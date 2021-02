Examen HellKat: Purgatory Pugilism Falls Flat

Il y a toujours eu un débat sur l’essence de la nature humaine. Des philosophes notoires tels que Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau nous donnent deux points de vue désobligeants. Hobbes croit que les humains sont des hédonistes égoïstes tandis que Rousseau a estimé que les humains sont naturellement bons et nobles sauvages. Bien que nous puissions tous montrer ces deux traits de temps en temps, il y a des moments où nous devons nous racheter pour les erreurs que nous avons commises dans nos vies.

HellKat, un film d’action d’horreur produit par Wild Eye Releasing et distribué par Uncork’d Entertainment, nous donne une idée inégale des mauvais choix et de l’espoir de la rédemption.

Katrina « Hellkat » Bash (Sarah T. Cohen), une ancienne championne de MMA qui décide de faire une excursion sur une route vers nulle part pour tenter de s’échapper du monde pendant un moment. Lorsque sa voiture tombe en panne, elle accepte un ascenseur de Jimmy Scott (Ryan Davies). Lorsque Katrina et Jimmy s’engagent dans une discussion sur la religion et les problèmes personnels qui devient menaçante, Katrina tire l’arme de Jimmy et le branche directement au visage. Katrina s’échappe dans un bar où son road trip se transforme en chemin de destruction avec des tonnes de fumée à la chaîne et des tas de tequila. Le Barkeep (Adrian Bouchet) interroge Katrina sur sa mystérieuse cicatrice sur son cou. Avec la cicatrice à l’insu de Katrina, le retour de Jimmy et le sous-sol mystérieux, Katrina se rend compte que ce bar est quelque chose de bien plus sinistre et que le sous-sol est un ring de lutte où Katrina doit se battre pour sa rédemption et retrouver son fils.

Le réalisateur Scott Jeffrey fait de son mieux pour diriger cette histoire, mais le film échoue à bien des égards. L’une des scènes d’ouverture, il y a une erreur de continuité majeure lorsque le volant de Katrina est sur le côté droit de la voiture lorsque Jimmy la prend, son volant est sur le côté gauche. Je sais que c’est pinaillant et qu’environ un tiers du monde possède une direction à droite, mais cela rend les choses encore plus déroutantes.

Les scènes de combat se révèlent fondamentales, offrant la sensation du MMA d’arrière-cour et une digression dans des mouvements de base directement hors de toute entité de lutte indépendante. Les adversaires de Katrina et une autre âme égarée Grizz (Serhat Metin) étaient inégaux lorsque Grizz affronte deux adversaires différents tandis que Katrina combat le même adversaire recyclé deux fois. Pourquoi elle ne combat pas un adversaire différent est déconcertante. Bien que l’histoire soit intrigante, elle était peut-être trop audacieuse pour le budget.

Sarah T. Cohen est mal interprétée en tant que Katrina car elle ne regarde pas le rôle et étant une combattante de MMA, et une championne à cela, m’a rendu sceptique. Alors que Serbat Metin a l’air du rôle, mais en raison de la chorégraphie de combat inadéquate, je n’ai pas pu me convaincre d’être une force pugiliste. L’étoile brillante devrait être Ryan Davies. Sa présence puissante et son charisme non-stop nous donnent un méchant que nous aimons détester.

Il existe plusieurs films d’action avec de nombreuses scènes de combat bien chorégraphiées. Pour cette raison, je dois dire aux téléspectateurs de faire HellKat une passe difficile.

