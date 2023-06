Exclusif : découvrez les coulisses épicées de Flamin’ Hot

Flamin’ chaud est maintenant sur Hulu et Disney +, et c’est un film amusant, édifiant et épicé. Le premier long métrage d’Eva Longoria raconte la vie quelque peu exagérée de Richard Montañez, un homme mexicain-américain qui a fait son chemin de gardien à la société Frito-Lay pour devenir l’un de ses cadres supérieurs. Selon lui, c’est à cause de son invention d’un casse-croûte désormais classique et omniprésent – Flamin ‘Hot Cheetos.





Indépendamment de l’hyperbole, le film est une comédie vibrante et réconfortante qui semble être le moyen idéal pour lancer l’été. Célébration de la culture mexicaine ainsi que du sentiment de la classe ouvrière, Flamin’ Hot est très différent des autres « films sur les produits » cette année (Tetris, Blackberry, Air), et est sa propre chose. C’est surtout grâce à un merveilleux Jesse Garcia dans le rôle de Richard, dont la joie et la curiosité sont carrément contagieuses. Le reste de la distribution est également excellent, notamment Annie Gonzalez dans Judy Montañez, Emilio Rivera dans Vacho Montañez, Dennis Haysbert dans Clarence C. Baker, le lauréat du prix Emmy® Tony Shalhoub dans Roger Enrico et Matt Walsh dans Lonny Mason.

Vous pouvez en savoir plus sur le film, ses acteurs et son équipe, et même sur Richard lui-même dans ce clip exclusif des coulisses de Flamin’ chaud.





Derrière les Cheetos

Flamin’ chaud est un mélange intéressant de biographie, de fantaisie et de commentaire social, mais pour la plupart des gens, ce ne sera qu’une façon vraiment amusante et amusante de commencer l’été. Pour citer notre avis :

Longoria et une grande aide de casting Flamin’ chaud se démarquer du reste du pack (ou du package, dans ce cas) en se concentrant moins sur les produits et plus sur les personnes. Il s’agit d’un biopic fantaisiste de Richard Montañez et de sa femme Judy, censé être une célébration de leur culture mexicaine et des valeurs de la classe ouvrière, et non une morsure de long métrage ringard du placement de produit Frito-Lay.

Alors que la véracité de l’histoire derrière le film a été remise en question, Eva Longoria et Jesse Garcia ont déclaré avec éloquence que le film ne prétendait pas à une vérité objective de style documentaire. Longoria dit qu’il s’agit d’une vision de la vie de Richard telle qu’il la perçoit. Longoria a déclaré à 45secondes.fr :

« C’est à 1000% la vérité de Richard Montañez, et il était très impliqué. Vous savez, il a deux mémoires. Il a deux livres. Il travaille chez Pepsi depuis 42 ans, comme, nous avons beaucoup de matériel à partir de . Et puis s’asseoir avec lui, il est juste une mine d’informations et de connaissances et d’extraits sonores, et il est tellement drôle. Il a un ton vraiment spirituel et charmant. Et donc à la minute où je me suis assis avec lui, je me suis dit, je veux le film pour être dans son point de vue. Ça doit être de son point de vue. Je veux être dans son esprit. Il avait toutes ces histoires, comme s’il pensait qu’une salle de conférence était une salle pleine de planches […] Et c’est probablement ce qui rend le film le plus divertissant, c’est que nous sommes dans la tête de Richard 100% du temps. »

Flamin chaud, de Searchlight Pictures, est disponible sur Hulu et Disney+. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous: