Exclusif: Brian Cox est en fait un amoureux selon le directeur de Mending the Line

Après la conclusion de Succession sur HBO, les fans peuvent ensuite vérifier Brian Cox dans le nouveau film Réparer la ligne. Du réalisateur Josué Caldwell et l’écrivain Stephen Camelio, le film raconte la puissante histoire d’un Marine (Sinqua Walls, Les hommes blancs ne savent pas sauter) qui est envoyé dans une installation VA dans le Montana après avoir été blessé pendant la guerre en Afghanistan. Là, il rencontre un vétéran vietnamien têtu (Cox) qui l’encourage à se lancer dans la pêche pour faire face à son traumatisme émotionnel et physique subi pendant la guerre.





Tout en parlant avec MovieWeb du film, Caldwell a réfléchi à la première adhésion de Cox au projet. À ce moment-là, Succession était encore à mi-chemin de sa course, et la représentation de Cox en tant que Logan dans cette émission avait amené Caldwell à se demander à quel point l’acteur ressemblerait à ce personnage dans la vraie vie. En rencontrant Cox, cependant, Caldwell a rapidement découvert que l’acteur vétéran était tout aussi gentil que professionnel.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Bien sûr, je connais Brian par d’autres trucs, mais je venais aussi de regarder un tas de Succession, donc j’étais très nerveux à ce sujet », a-t-il expliqué. « [I thought] « Ressemble-t-il plus à Logan qu’à n’importe qui d’autre ? Parce qu’il est déjà une figure imposante, n’est-ce pas ? Oubliez Logan, il existe depuis toujours et il a joué des personnages incroyablement emblématiques. Mais c’est vraiment le gars le plus gentil. »

Le réalisateur a poursuivi: « Et je pense qu’il a été tellement séduit par le scénario. Il ne fait pas souvent ce genre de films, mais il l’a fait à cause du scénario, donc je ne m’en attribue pas le mérite. C’est tout Stephen Camelio. Mais ensuite, Brian est le genre de gars qui, en grande partie, vous savez, entre et s’il aime le scénario, c’est ce qu’il va faire, n’est-ce pas ? Il va jouer le scénario. Et je sais que nous l’avons travaillé un peu, Stephen et J’ai travaillé sur ce genre de monologue final qu’il donne […] Nous avons vraiment travaillé là-dessus pour nous assurer que nous atteignions ce que nous devions atteindre, et Brian a eu beaucoup de commentaires et beaucoup de bonnes suggestions. »

« Mais à part ça, les personnages ont vraiment maintenu qui ils étaient dans le scénario, et chaque acteur y a apporté sa propre qualité », a déclaré Calwell. « Je dirais que la plus grande différence était que Perry Mattfeld a injecté une si belle maladresse à Lucy et à ses interactions avec Coulter ; ce n’était pas du tout dans le scénario. […] et j’ai pensé que c’était une très grande contribution au personnage. »

Connexes: Réparer la ligne Review: Vous pouvez juste devenir accro





Brian Cox fait quelque chose de différent en réparant la ligne

Divertissement du renard bleu

Avec Cox et Sinqua Walls, Réparer la ligne met également en vedette Perry Mattfield (Dans le noir), Chris Galust (Premier amour), Patricia Heaton (Tout le monde aime Raymond), et Wes Studi (La famille fière : plus forte et plus fière).

Le synopsis officiel du film se lit comme suit :

Mending the Line est une histoire sur la recherche de quelque chose pour que la vie en vaille la peine. John Colter, un vétéran blessé, retourne aux États-Unis portant toujours les démons de la guerre, troublé de manière obsédante par les attentes quotidiennes des amitiés et des intérêts amoureux. À Livingston, dans le Montana, il rencontre Ike, un pêcheur à la mouche hargneux et têtu de plus de deux fois son âge, et Lucy, une photographe talentueuse devenue bibliothécaire qui lit à haute voix aux vétérans, tous deux endommagés à leur manière. Tout en se faisant soigner pour ses blessures, à la fois physiques et psychologiques, Colter ne veut que se réengager, avoir quelque chose à mourir. Mais le vrai défi est de trouver une raison de vivre.

Réparer la ligne joue maintenant dans les salles de cinéma, via Blue Fox Entertainment. Vous pouvez voir la bande-annonce officielle du film ci-dessous.