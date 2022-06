Exclusif : Les sept visages de Jane ouvre le Festival du film de Bentonville 2022

Fondé en 2015 par l’actrice Geena Davis et le dirigeant d’ARC Entertainment Trevor Drinkwater, le Bentonville Film Festival (BFF) est un festival annuel organisé à Bentonville, Arkansas, qui met un accent particulier sur les voix traditionnellement sous-représentées dans le cinéma. Défendant les femmes, les LGBTQ+, les artistes racialisés et les artistes handicapés, BFF s’est fermement engagé à apporter des changements dans une industrie qui a historiquement pris en charge et offert des opportunités disproportionnées aux artistes d’un groupe démographique singulier (c’est-à-dire hétéro, blanc, valides et hommes). Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Davis a évoqué le fait que BFF accordait « une opportunité d’examiner [diverse representation] devant la caméra et derrière la caméra. »

Les festivités en personne de BFF se sont déroulées du 22 au 26 juin, tandis que sa programmation virtuelle devrait se poursuivre jusqu’au 3 juillet. Le coup d’envoi du festival a été le film d’anthologie expérimentale Les sept visages de Jane. Produit par Roman Coppola, Les sept visages de Jane est, comme l’indiquent ses cartes de titre d’ouverture, « une collaboration aveugle » entre un groupe de cinéastes. Également un film sur la route, il s’inspire de la méthode artistique connue sous le nom de « cadavre exquis », qui implique l’assemblage de pièces apparemment disparates afin de créer une pièce plus grande.

En effet, Coppola a invité huit cinéastes différents – Gillian Jacobs, Ken Jeong (tous deux de la distribution de Communauté), Boma Iluma, Ryan Heffington, Xan Cassavetes, Julian J. Acosta, Alex Takacs et Gia Coppola – pour chacun diriger un chapitre du film avec peu ou pas de connaissance de ce que les autres faisaient. En plus de suivre une prémisse de base et certaines règles de base – il y a un personnage nommé Jane (joué par Jacobs) et elle conduit dans sa voiture – chaque cinéaste a eu une liberté et un contrôle total sur les histoires qu’il voulait raconter. « Je voulais établir la frontière qu’il n’y avait pas de frontières », explique le producteur dans sa déclaration officielle pour le film.





Les réflexions de Gia Coppola sur le fait d’être à BFF

Super fabuleux

Dans notre interview après Les sept visages de JaneLors de la projection d’ouverture de BFF, Gia Coppola a remarqué à quel point il était « spécial » de voir le film avec un public, en voyant en particulier leurs réponses aux différents aspects du film. Plus que d’être simplement avec un public, bien sûr, dit Coppola, « Le bonus supplémentaire est que, parce que c’était une production COVID et [because of] la façon dont il a été construit, [with the filmmakers] tous doivent être séparés, pour finalement se réunir – nous sommes certains ici [in Bentonville] aujourd’hui – nous pouvons passer du temps ensemble et parler des pièces de l’autre et de l’expérience de la fabrication. »

Selon Variété, Les sept visages de Jane a été tourné sur une période de 15 jours, chaque cinéaste ayant deux jours pour tourner ses chapitres respectifs. « Tout est si surprenant », dit Coppola en voyant lors de la projection de BFF à quel point chaque chapitre était différent des autres. « Je pense que c’est ce qui est si amusant à ce sujet. […] Nous avons tous des voix uniques et distinctes. »