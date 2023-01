Exclusif: le clip du menu BTS a Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes se déguisant

Le menu, un film sur la récompense culinaire qu’un groupe de personnes riches reçoit d’un personnel de cuisine sournois, a été l’un des thrillers d’horreur les plus acclamés de 2022 pour diverses raisons. Non seulement Le menu avoir une grande distribution de grands acteurs (Ralph Fiennes, Anya Taylor Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Aimee Carrero, etc.), mais le film utilisait la nourriture de manière glorieusement étrange, des sombres secrets imprimés au laser sur des tortillas aux s’mores humains ridicules mais horrifiants. Au-delà de ses décors élaborés et de ses performances amusantes, le film a livré un commentaire tranchant et conscient de la classe.





Un élément crucial de cette critique vient de la séparation des classes et des divisions entre consommateurs et producteurs. L’un des moyens les plus importants de visualiser cette différence de Le menu était à travers le costume, quelque chose que la designer Amy Westcott (Black Swan, Le lutteur, Nightcrawler) sait bien. Tandis que Le menu a été publié numériquement, la nouvelle version Blu-ray contient des fonctionnalités qui explorent plusieurs facettes du film, et l’une des featurettes les plus intéressantes a des entretiens avec Taylor-Joy, Fiennes et Westcott concernant la conception des costumes et comment il reflète les deux acteurs ‘ personnages. Vous pouvez jeter un oeil ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes expliquent comment les costumes évoquent la classe

Fiennes joue le chef cuisinier de cet événement culinaire apparemment prestigieux, et Taylor-Joy joue une escorte qui prétend s’intégrer aux riches élites de Le menu. De différentes manières, chaque personnage fait partie d’une profession qui repose sur les désirs souvent gourmands de personnes fortunées qui dépensent des sommes considérables pour consommer ce qu’elles-mêmes ne peuvent se procurer, qu’il s’agisse de nourriture au Michelin ou de beaux corps. Il y a cependant des rebondissements secrets à chacun d’eux, et la conception des costumes reflète sournoisement cela.

Fiennes fascine lorsqu’il décrit son personnage et la tenue de chef qu’il porte, l’assimilant à celle d’un prêtre ou d’un chirurgien. C’est en quelque sorte à la fois minimaliste et raffiné, tout en étant de la classe ouvrière, refusant de diffuser ostensiblement toute forme de pouvoir ou d’autorité. Taylor-Joy aimait son personnage dans Le menu en raison des parallèles de l’escorte avec la nature performative du jeu d’acteur ; elle fait semblant d’apprécier quelque chose et se fait passer pour quelqu’un qu’elle n’est pas. « Nous ne voulions pas d’une représentation stéréotypée de ce à quoi les gens pensent qu’une escorte ressemble », a déclaré Taylor-Joy, et avec ses cheveux teints et ses robes fluides, elle est certainement distincte.

Images de projecteur

Ces interviews proviennent du Blu-ray de Le menuqui a une featurette soigneusement formatée et méticuleusement détaillée intitulée, Cuisine ouverte : aperçu du menu. Comme la gastronomie, la featurette est divisée en « cours » qui explorent divers aspects de la production, des personnages et des thèmes du film. Pour un film aussi richement produit et visuellement intéressant que Le menu, il y a certainement assez de matériel à couvrir, et le Blu-ray plonge profondément dans la tristement célèbre scène des s’mores, le développement du personnage de Fiennes, le casting et pratiquement tout le reste. Tout cela contient une variété de scènes supprimées qui ajoutent plus au film avec le recul.

Alors que 2022 a été une année record pour l’horreur, Le menu se démarque des autres en combinant des éléments disparates en un seul plat très satisfaisant, à l’image du grand processus gastronomique de certains chefs.

De Searchlight Pictures, Le menu a été produit par Hyperobject Industries, Gary Sanchez Productions et TSG Entertainment, et le Blu-ray est sorti aujourd’hui.