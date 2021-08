Excitation pour Chadwick Boseman : réactions pour l’épisode 2 de Et si… ?

Bandai Namco Dragon Ball Fighter Z Xbox One

Si vous aimer les jeux de combat, fan de Dragon Ball, ce jeu est un indispensable !!!un des meilleurs jeu du début 2018. Elaboré par Arc Systems Works , les spécialistes du fighter 2D, vous allez en prendre plein les manettes!!Faisant suite à la série Xenoverse, ce nouvel épisode DRAGON BALL FIGHTER Z s'annonce comme un des meilleurs jeux de baston 2018, toutes consoles confondues. Des combats épiques en 2D, une liste énorme de persos aux pouvoirs incroyables, des combats à 3 VS 3. Et encore, on ne vous parle pas des graphismes et animations à tomber de réalisme, on se croirait dans l'anime :) Le jeu tourne en 1080p et 60fps, avec modes adaptés PS4 Pro et Xbox One X.Le jeu DBZ ultime ? Difficile à dire étant donné la quantité de titres Dragon Ball sortis depuis plus de 25 ans, mais assurément il se situe dans le TOP 3 ! En tous cas nous, on adore ! Comme le jeu est en 2D, la prise en mains est très facile, mais ne vous y trompez pas, le gameplay est d'une richesse incroyable, et il faudra de nombreuses heures pour en maîtriser toutes les subtilités !