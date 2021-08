Excitation pour Chadwick Boseman : réactions pour l’épisode 2 de what if Et si… ?

Nouveau mercredi, c’est-à-dire le deuxième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …? sur le service de diffusion en continu Disney+, qui nous a laissé de superbes œufs de Pâques et des références intéressantes. Les fans de la Univers cinématographique Marvel Ils ont déjà vu et témoigné la dernière chose que Chadwick Boseman a faite dans la franchise, et c’est pourquoi ils ont laissé leurs sentiments sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ont vu l’épisode.

Comme nous l’avons vu dans le premier regard la semaine dernière, ils nous feront traverser diverses réalités complètement différentes de la continuation conventionnelle de la MCU que nous connaissons. Le deuxième chapitre de la série animée s’appelait « Et si… T’Challa était Star-Lord ? », avec le résumé suivant : « Les grossiers pirates de l’espace connus sous le nom de Ravageurs kidnappent T’Challa au lieu de Peter Quill ».

Dans l’épisode 2, nous avons le début des Gardiens de la Galaxie, mais cette fois avec le prince de Wakanda, qui voulait connaître le reste du monde, mais finit par voyager à travers l’univers. Dans ses aventures, il gagne le surnom de Star-Lord et continue avec l’équipe dirigée par Yondu, mais aussi en intégrant Thanos comme un membre de plus, puisqu’il a abandonné le projet d’éliminer la moitié de la population.

Un changement important est qu’ils sauvent la planète Kylos, d’où il vient Drax, donc sa famille dans cette réalité est vivante, contrairement à la chronologie originale où ils ont été tués par Ronan l’Accusateur. On voit aussi Le collectionneur comme l’une des personnalités les plus redoutées de la galaxie, mais à la fin, ils parviennent à le vaincre et T’Challa il retourne au Wakanda avec son père, qu’il croyait mort.







Sans aucun doute, la part émotionnelle a également été le protagoniste de ce chapitre, puisque c’était la dernière participation de Chadwick Boseman au sein du MCU. L’acteur est décédé le 28 août de l’année dernière d’un cancer du côlon, l’une des nouvelles les plus tristes de 2020. Une partie des fans continuent de se souvenir de lui et c’est pourquoi ils ont transmis leurs sentiments en l’écoutant à nouveau sur What If…? par Disney +.

+ Réactions de l’épisode 2 de Et si…?

