Exclusif : le drame gay de la guerre froide Firebird a rencontré des manifestants au Festival international du film de Moscou

Se déroulant pendant la guerre froide sur une base aérienne de l’Union soviétique, Oiseau de feu raconte la romance tragique de la vie réelle entre Sergey, un soldat qui rêve de devenir acteur après la fin de son service conscrit, et Roman, un pilote de chasse qui envisage de progresser dans l’armée. Basé sur les mémoires de Sergey Fetisov L’histoire de Romain, Oiseau de feu a été adapté pour l’écran par le réalisateur du film Peeter Rebane (qui fait ses débuts en tant que réalisateur) et son acteur principal Tom Prior (Kingsman : les services secrets).

Oiseau de feu a fait sa première mondiale au BFI Flare: London LGBTIQ + Film Festival en mars 2021, se taillant efficacement une place parmi d’autres films d’époque avec des personnages, des histoires et des thèmes LGBTQ +. Après cela, le film a fait son chemin dans le circuit des festivals, projeté dans des institutions comme Frameline : Festival international du film LGBTQ+ de San Francisco — où il a reçu une mention honorable pour le meilleur premier long métrage — Outfest à Los Angeles, et le Festival du film Inside Out de Toronto (parmi beaucoup d’autres). Malgré l’amour qu’il a reçu lors de ces festivals, Oiseau de feuLa projection de au Festival international du film de Moscou a suscité l’indignation.

La projection du festival du film de Moscou de Firebird a rencontré des manifestants en colère

Dans notre interview avant Oiseau de feude la sortie en salles, Prior se souvient de l’expérience « époustouflante » de soumettre son film au Festival international du film de Moscou – « ne jamais penser qu’il accepterait réellement le film » – puis d’être accepté et inséré dans le programme :

« Nous [thought], wow, il y a en fait une vraie progression là-bas, nous sommes sur le point de voir un vrai changement en Russie concernant leur position politique sur les communautés LGBTQ+. Mais ensuite, le premier examen a eu lieu et une lettre a été envoyée au bureau du procureur de l’État, disant que [Firebird] doit être retiré du festival. Il y avait des manifestants avec des banderoles disant « Stop à la propagande homosexuelle » et quatre-vingt-treize articles de presse [writing] à quel point le film était horrible et à quel point il faisait honte au [festival]. »

Dans notre entretien séparé avec Rebane, le réalisateur a fait écho aux sentiments initiaux de Prior, applaudissant « quelqu’un de très courageux dans l’équipe du Festival qui nous a programmés », avant de commenter les protestations :

« Le festival a été obligé d’arrêter toutes les ventes de billets, d’annuler les orientations et de jouer le film devant un public vide – ce qui était triste. Cela montre à quel point les choses vont mal et pourquoi je pense que ce film est si important, surtout à la lumière de la six dernières semaines et ce qui s’est passé. Je pense qu’une plus grande partie du monde commence maintenant à prendre conscience, vraiment, de la vraie nature de la politique russe et de la dictature oppressive qui a littéralement fait taire l’opposition.

Surtout, l’accueil de Oiseau de feu a été largement positif. The Guardian, en fait, a comparé le film à une époque soviétique montagne de Brokeback. De plus, dans une interview avec Attitude Magazine, Prior raconte les commentaires qu’il a reçus de membres du public non LGBTQ + qui ont quitté le film avec un plus grand sentiment d’empathie pour la communauté queer.

Oiseau de feu est disponible exclusivement dans les salles le 29 avril.





