Exatlón United States: quand et comment regarder le deuxième programme de la cinquième saison

La première tant attendue de la saison 5 de Exatlón États-Unis, cette grande compétition qui teste la force et l’endurance avec divers tests physiques sur les 24 participants à ce concours, qui sont divisés en deux équipes: 12 célébrités et 12 concurrents civils, une règle qui a été modifiée pour cette édition, puisqu’elle était jusqu’à présent de 10 contre 10.

Le premier programme, présenté par Frederik Oldenburg, a commencé la compétition par la présentation de chacun des membres de l’équipe, où ceux qui ont fait les premiers pas pour ouvrir la piste dans un circuit nocturne combinant eau, terre et feu étaient le dominicain Frank Beltre et l’Uruguayen Martín Keuchkerian.

L’objectif de cette édition 2021 était d’allier la jeunesse de certains membres à l’expérience des autres. La moitié d’entre eux sont des anciens athlètes qui l’ont déjà été lors des saisons précédentes et l’autre moitié sont des recrues. Qui ira pour une revanche cette année, du côté des Famosos, est le joueur de Liga MX Femenil, Norma Palafox.







Le joueur actuel de Pachuca Il a parlé de sa dernière participation, où il a subi la mort de sa mère: «Cela a beaucoup changé ma vie. J’ai perdu la pièce la plus fondamentale de ma vie, mon plus grand pilier, mais je ne me suis pas laissé tomber. Je pense qu’il s’est même accroché à moi et je viens plus fort que jamais, avec tout le désir pour partager des moments avec ceux qui sont là « .

+ Quand aura lieu le deuxième programme d’Exatlón aux États-Unis?

Le nouvel épisode de l’une des compétitions les plus populaires à la télévision arrivera ce Mercredi 27 janvier à 19h / 6C.

Comment regarder la saison 5 d’Exatlón United States?

L’émission de téléréalité peut être appréciée à travers l’écran de Telemundo.