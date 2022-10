Exclusif: l’équipe de Bullet Train aborde les scènes d’action créatives du film dans le clip BTS

Train à grande vitesse fera bientôt son chemin sur les médias domestiques, et pour taquiner les fonctionnalités bonus de la sortie, nous pouvons créer un clip exclusif des coulisses. De Sony Pictures Home Entertainment, le film est maintenant disponible en numérique et sortira en 4K, Blu-ray et DVD le 18 octobre. Avant la sortie, vous pouvez avoir un aperçu rapide en regardant notre clip avec les cinéastes du film parlant sur le produit final après avoir apporté Train à grande vitesseLes scènes d’action créatives prennent vie grâce à des cascades conçues par des experts.





« Utiliser l’action pour définir les personnages, cela ne fait que rendre ces scènes plus satisfaisantes pour le public », déclare le réalisateur David Leitch dans le clip, qui présente des images BTS des cascades qui se réunissent. « Parfois, l’action est juste pour l’action, et nous n’avons certainement rien fait de tout cela sur Train à grande vitesse. »

FILM VIDÉO DU JOUR

La productrice Kelly McCormick a ajouté: « Je pense que c’est audacieusement original et follement créatif, et il y a un choc, une surprise et une torsion à chaque coin de rue. »

« J’adore le produit final de Train à grande vitesse, et voir tout cela se mettre en place », note Greg Rementer, directeur de la 2e unité et coordinateur des cascades. « Il y a une distribution tellement diversifiée et amusante. Il y a des hauts. Il y a des bas. Il y a danger. Il y a du plaisir. Donc, je pense que tout cela mis ensemble a fait Train à grande vitesse une belle balade pour nous tous. »

Basé sur le livre de Kotaro Isaka, Train à grande vitesse a été écrit par Zak Olkewicz et réalisé par Leitch. Le film met en vedette Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martinez Ocasio et Sandra Bullock. Leitch a produit le film avec Kelly McCormick et Antoine Fuqua, tandis que les producteurs exécutifs incluent Brent O’Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada et Kat Samick.

Le synopsis officiel du film est le suivant :

Dans Bullet Train, Brad Pitt joue le rôle de Ladybug, un assassin malchanceux déterminé à faire son travail pacifiquement après un trop grand nombre de concerts qui ont déraillé. Le destin, cependant, peut avoir d’autres plans, car la dernière mission de Ladybug le met sur une trajectoire de collision avec des adversaires mortels du monde entier – tous avec des objectifs connectés, mais contradictoires – sur le train le plus rapide du monde. La fin de la ligne n’est que le début de cette balade à sensations fortes à travers le Japon moderne de David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2.





Sortie de Sony Pictures

Le communiqué de presse à domicile de Train à grande vitesse est livré avec de nombreuses fonctionnalités bonus, offrant aux fans un aperçu plus approfondi de la réalisation du film. Cela comprend plus d’une heure d’extras, y compris des outtakes et des bêtisiers. Vous pouvez consulter la liste complète des matériaux bonus ci-dessous.

4K ULTRA HD, BLU-RAY ET NUMÉRIQUE

Outtakes et Bêtisiers

Attrapez ce que vous avez manqué : les œufs de Pâques

Tous à bord du train de la douleur : cascades

Mission accomplie : fabrication d’un train à grande vitesse

Professionnels formés : la distribution

Sélectionnez Stunt Previs

Commentaire audio avec David Leitch, Kelly McCormick et Zak Olkewicz

DVD

Mission accomplie : fabrication d’un train à grande vitesse

Professionnels formés : la distribution

Train à grande vitesse sera disponible en 4K, Blu-ray et numérique le 18 octobre 2022. Vous pouvez jeter un œil aux illustrations du communiqué de presse à domicile ci-dessous.