Exclusif : Billy Porter’s Anything’s Possible Premieres à Outfest LA avant la sortie d’Amazon

Dans la foulée de ses trois saisons primées aux Emmy dans la série télévisée Ryan Murphy Pose et son tour de soutien dans le remake d’Amazon de Cendrillon, Billy Porter fait ses débuts en tant que réalisateur avec le dernier film de la plateforme de streaming Tout est possible. C’est un film sur le passage à l’âge adulte centré sur Kelsa, lycéenne trans (jouée par Eva Reign dans son premier long métrage) et son petit ami Khal (joué par Abubakr Ali, qui jouera dans la prochaine série de Netflix. Grendel), alors qu’ils naviguent entre les pressions de la préparation à la vie après l’obtention du diplôme et la politique entourant leur nouvelle relation.

Le 14 juillet, Tout est possible a ouvert le Outfest LA Film Festival de cette année avant sa sortie le 22 juillet sur Amazon Prime Video. Porter, Reign, Ali et d’autres membres de la distribution et de l’équipe du film ont assisté à la première, avec Porter magnifique dans une robe-manteau rose vif Helen Anthony. Selon Deadline, le discours de Porter lors de la projection du film comprenait des remarques passionnées sur l’état de la politique américaine, faisant référence, en particulier, à la récente annulation par la Cour suprême de l’affaire Roe v. Wade — « [Expletive] SCOTUS! », a déclaré l’acteur sous les applaudissements – et sa menace corollaire envers les décisions qui projettent le mariage homosexuel et les relations sexuelles consensuelles.

Dans notre interview lors de la promotion Tout est possible, Reign et Ali ont commenté la première du film Outfest. « Outfest était assez éclairé », a déclaré Reign. « Je me suis beaucoup amusé. Il y avait tellement de bonne énergie. » Ali a ajouté: « Nous étions entourés de beaucoup – un parcelle – d’amour. À la fin de la journée, nous avons rencontré tant de gens [we’d] jamais rencontré auparavant. Et le niveau d’amour de chacun d’eux me touchait. C’était très inspirant. »





Cendrillon a inspiré la première Amazon de Anything’s Possible

Tout est possible était à l’origine destiné à une sortie en salles, mais, selon Porter dans une interview avec Variety, « Les seules choses qui marchent bien dans les salles de cinéma en ce moment sont les films Marvel et les superproductions. » En conséquence, lorsqu’Amazon a acquis les droits de distribution du film, la décision a été prise de le diffuser sur le streamer. En effet, le succès du précédent film de Porter avec le streamer, 2021’s Cendrillon mettant en vedette Camila Cabello, a cimenté le changement. Dans cette même interview avec Variety, Porter a ajouté : « Les globes oculaires seront sur [Anything’s Possible] parce que vous pouvez le regarder de chez vous. Chérie, tu peux le regarder depuis ton téléphone si tu veux. Et c’est à ce public-là qu’il s’adresse. »





Tout est possible marque finalement un film progressiste pour l’industrie, en particulier lorsqu’il s’agit de films grand public sur des personnages transgenres. Plus que tout, c’est une histoire sur la joie LGBTQ +, ce qui est important à un moment où, comme Porter a fait du prosélytisme lors de la projection du film Outfest, la législation politique et la rhétorique ont ciblé les jeunes trans et LGBTQ + en Amérique.

Outfest LA se déroule du 14 au 24 juillet, avec des détails de programmation et d’horaire disponibles sur le site Web du festival. Tout est possible est disponible en streaming sur Amazon Prime Video le 22 juillet.