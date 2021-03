Exclusif: les xénomorphes sont de retour à la chasse dans «  Alien: Into Charybdis  » d’Alex White

Alien Lingot Alien Xenomorph Plaqué Or 24k Edition Limitée - Exclusivité Zavvi

En exclusivité Zavvi, ce lingot, produit en 1979 exemplaires dans le monde entie en édition limitée, est numéroté individuellement, embossé et plaqué or 24k. Il s'agot du complément parfait pour tout collectionneur et fan de la franchise Alien. Doté d'un Xenomorph au recto et d'un embout au verso, cet article