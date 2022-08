Exclusif: Frank Grillo dit que les os croisés du MCU font « partie de mon identité maintenant »

Franck Grillo est devenu l’une des personnes les plus occupées du show business. En tant qu’acteur, il est crédité d’une douzaine de films au cours des deux dernières années, et d’une douzaine d’autres en production ou en sortie prochainement. En tant que producteur, Grillo a travaillé avec le réalisateur Joe Carnahan pour former Warparty Films, responsable de films récents extrêmement divertissants comme Niveau du boss et copshop. Il joue actuellement aux côtés de Morgan Freeman, Juliette Binoche et Cameron Monaghan dans le grand film Autoroute du paradis.

« C’est amusant de rebondir », a déclaré Grillo à 45secondes.fr. « J’aime juste travailler, tu sais? Je n’aime pas rester assis très longtemps à la maison. Les acteurs se plaignent toujours de ne pas travailler beaucoup, et je me plains de ne jamais pouvoir rentrer à la maison. » Malgré tous ces sauts énergiques de projet en projet, un personnage se démarque de Grillo – Brock Rumlow, autrement connu sous le nom de Crossbones, dans le MCU.

Frank Grillo sur Crossbones et travailler avec Marvel

Crossbones était surtout connu pour le Capitaine Amérique films Guerre civile et Soldat d’Hiver, mais continue d’être très populaire, même après sa mort dans la franchise Marvel. Grillo est finalement revenu en tant que Crossbones dans trois épisodes de la délicieuse série spéculative Et qu’est-ce qui se passerait si…? Avec une deuxième saison de cette émission en route, certains se demandent si Grillo réapparaîtra. « Je ne sais pas pour les réapparitions, parce que je ne sais pas où elles vont », dit-il, commentant qu’il jouerait « bien sûr » à nouveau le rôle. Grillon continue :

C’est devenu une telle partie de mon identité en tant qu’acteur et en tant qu’interprète, ce rôle et être dans ce monde. À ce stade, quoi qu’ils veuillent que je fasse, s’il y a autre chose, je le ferai. Je veux dire, le personnage est assez populaire, étant donné qu’il n’a pas vraiment été dans les films, mais je reçois des questions toute la journée. Et maintenant que maintenant mon gars Mackie va être Captain America, on ne sait jamais.

De nombreux acteurs se sont tournés vers le MCU, Ethan Hawke l’appelant « convivial pour les acteurs », et Grillo est certainement d’accord. « Ouais, c’est une troupe. C’est vraiment le cas. Regardez les acteurs qui sont impliqués. Je veux dire, ce sont les meilleurs des meilleurs, et l’écriture est toujours amusante. Et vous avez tout le temps du monde dont vous avez besoin pour le faire, et tout l’argent dont vous avez besoin. C’est un peu un grand rêve », dit Grillo.





Grillo sera la vedette du thriller d’horreur Man’s Son

Porte des Lions

Faire de si gros projets permet à Grillo de réaliser des films plus petits qui le passionnent, comme celui mentionné ci-dessus. Autoroute du paradis (pour lequel il dit qu’il a à peine été payé et que cela ne le dérangeait pas du tout) et le thriller d’horreur à venir Fils d’homme, qui a l’air fascinant. Le film parle d’un couple travaillant sur un film sur le chef de la secte Charles Manson dans un Airbnb; pendant qu’ils montent les images, des vérités mystérieuses commencent à apparaître. La chose la plus excitante à propos de ce film, pour Grillo, c’est que son fils Remy le réalise.

« Il a presque fini de le monter, et je dois vous dire, » rayonne Grillo, « Je n’ose pas dire à quel point ça a l’air bien, comme, je suis étonné. Il a 25 ans, vient d’être diplômé de l’école de cinéma, et il est déjà parti aux courses. Je souris à chaque fois que j’en parle, parce que [it seems like] hier, il avait huit ans et son nez coulait. » Le film du duo père-fils est très excitant, mais en attendant, Grillo peut être vu à la demande et en numérique dans Autoroute du Paradis.