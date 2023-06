Exclusif : les femmes guerrières se battent jusqu’à la mort dans le clip de Cheesy Mad Heidi

Il n’y a plus assez d’expériences de grindhouse communautaires. Bien sûr, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez se sont réunis et se sont amusés, mais tout cela était un peu gonflé (et il y a 15 ans). C’est dommage, car il y a quelque chose de très spécial à s’asseoir parmi un groupe de cinéphiles partageant les mêmes idées et à regarder des films farfelus, sauvages et bizarres. Heureusement, Fathom Events ramène la mouture dans ce qui est qualifié de film « Swissploitation », la manne complètement dingue, Heidi folle.





Mettant en vedette Alice Lucy dans le rôle d’une renarde qui veut se venger et Casper Van Dien dans le rôle d’un dictateur laitier, Heidi folle est une extravagance d’action-aventure basée sur le personnage de livre pour enfants populaire Heidi et le premier film Swissploitation au monde. Heidi folle arrive dans les cinémas du pays pour un engagement spécial d’une nuit le mercredi 21 juin à 19 h 00, heure locale, et vous pouvez visionner un clip exclusif et le synopsis ci-dessous.

Alice Lucy mène une rébellion Ribald dans Mad Heidi

Cette odieuse odyssée de sang et de fromage donne une nouvelle tournure au conte classique de « Heidi », trouvant notre héroïne (Alice Lucy) toute adulte et vivant une vie idyllique dans les Alpes suisses avec son grand-père bien-aimé (David Schofield) bien au-dessus un paysage de plus en plus dystopique présidé par notre leader très suisse (Casper Van Dien) – un dictateur impitoyable déterminé à dominer le monde par le biais des produits laitiers. Mais lorsque son amant éleveur de chèvres (Kel Matsena) est brutalement assassiné par des voyous du gouvernement pour avoir distribué du fromage illégal, Heidi se lance dans une folle quête de vengeance qui la mettra face à face contre de féroces détenues, super suisses alimentées au fromage. -des soldats, des nonnes ninja et plus encore, alors qu’elle se bat pour renverser le régime tyrannique et restaurer la liberté en Suisse.

Mad Heidi a d’abord fait des vagues pour son approche innovante de financement participatif, contournant les tactiques de financement traditionnelles pour s’assurer que la vision originale du film était préservée tout en remettant les bénéfices entre les mains des créateurs et des bailleurs de fonds. Avec des décors élaborés, un maquillage pratique impressionnant et des effets sanglants, et une ingéniosité débridée dirigée par les cinéastes débutants Johannes Hartmann et Sandro Klopfstein, Mad Heidi est l’hommage ultime au cinéma grindhouse et la dernière nouvelle version d’un favori classique à sortir en salles via Fathom Events , à la suite des projections populaires du distributeur du hit d’horreur indépendant Winnie-The-Pooh: Blood And Honey en février.

Alice-Lucie (Jonction 9, Thanatos) est sur le point d’impressionner de nouveaux publics avec le film, et à juste titre. Elle fait tapis sur la prémisse hilarante et le ridicule élevé de Heidi follequi deviendra probablement un grand film culte au fil des ans.

En plus des projections de Fathom Events, le film sera également disponible partout au Canada dans certains emplacements Cineplex. Les billets sont en vente dès maintenant pour Heidi folle, et vous pouvez les trouver ici. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous :