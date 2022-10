Exclusif: David Howard Thornton de Terrifier 2 a canalisé le Joker pour jouer à Art the Clown

L’un des tueurs les plus ignobles du genre d’horreur d’aujourd’hui devrait être Art le Clown, l’antagoniste dément du terrifiant films. Le film original au titre approprié, sorti en 2016 par le cinéaste Damien Leone, a présenté David Howard Thorton comme Art le Clown. Le film suit le clown sadique et meurtrier alors qu’il tourmente les jeunes femmes le soir d’Halloween.





Leone a ramené Thornton pour la nouvelle suite, Terrifiant 2, avec Art le clown ressuscité pour un autre massacre de la nuit d’Halloween. À peine sorti aux États-Unis, le film va encore plus loin dans la violence sadique de l’art. C’est un méchant qui s’amuse clairement avec ses meurtres brutaux, les appréciant apparemment beaucoup plus que votre tueur de film slasher moyen.

Dans une interview exclusive avec 45secondes.fr, Thornton a commenté ce que c’était que de jouer un tueur aussi brutal et dément. Pour l’acteur, il dit que c’est la nature espiègle qui l’a attiré vers le rôle au départ. Thornton compare également Art the Clown au Joker, notant qu’ils sont tous les deux des personnages qui embrassent pleinement à quel point ils sont pervers et s’amusent avec, et pour Thornton, ces types de personnages sont incroyablement « amusants à jouer ».

« Ouais, j’ai toujours aimé les méchants espiègles, comme les méchants qui s’amusent à être des méchants. Qu’ils ne le fassent pas simplement par vengeance ou quelque chose comme ça. Ils acceptent le fait qu’ils sont des méchants, et ils s’en délectent . C’est un peu comme le Joker. Et c’est comme ça que je l’ai abordé, c’était comme, il a beaucoup de Joker en lui à cet égard. Il sait exactement de quoi il parle. Et il adore ça. Et c’est juste un beaucoup de plaisir à jouer à cause de cela. »





Terrifier 2 ne retient pas le gore

Cinédigme

Art the Clown’s devient particulièrement horrible dans Terrifiant 2. Damien Leone a également récemment déclaré à 45secondes.fr que rivaliser avec la célèbre scène de la scie à métaux de l’original était un défi qu’ils avaient pour la suite. Pour atteindre cet objectif, cela signifiait tout mettre en œuvre avec le sang et le gore pour une scène particulière que nous ne gâcherons pas ici. Leone nous a dit que c’était tellement sanglant qu’ils ont construit un décor plutôt que de tourner dans la maison de quelqu’un car ils savaient qu’il allait être complètement détruit avec du faux sang.

« Il y a une scène en particulier où je savais que nous allions couvrir toute la pièce de sang. Nous avons en fait construit ce décor parce que je savais que je ne pouvais pas tourner ça dans la maison de quelqu’un. Nous aurions juste détruit leur propriété. Cet ensemble est toujours debout dans une grange, et il ressemble toujours exactement à ce que nous l’avons laissé. Je pense qu’il n’y a encore que des bouteilles de sang qui traînent par terre. Je veux dire, nous nous sommes juste enfuis de là. Nous n’avons jamais voulu regarder en arrière… nous l’avons tourné pendant deux jours, et nous savions que ce serait l’une des grandes scènes, sinon la plus grande scène à rivaliser avec la scène de la scie à métaux dans la première partie. C’est ce que tout le monde attendait de nous. »

Terrifiant 2 est maintenant disponible en salles, grâce à Cinedigm en partenariat avec Icon Events. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle du film ci-dessous.