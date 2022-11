Exclusif : Crispin Glover sur Cancel Culture et pourquoi il ne sortira pas ses films en numérique

Crispin Glover est connu pour beaucoup de choses, des films classiques comme Qu’est-ce qui mange Gilbert Raisin et Retour vers le futur aux favoris cultes comme Bartleby, Willard, et Dieux américains. Il ressemble plus à un artiste moderne, créant de la musique, des livres et des arts visuels tout au long de sa carrière, et bien qu’il soit un nom célèbre (ou tristement célèbre, si vous demandez aux fans de David Letterman), il est sans doute moins connu en tant que cinéaste visionnaire.





Les deux films que Glover a réalisés jusqu’à présent, Qu’est-ce que c’est? et C’est bon! Tout va bien., ne sont pas disponibles sur les médias domestiques ou numériquement via le streaming. C’est parce que la seule façon dont les films ont été légalement vus a été avec Glover lui-même lors de l’une des étapes de ses nombreuses tournées. Ces émissions en direct voient Glover projeter son travail, à côté d’un diaporama performatif et de lectures de livres, et c’est là que Glover participe aux questions-réponses. C’est ce genre de contexte inestimable et de relation avec le public qu’une sortie Blu-ray, en streaming ou numérique de ses films ne fournirait pas.

Parlant à 45secondes.fr de sa performance phénoménale dans Modèle de Pickmanun épisode de la série Netflix Cabinet de CuriositésGlover a développé sa philosophie et ses intentions.





Crispin Glover ne publiera jamais son travail numériquement

« Je l’ai délibérément gardé hors du domaine numérique », a déclaré Glover à propos de Qu’est-ce que c’est? » Le film était un sentiment viscéral et anti-entreprise qui peut être facilement mal interprété. Et je l’ai spécifiquement fait pour quelque chose avec lequel tourner, que je peux être là pour répondre aux questions si c’est trop délicat. Il y a trop de choses qui seraient facilement manipulé pour être très différent de ce que mes raisons de faire le film étaient. Donc je ne veux jamais que ce film soit dans le domaine numérique, et c’est illégal si quelqu’un essaie de le faire. C’est quelque chose qui me passionne.

Avec des listes de films et d’émissions de télévision qui ne pourraient « jamais être faites aujourd’hui », il est juste de dire que la culture est de plus en plus sensible. Une partie de cela peut être une bonne chose, mais souvent, comme le souligne Glover, cela peut avoir une emprise sur l’expression artistique. Les films de Glover, en particulier Qu’est-ce que c’est? aussi « n’a pas pu être fait aujourd’hui », parce qu’ils explorent des sujets troublants, difficiles, ainsi que la censure elle-même. Glover a précisé :

Les films, pourrait-on penser, devraient être des choses qui parlent d’elles-mêmes. Mais il se passe quelque chose dans la culture en ce moment, et j’en ai été conscient récemment, depuis avant récemment. Vous entendez parler de la culture d’annulation et de ce genre de choses, mais Qu’est-ce que c’est? réagissait de cette façon avant ce que nous avons maintenant, ce que nous appelons la culture d’annulation. Je réagissais à une certaine forme de censure de la pensée qui est, pour moi, mauvaise pour l’art, et Qu’est-ce que c’est? a été proactif pour illustrer cela. Mais les gens peuvent prendre ce film, et ils peuvent juste dire, « c’est une mauvaise personne qui a fait le film, ce qui faisait partie du problème, et pourquoi il y a des choses dans le film qui peuvent être très dérangeantes. C’était intentionnel, mais J’étais au courant de cela à partir de 2005. J’aurais pu le sortir en numérique en 2005, mais je savais que ce n’était pas une bonne idée de le faire. C’est très important pour moi de tourner avec le film, et je n’ai aucun plan. À un moment donné, je recommencerai à tourner.

En plus de vouloir protéger son casting (surtout dans Qu’est-ce que c’est? qui met en vedette de nombreux acteurs trisomiques), Glover préfère projeter ses films en commun pour éviter le genre de mauvaise communication et d ‘«indignation des médias sociaux» qui existe dans la culture d’annulation. « Je ne veux pas paraître prétentieux, mais c’est dans ce domaine qui peut être très mal compris, très mal interprété et utilisé de manière militarisée. Ce serait vraiment mauvais. Je suis donc très, très, très prudent à ce sujet, et je ‘ J’en étais conscient avant même que je ne le termine – cela faisait partie de la perspective, cela faisait partie du but du film. »

« J’ai commencé à tirer Qu’est-ce que c’est? en 1996″, a déclaré Glover, « mais ces choses auxquelles je réagissaient malheureusement ont empiré. Je considère Qu’est-ce que c’est? être un film positif, mais je pense que beaucoup de gens le regarderaient et diraient: « Oh, c’est dérangeant ». Mais c’est un commentaire sur une nature dérangeante qui se passe dans la culture, qui a à voir avec la censure de la pensée et des idées, que si vous entrez dans un territoire soi-disant dérangeant, eh bien, vous êtes « mauvais ».

Glover termine actuellement son troisième film, même si ce ne sera pas la conclusion de son Qu’est-ce que c’est? trilogie. « C’est ridicule depuis combien de temps je travaille dessus », a déclaré Glover. « C’est quelque chose dans lequel mon père et moi jouons ensemble, tourné principalement en République tchèque. » Il espère repartir en tournée bientôt, et en attendant, vous pouvez assister à son excellente performance étonnamment personnelle dans Modèle de Pickmanpartie de Cabinet de Curiosités sur Netflix.