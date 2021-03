Excitant: Chadwick Boseman a remporté les Golden Globes 2021 du meilleur acteur dans un film dramatique

Chadwick Boseman a remporté les Golden Globes 2021! L’artiste décédé en août a remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa performance dans le film La Mère du Blues. Il a battu des collègues comme Anthony Hopkins et Gary Oldman. Le prix a été l’un des moments les plus émouvants de la soirée.

Boseman a obtenu la reconnaissance après avoir joué le personnage de Levee. C’est l’un des trompettistes connus du groupe Ma Rainers. Il fait partie de ceux qui commencent à créer des tensions dans le groupe en voulant gagner du terrain quand c’était La Madre del Blues qui était aux commandes.

« Je n’ai pas ses mots, mais nous devons profiter des moments pour célébrer ceux que nous aimons. » -Simone Ledward Boseman, après avoir reçu le #Globes dorés de son mari Chadwick Boseman. pic.twitter.com/aX8jmGeUPS – Roman graphique (@_NovelaGrafica)

Le prix a été reçu par sa femme Taylor Simone Ledward, qui n’a pas pu retenir ses larmes au moment passionnant qu’il devait vivre. Bien qu’il ait précisé qu’il n’avait pas les paroles de l’acteur, il a dit qu’il serait reconnaissant à Dieu.

Autres films dans lesquels l’actrice a joué

Ses débuts au long métrage sont survenus sur The Express en 2008. Il a ensuite excellé dans des rôles tels que James Brown dans Get on Up et Thoth in Gods of Egypt. Il était reconnu et aimé dans le monde entier pour son travail en tant que Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel.

Le Golden Globe 2021 dans la catégorie du meilleur acteur de comédie

De cette façon, Boseman récolte toujours des éloges après son décès. Il pourrait devenir le premier acteur de l’histoire à être nominé pour deux Oscars lors du même gala à titre posthume. Les candidats seront annoncés le 15 mars 2021.