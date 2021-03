Exclusif: dans «  The Expanse # 4  », Bobbie et Avasarala se préparent pour une bataille finale

« The Expanse » Saison 5 peut s’être terminé de façon spectaculaire le mois dernier, mais cela ne signifie pas que vous devez baisser la garde, car il reste encore un numéro de Boom! Excellents studios Minisérie de bandes dessinées en 4 numéros « The Expanse » à savourer à son arrivée le 17 mars.

La série limitée de Boom! Se déroule entre les quatrième et cinquième saisons de l’émission de science-fiction sur Amazon Prime basé sur les romans acclamés de James SA Corey. Son intrigue concerne Bobbie Draper et Chrisjen Avasarala calculant leurs derniers mouvements dans la bataille coûteuse pour sauver l’humanité tout en détruisant un anneau d’armes du marché noir. Mais avec des enjeux aussi élevés en jeu, cette victoire pourrait avoir un coût qu’aucun d’eux n’est prêt à payer dans «The Expanse # 4».

Écrit par Corinna Bechko (« Green Lantern: Earth One »), avec des illustrations stimulantes gracieuseté du dessinateur Alejandro Aragon (« Resonant »), du coloriste Francesco Segala (« Firefly ») et des lettres via Ed Dukeshire, « L’étendue # 4 « conclut joliment cet intense intermède saisonnier. Pour ajouter à l’apogée, un trio de reprises frappantes arrivent des artistes W. Scott Forbes, Tigh Walker et Will Sliney.

Maintenant, attachez-vous pour une dernière brûlure dans le monde des Belters, des Martiens et des Terriens avec notre aperçu de cinq pages de la finale de la mini-série dans «The Expanse # 4».

