Exclusif: L’écrivain «  Altered Carbon  » Richard K.Morgan partage des secrets cyberpunk dans le nouveau roman graphique «  One Life, One Death  »

L’auteur britannique de science-fiction Richard K. Morgan ouvre la voie à la dystopie du futur proche qu’il a créée dans son trio primé de « Carbone modifié « romans avec un autre roman graphique original qui élargit la saga cyberpunk de l’ex-envoyé amélioré Takeshi Kovacs.

Heralding de Dynamite Entertainment, « Carbone altéré: une vie une mort »est arrivé le 2 mars avec l’écrivain Scott Bryan Wilson (« Nancy Drew & the Hardy Boys ») et l’artiste Max Fuchs (« Halcyon Days ») se joignant à Morgan pour la course sauvage de 120 pages.

Il s’agit du deuxième projet de roman graphique de Dynamite de Morgan, après celui de 2019 « Altered Carbon: Télécharger Blues , « co-écrit par Rik Hoskin ( » White Sand « ) et associé à l’art de Ferran Sellares ( » Grimm Fairy Tales « ).

Les Takeshi Kovacs de longue date chevauchent à nouveau dans Altered Carbon: One Life, One Death de Richard K.Morgan.

Dans un monde où l’immortalité est réalisable, la technologie du 24ème siècle « Altered Carbon » a évolué au point où la conscience humaine peut être stockée numériquement dans des piles corticales en forme de disque. En cas de mort ou de meurtre, les piles peuvent être transférées dans de nouveaux corps appelés «manches».

Le protagoniste dur de la franchise est Takeshi Kovacs, principalement joué par Joel Kinnaman et Anthony Mackie dans deux saisons de Netflix. Série télévisée «Altered Carbon» de 2018 et 2020. C’est un ancien assassin dangereux devenu un exécuteur indépendant avec des compétences psychologiques non évaluées et des capacités étranges pour détecter les impulsions et les intentions de motivation.

Dans «Une vie, une mort», Kovacs se retrouve emprisonné non seulement en prison, mais dans un corps affaibli et sans une grande partie de ses souvenirs. Tout s’échauffe lorsqu’il apprend que d’anciens membres de l’équipe ont été vendus à l’une des personnes les plus riches de l’univers, le faisant jurer de se venger. Alors qu’il évolue dans les combats à travers les étoiles, une avalanche de secrets redéfinira tout ce qu’il sait sur son passé et son avenir.

45secondes.fr s’est connecté avec Morgan pour savoir comment il est revenu dans le cauchemar ressuscité de Kovacs, comment il reste inspiré par la science-fiction, ce à quoi les fans de « Altered Carbon » peuvent s’attendre de ce roman graphique cartonné, et s’il y a encore de l’espoir pour une saison 3 chez Netflix ou ailleurs.

45secondes.fr: Pouvez-vous nous présenter un aperçu rapide de l’intrigue pour cette prochaine version?

Richard K. Morgan: Eh bien, je ne veux pas lancer de spoilers majeurs ici, mais le principe de base est que Kovacs se retrouve dans une installation de punition à fort impact – une sorte de futur analogue des sites noirs du complexe militaire / industriel de la CIA – et doit comprendre non seulement comment sortir, mais aussi ce que c’est dans son passé qui l’a amené à y être. Je pense que ce thème – le passé nous appelle – a tendance à revenir beaucoup dans mon travail. C’est en contraste frappant avec le scénario standard de YA Rite-of-Passage, dans lequel le protagoniste part de zéro, une vie jeune et fraîche et apprenante; J’avoue que ce genre de protagonistes m’ont toujours laissé froid.

Je trouve que plus un personnage est jeune et inexpérimenté, moins il est susceptible d’être intéressant. En fin de compte, nous sommes ce que nous avons vu et fait, et quand vous êtes jeune, vous avez vu et fait très peu de choses. Je préfère de loin un personnage marqué par la vie, qui a des cicatrices et des regrets, une trame de fond avec de la profondeur et de la texture. Il est normal que « One Life, One Death » soit ce genre d’histoire.

45secondes.fr: Comment les contributions créatives de Scott et Max améliorent-elles cette nouvelle aventure Kovacs?

Morgan: Eh bien, l’histoire est à peu près entièrement la création de Scott – je ne suis vraiment là que pour assurer la continuité de la construction du monde et pour suggérer l’étrange ride narrative – donc son impact a été énorme! Il a apporté un tout nouveau niveau sombre à la vanité de base de la gaine. Et Max vient d’être un match naturel pour le matériau – son travail a une physicalité émoussée qui convient à Kovacs jusqu’au sol et s’intègre parfaitement à la dynamique d’horreur de Scott. Ce fut un privilège de travailler avec eux deux.

45secondes.fr: Après toutes ces années à explorer et à élargir le monde «Altered Carbon», qu’est-ce qui vous intéresse et vous inspire?

Morgan: Je pense que s’il y a suffisamment de profondeur pour une adresse IP, vous pouvez potentiellement raconter un nombre illimité d’histoires dans cet univers. Vous pouvez décompresser tel ou tel aspect du personnage, son passé, les contextes plus larges. Et bien sûr, la technologie de gainage donne aux personnages une durée de vie très longue, avec tout le passé désordonné que cela implique. Il y a toujours quelque chose de nouveau à visiter (ou du moins à revoir).

Cela dit, je pense que le risque très réel pour tout auteur est que vous commenciez à vous répéter, c’est pourquoi il est formidable de faire participer de nouveaux conteurs au projet. Il n’y a aucun moyen que dans un million d’années j’aurais inventé la même histoire que Scott (ou d’ailleurs Rik dans le dernier GN), parce que ses obsessions, ses inspirations et ses influences seront toujours différentes des miennes. Donc, avec une collaboration comme celle-ci, vous utilisez les mêmes machines de base, mais pour creuser un tout nouveau sillon, et c’est très amusant.

45secondes.fr: Des grondements d’une saison 3 « Altered Carbon » ou d’un autre long métrage d’animation?

Morgan: Malheureusement, je pense qu’il est prudent de dire que l’émission Netflix est mise au lit, du moins dans un avenir prévisible, et il en va probablement de même pour d’autres retombées animées. Le problème clé avec le cyberpunk à l’écran est qu’il est coûteux à fabriquer, aussi cher que n’importe quel SF que vous voulez nommer, mais en raison de ses perspectives de base – moralement gris, noirishly impriumphant, assez sombre – il ne tire tout simplement pas le YA et Foules de super-héros. Cela signifie qu’il lui est très difficile de faire les chiffres qui rembourseront tout ce futurisme coûteux et CGI.

Les gens ont tendance à oublier maintenant, mais « Blade Runner » n’a jamais été un succès commercial quand il est sorti – trop pessimiste, trop existentiel, peut-être juste trop réfléchi à la fin – et nous avons vu exactement la même dynamique jouer avec la suite.

Le cyberpunk perdure au niveau du livre parce que le coût pour moi d’inventer un monde CP sur la page (ou d’ailleurs dans un roman graphique) est tellement inférieur au type de budgets exigés par le divertissement sur écran haut de gamme. Bien sûr, vous pouvez croiser les doigts pour un redémarrage à un moment donné, mais pour l’instant je pense que vous devrez vous contenter des romans et des GN. Alors savourez-les bien! 🙂