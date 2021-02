Exclusif: Avasarala halète et attend la cavalerie dans ‘The Expanse # 3’

Même si nous sommes tous angoissés par le doux-amer de la semaine dernière finale de la saison 5 pour « L’étendue « et nous commençons la longue attente pour » Leviathan Falls « , le neuvième et dernier livre de la série de science-fiction à succès de James SA Corey cet automne, il est encore temps pour un dernier hourra avec le troisième numéro de Boom! Studios ‘tie-in mini-série de bandes dessinées .

Écrit par Corinna Bechko (« Green Lantern: Earth One ») et agrémenté d’illustrations saisissantes d’Alejandro Aragon (« Resonant ») et de couleurs gracieuseté de Francesco Segala (« Firefly »), le titre compagnon en quatre parties de Boom! les détails éclatent entre la saison 4 et la saison 5 de « The Expanse », qui sont toutes deux actuellement prêtes à être regardées sur Amazon Prime dans leur intégralité.

« The Expanse # 3 » fait irruption dans les magasins de bandes dessinées les magasins de bandes dessinées le 17 février avec Chrisjen Avasarala à court d’oxygène et Bobbie Draper regrettant de ne pas être là pour elle plus tôt.

« Bobbie est tombée sous le charme du même appât qui en a abattu tant de gens avant elle, mais ses ennemis l’ont-ils piégée … ou sont-ils piégés avec elle? Pendant ce temps, Avasarala a été laissée pour morte … et son dernier espoir est un appel de détresse voyager à travers les étoiles assez rapidement. «

Cet avant-dernier chapitre intense présente la couverture principale de W. Scott Forbes (« Firefly »), ainsi que des variantes de la couverture de Tigh Walker (« Venom: Annual ») et Priscilla Petraites (« Rat Queens ») avec des couleurs de Marco Lesko (« Robotech »).

«L’avant-dernière question est toujours un point aussi important dans l’histoire, et avec The Expanse # 3, l’art et les couleurs ont vraiment atteint un point culminant», a déclaré Bechko à 45secondes.fr. «C’est bien, car Bobbie et Chrisjen ont atteint leurs points les plus bas, entourés de danger et prenant de grandes chances. J’adore écrire ces personnages car ce sont exactement les circonstances dans lesquelles ils brillent. «

Maintenant, retenez votre souffle et consultez notre aperçu de 5 pages de Boom! Studios «The Expanse # 3».

