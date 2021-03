Excellentes cellules mortes de Roguelike en tête de cinq millions de ventes

Dead Cells est l’un des meilleurs roguelikes disponibles sur PlayStation 4, et le marché semble l’avoir reconnu. Le développeur Motion Twin a confirmé que les ventes du jeu avaient maintenant dépassé les cinq millions sur toutes les plates-formes, avec un cinquième de cette statistique impressionnante provenant du récent port mobile sorti en Chine. Alors que les smartphones ne reçoivent que le DLC The Bad Seed, il est disponible sur PS4 depuis un certain temps maintenant. Ce n’est qu’un exemple de la façon dont le studio français s’est engagé à mettre à jour Dead Cells depuis son lancement initial en 2018.

À l’époque, nous avons attribué à l’impressionnant roguelike une note de 9/10 dans la revue Push Square. Après l’avoir abondamment félicité, nous avons conclu: « Une combinaison de mécanismes de combat étonnants, une quantité insondable de variété d’armes et un style artistique spectaculaire nous a fait revenir pour une seconde aide, tandis qu’un éventail d’ennemis veillait à ce que nous ayons toujours quelque chose de nouveau à disposer. de. Dead Cells a livré de toutes les manières imaginables, ce qui en fait l’un des meilleurs de la PS4. «

Depuis sa sortie, le titre a été mis à jour avec deux packs DLC, plus d’armes et plusieurs correctifs pour corriger les bugs et peaufiner les choses sous le capot. Faites-vous partie des cinq millions de joueurs qui ont acheté Dead Cells? Partagez vos éloges dans les commentaires ci-dessous.