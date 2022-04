Exclusif: Lena Headey est confrontée à son ex chef du crime dans le clip de 9 balles

Avant sa sortie en salles et en VOD ce mois-ci, nous avons un clip exclusif en avant-première du nouveau thriller d’action 9 balles. Le film met en vedette Lena Headey (Le Trône de Fer) en tête en tant qu’ancienne danseuse burlesque fuyant un patron du crime local, qui se trouve également être son petit ami (Sam Worthington, Avatar). Notre clip reprend avec son personnage et un ami déterrant un sac d’argent caché d’un terrain funéraire dans le cimetière dans l’espoir de se donner un nouveau départ, mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas seuls. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Gigi Gaston (Déchire-le) a écrit et réalisé 9 balles. Avec Headey et Worthington, le film met également en vedette Dean Scott Vasquez (Transformers : le soulèvement des bêtes), Cam Gigandet (Les sept magnifiques, Crépuscule), Martin Sensmeier (Westworld), et Barbara Hershey (Cygne noir). Vous pouvez lire le synopsis officiel du film ci-dessous.

« Une ancienne danseuse burlesque devenue auteur (Lena Headey) découvre une seconde chance de vie et de rédemption lorsqu’elle risque tout pour sauver son jeune voisin après avoir été témoin du meurtre de ses parents. Maintenant en fuite du chef du crime local (Sam Worthington), qui se trouve être son ex de longue date, elle fait une tentative désespérée pour mettre le garçon en sécurité. »

9 balles sont inspirées de la légende burlesque réelle Gypsy Rose Lee





9 balles prendre des éléments de la vie réelle, car son histoire a été en partie inspirée par la légendaire artiste burlesque Gypsy Rose Lee. Célèbre, ses mémoires de 1957, gitana été adapté en comédie musicale en 1959 avec des paroles de Stephen Sondheim. 9 balles Le scénariste-réalisateur Gigi Gaston connaissait personnellement Lee, et c’est cette relation qui a inspiré l’histoire de ce nouveau film. Comme l’a expliqué Gaston, elle espère également que cette nouvelle histoire sur l’autonomisation des femmes est un hommage approprié à Lee.

« L’histoire a été très influencée par ma relation avec Gypsy Rose Lee en tant que jeune fille. Elle me disait « regarde ça » et montrait son corps – « c’est ce que tous les hommes voient, mais ce qui est vraiment important, c’est ce qu’il y a entre les deux ». mes oreilles « , puis elle pointait son cerveau! Elle a dit » n’oublie jamais ça, n’oublie jamais ce qu’il y a entre tes oreilles « », a déclaré Gaston, par Collisionneur. « Une fois que Gypsy Rose Lee a écrit un livre, toute sa vie a changé et les gens la regardaient d’une manière différente. »





Gaston a ajouté: « Je pense cependant qu’elle était très respectée en tant que danseuse burlesque: elle remplissait des salles de théâtres de 5 000 et 10 000 places et ne se déshabillait jamais – c’était juste le fil! Une épingle pouvait tomber dans ces théâtres! C’est un pouvoir majeur pour moi en tant que femme. Mon intention est que ce film ait l’air d’autonomiser les femmes ! »

9 balles est prévu pour la première dans les salles et à la demande le 22 avril 2022. En plus de notre clip exclusif ci-dessus, vous pouvez jeter un autre coup d’œil au film en regardant sa bande-annonce officielle ci-dessous.





