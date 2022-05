Exclusif : Euphoria Star Eric Dane dit que le succès de l’émission a pris tout le monde par surprise

L’une des émissions de télévision les plus populaires d’aujourd’hui serait certainement celle de HBO Euphorie. Créée par Sam Levinson, la série a fait ses débuts sur HBO en 2019 et vient de créer la saison 2 plus tôt cette année. L’émission a déjà été renouvelée pour une troisième saison en raison de son succès continu, car il s’agit désormais de la deuxième série la plus regardée de l’histoire de HBO, après seulement Le Trône de Fer. Décidément, les fans adorent Euphorieet le spectacle est là pour rester.

45secondes.fr s’est récemment entretenu avec la star de la série Eric Dane sur son nouveau film Le Ravin dans une interview exclusive. Nous nous sommes également interrogés sur Euphorie, et Dane n’a rien pu nous dire sur la saison 3, ce qui était à prévoir, mais il a pu commenter le succès impressionnant de la série. Alors que toutes les personnes impliquées sont satisfaites des distinctions et du nombre élevé de téléspectateurs, Dane dit toujours que ce fut une agréable surprise de voir Euphorie frappe si bien auprès des téléspectateurs, dépassant les attentes des acteurs et de l’équipe.

« Je ne pense pas que quiconque puisse s’attendre à ce niveau de succès. De toute évidence, c’est vraiment génial quand vous y arrivez. Mais je pense que, pour répondre à votre question, cela a dépassé toutes les attentes de chacun d’entre nous. »

En plus d’une audience extrêmement élevée, Euphorie a également remporté de nombreux prix. En 2020, Zendaya, alors âgée de 24 ans, a établi le record en tant que plus jeune récipiendaire d’un Primetime Emmy Award pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique. La deuxième saison est actuellement en lice pour la meilleure émission aux MTV Movie & TV Awards, entre autres nominations. Ce n’était pas une surprise lorsque HBO a renouvelé la série pour une troisième saison en février, même s’il sera difficile pour les téléspectateurs d’attendre les nouveaux épisodes. Espérons juste que l’attente ne soit pas aussi longue qu’entre les saisons un et deux.

Eric Dane peut également être vu dans The Ravine





Cinédigme

Pour en savoir plus sur Eric Dane, les fans peuvent le découvrir dans le nouveau thriller Le Ravin, qui a été créée le 6 mai. Le film est réalisé par Keoni Waxman et co-écrit par Waxman, Robert Pascuzzi et Kelly Pascuzzi. Il met également en vedette Teri Polo, Peter Facinelli, Bryon Mann, Leslie Uggams, Kyle Lowder, etc. Vous pouvez lire le synopsis officiel et regarder la bande-annonce ci-dessous.

« Un matin de semaine typique dans une banlieue paisible d’Akron, dans l’Ohio, la ville se réveille pour découvrir que Rachel Turner et son fils, Evan, ont été brutalement assassinés pendant la nuit. Peu de temps après, Danny Turner est retrouvé dans sa voiture au fond d’un ravin, après s’être suicidé. Toute explication quant à la raison pour laquelle un père et un mari aimants auraient soudainement commis une série de crimes aussi odieux est allée dans la tombe avec l’accusé. Le mystère ne fait que s’approfondir à mesure que les détails des meurtres émergent, et des preuves de préméditation ainsi que le passé caché de Danny sont révélés. »

Pour ce qui est de Euphorie, la saison 3 n’a pas encore de date de diffusion. Vous pouvez trouver les deux premières saisons en streaming sur HBO Max.





