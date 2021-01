Examen national «  science de la vache  » pour étudiants, grand public, qui aura lieu le 25 février chaque année

Press Trust of France06 janv.2021 09:12:33 IST

Le gouvernement a annoncé mardi un examen en ligne volontaire au niveau national sur le «gau vigyan» (science de la vache) qui se tiendra le 25 février, dans le but de susciter l’intérêt des étudiants et du grand public pour la vache indigène et ses avantages. Annonçant le tout premier examen de ce type, Vallabhbhai Kathiria, président de Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA), a déclaré que cet examen aurait lieu chaque année. Les étudiants des niveaux primaire, secondaire et collégial et le grand public peuvent participer sans frais à «l’examen Kamdhenu Gau-Vignyan Prachar-Prasar».

« Pour sensibiliser le grand public aux vaches indigènes parmi les jeunes étudiants et tous les autres citoyens, le RKA a décidé de mener un examen national sur la science des vaches », a-t-il déclaré aux journalistes.

L’Aayog a préparé un matériel d’étude sur la science des vaches. L’examen insufflera la curiosité de tous les Indiens à propos des vaches et les rendra conscients du potentiel inexploré et des opportunités commerciales qu’une vache peut offrir, même après avoir cessé de donner du lait, a-t-il ajouté.

En outre, M. Kathiria a déclaré qu’il y aurait des questions de type objectif et que le programme sera recommandé sur le site Web du RKA. Les résultats de l’examen seront déclarés immédiatement et des certificats seront remis à tous.

Les candidats Meritorius recevront des prix et des certificats, a-t-il ajouté.

Le chef de la RKA a également mentionné avoir reçu une bonne réponse de la part des différences pour la création d’une chaire et de centres de recherche sur la vache et les questions connexes.

Le RKA, qui dépend du ministère de la pêche, de l’élevage et de la production laitière, a été mis en place par le Centre en février 2019 et vise à «la conservation, la protection et le développement des vaches et de leur progéniture».

