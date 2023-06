Exclusif: Isabelle Fuhrman parle de travailler avec Kevin Costner sur « Horizon: An American Saga »

Isabelle Führman est actuellement sur place dans l’Utah pour la production de Horizon : une saga américaine, une série de westerns de Kevin Costner. L’année dernière, il a été rapporté que Fuhrman avait embarqué dans le projet aux côtés de Costner, qui joue également en plus de la réalisation. Un projet passionnant pour Costner, Horizon avait été coincé dans l’enfer du développement pendant de nombreuses années avant de finalement démarrer la production avec le premier épisode filmé l’année dernière. Costner dit qu’il prévoit de faire quatre versements de séries, et le second est actuellement en tournage avec Fuhrman maintenant sur le plateau.







Dans une nouvelle interview avec MovieWeb pour promouvoir sa nouvelle série SheroesFuhrman a évoqué son travail en cours sur le Horizon production. Elle a commencé à travailler avec Costner, le félicitant pour sa gentillesse ainsi que sa capacité à aider à rassembler d’autres personnes talentueuses et partageant les mêmes idées pour ses projets, comme elle l’a appris avec Horizon.

« Je l’aime. Il est merveilleux, gentil, doux, généreux », a déclaré Fuhrman à propos de Costner. « Je pense vraiment que c’est un génie. Et il a un si grand sens du talent, mais aussi de bonnes personnes, comme toute notre distribution et notre équipe. Cela n’arrive pas tout le temps que vous travaillez avec des gens que vous non seulement l’amour pendant que vous travaillez avec eux, mais vous restez en contact après parce que faire un film, c’est comme cette grande boîte de Pétri. Et c’est comme, vous êtes là pendant des mois, puis tout le monde se sépare. Et parfois les gens restent en contact , et ils ne le font pas. Et c’est pour les films que nous tournons à la suite… Et Kevin a réuni un si grand groupe de personnes. »

Furhman poursuit: « Je pense que ces films sont incroyablement spéciaux et si bien écrits, et j’ai hâte que les gens les voient … Et il a mis tout son argent derrière. Et vous pouvez le dire chaque jour, il on dirait qu’il a 23 ans. Il a une énergie si heureuse et juvénile à propos de son travail, et la passion se dégage de chaque image du film et de la façon dont il traite tout le monde sur le plateau. C’est un acte de classe merveilleux, et je l’adore absolument. «

Isabelle Fuhrman peut ensuite être vue dans Sheroes

Furhman a également taquiné ce qui va suivre dans sa carrière. Elle a mentionné comment elle s’était « éclatée » sur le tournage de Horizon tout en divulguant d’autres projets dans lesquels elle s’est impliquée, sentant que le moment présent est particulièrement bon dans sa vie.

« Je suis actuellement dans l’Utah pour filmer Kevin Costner Horizon saga, et je m’amuse juste ici « , dit Fuhrman. « Ce fut vraiment une expérience tellement cool, radicalement différente de toute évidence que Sheroes. Et puis, j’ai deux films que j’ai fait l’année dernière et qui sortiront probablement cette année [or] l’année prochaine, appelé Unité 234 que j’ai fait avec Don Johnson et Jack Houston, qu’Andy Tennant a réalisé. Et puis j’ai retrouvé Josh Hutcherson, Dennis Quaid et David Thewlis dans un film intitulé Petite bouche que j’ai fait aussi l’année dernière, qui je pense sortira bientôt en science-fiction. Donc je passe juste un très bon moment en ce moment. »

Horizon : une saga américaine n’a pas encore de date de sortie. Pendant ce temps, vous pouvez attraper Furhman dans Sheroes lorsque le film sortira dans certains cinémas et points de vente numériques le 23 juin 2023. Vous pouvez consulter la bande-annonce de ce film ci-dessous.