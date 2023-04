Exclusif: le clip de l’accusé montre des tensions croissantes entre Jiro et Sarah

Nous avons un extrait exclusif du prochain épisode de Accusé avant sa première mardi. L’épisode, « Jiro’s Story », est le onzième épisode de la première saison de l’émission. Jiro (Ian Anthony Dale) est également au centre de notre clip, car lui et sa femme Sarah (Julia Chan) ont une dispute qui devient tendue avec les deux se chamaillant sur ce qu’il faut faire pour aller de l’avant. Vous pouvez visionner la vidéo de la scène ci-dessous.





L’épisode est écrit par Karl Tao Greenfeld et réalisé par Brad Turner. Le casting invité comprend Ian Anthony Dale dans le rôle de Jiro Tamura; Julia Chan comme Sarah; Takashi Yamaguchi dans le rôle de Sam Tamura ; Ava Louise Murchison dans le rôle de Sunny; Farrah Aviva dans le rôle de Firuzeh Ahmadi; Brock Johnson comme Léon; Sarah Power comme Ashley Krause; Russell Yuen dans le rôle de Jovan Black; et Jennifer Gibson en tant que juge Ruth Pollack.

La description officielle de l’épisode « L’histoire de Jiro » est la suivante :

La mère de Jiro a pris soin de son frère Sam depuis l’accident de voiture qui a laissé Sam avec une lésion cérébrale traumatique. Mais lorsque leur mère meurt et qu’il semble que Sam soit maltraité dans son nouveau foyer de groupe, Jiro doit décider ce qui est le plus important : son frère ou sa liberté dans le tout nouvel épisode « Jiro’s Story » d’Accused.





Accusé n’est pas votre émission de crime moyenne

Renard

Accusé est une série policière d’anthologie développée pour Fox par Howard Gordon (24, Patrie). Le but de la série est de retourner le scénario sur des « émissions policières » plus traditionnelles, où chaque histoire est racontée à travers les yeux de l’accusé dans un cas particulier. Chaque épisode a une distribution, un décor et un sujet différents.

« Accusé est une question de crime et de châtiment, mais ce n’est certainement pas une procédure « , a déclaré Gordon et son collègue producteur exécutif Alex Gansa à Deadline. » médias FOMO et fausses nouvelles. Accusé est notre chance de travailler et de tenir un miroir des moments intéressants dans lesquels nous vivons en ce moment, avec des personnages qui vous brisent le cœur. Il n’y a rien de plus rempli de pression et de caractère que quelqu’un qui commet un crime. »

Parmi les autres stars présentées pour la première saison, citons les performances de Rachel Bilson, Abigail Breslin, Michael Chiklis, Whitney Cummings, Jack Davenport, Margo Martindale, Molly Parker, Rhea Perlman, Wendell Pierce, Malcolm-Jamal Warner, et plus encore. Marlee Matlin, Billy Porter, Tazbah Rose Chavez et Michael Chiklis réalisent également certains épisodes.

Regardez le nouvel épisode de Accusé quand il sera diffusé le mardi 4 avril à 21h-22h HE / PT sur Fox.