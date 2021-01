Exclusif: Avasarala et Bobbie s’enfoncent plus profondément dans un anneau d’armes du marché noir dans «  The Expanse # 2  »

Êtes-vous en train de creuser la nouvelle saison de « L’étendue? « Avec seulement deux épisodes de plus jusqu’à la finale de la saison 5 décisive sur https://www.amazon.com/gp/video/offers/, il ne faudra pas longtemps avant que nous en désirions tous plus Belters vs intérieurs action spatiale.

Pour conjurer l’absence imminente de l’équipage Roci, Le batteur , Draper, Avasarala, et même le rusé Marco Inaros et son radical Free Navy, Boom! Studios est juste à mi-chemin pour sa mini-série de bandes dessinées « The Expanse » en 4 numéros.

Écrit par Corinna Bechko (« Green Lantern: Earth One ») et orné d’œuvres d’art intenses d’Alejandro Aragon (« Resonant ») et du coloriste Francesco Segala (« Firefly »), ce titre compagnon comble le fossé entre la saison dernière et la saison récente actuellement diffusé sur Amazon Prime.

Nous vous avons déjà montré un avant-goût de Premier numéro de décembre en octobre dernier, et maintenant le deuxième volet arrive dans les magasins de bandes dessinées le mercredi 20 janvier – et 45secondes.fr a un aperçu exclusif aux côtés des commentaires de son écrivain primé.

Voici le synopsis officiel:

« Avasarala est approchée par la cabale derrière les transactions d’armes martiennes sur le marché noir, qui lui propose de l’aider à récupérer ce qu’elle veut le plus – son ancien pouvoir politique. Pris au piège entre un retour à la gloire et une chance de faire ce qu’il faut, la décision ultime d’Avasarala entraînera des conséquences fatales. Pendant ce temps, Bobbie a fait une percée dans son enquête – mais chaque victoire a un prix… «

Bechko est bien connue pour ses talents de narratrice et ici, elle est pleinement engagée dans la tâche d’améliorer l’univers de «The Expanse» sous forme de bande dessinée.

« Ajouter un petit coin au monde créé par » The Expanse « a été une opportunité passionnante pour moi car les personnages et le décor semblent si réels dans la série qu’il est impossible de ne pas imaginer que leur vie continue hors écran », dit-elle à 45secondes.fr . « Je suis ravi que notre équipe ait pu colorier l’un de ces espaces vides. En tant qu’écrivain, j’aime le défi de quelque chose qui se déroule dans un avenir proche, car même si la technologie change, la nature humaine et la physique ne le sont pas. . Permettre à ces choses de se heurter est toujours satisfaisant. «

Lancez-vous maintenant dans notre aperçu de cinq pages de «The Expanse # 2» (Boom! Studios), disponible le 20 janvier.

(Crédit d’image: Boom! Studios)

(Crédit d’image: Boom! Studios)

(Crédit d’image: Boom! Studios)

(Crédit d’image: Boom! Studios)

(Crédit d’image: Boom! Studios)

(Crédit d’image: Boom! Studios)

(Crédit d’image: Boom! Studios)

(Crédit d’image: Boom! Studios)

