Examen et analyse de Doom Patrol 2×08: le moment est venu

Dans le chapitre précédent de “Patrouille du destin” de nombreux fronts ouverts. Le premier et le plus important, l’évolution de Dorothy qui semble devenir plus dangereuse en vieillissant, avec une conversation finale intrigante entre Kipling et Niles qui anticipent que la fin est proche. Un autre problème est l’état de la tête de Jane, qui semble perdre le contrôle du métro. Il ne s’agit donc que d’un chapitre transitoire pour jeter les bases du dernier chapitre qui viendra la semaine prochaine, car il ne faut pas oublier qu’à cause du coronavirus Cette deuxième saison de “Doom Patrol” n’aura que 9 épisodes.

Donc, dans ce huitième chapitre, nous pouvons voir comment les choses ont changé avec Jane. Dans le métro, toutes les personnalités Ils prennent le parti de Miranda et Jane se sent de plus en plus seule. C’est pourquoi il se rend en Arkansas avec Larry pour récupérer Harry le nounours de la fille qu’ils protègent dans le métro. Quand il arrive enfin au puits et récupère la peluche, Miranda jette Jane dans les profondeurs, où elle trouve les corps sans vie de Lucy Fugue et Scarlet Harlot bien que Miranda ait assuré que ses stations avaient fermé parce que Kai avançait; Il a menti à tout le monde.

L’autre grande intrigue de l’épisode se concentre sur Dorothy, qui vieillit lentement, comme on le voit à la station-service lorsque vos règles diminuent. Comme Niles l’a averti dans les chapitres précédents, plus il grandit, plus il grandira aussi les «petits amis» sur sa tête. Et c’est exactement ce que nous voyons à la fin de l’épisode, un chandelier très puissant qui parvient à sortir de la tête de Dorothy prêt à tout détruire. D’autre part, Niles commence à remarquer que sa santé se détériore et on ne sait pas s’il sera capable de survivre beaucoup plus longtemps.

Le temps est venu

Et comme on le voit dans le rituel Kipling au début du chapitre, il semble qu’un événement aux proportions «cataclysmiques» approche. Comme on le voit à la foire, la simple présence d’El Candelero fait fondre tout dans son sillage, constituant une grande menace pour tout le monde en général. Qui semble avoir un plan pour l’arrêter c’est Kipling, ou du moins c’est en avance sur Niles avant qu’il ne s’évanouisse. Le défi à la fin de la saison semble donc être de finir Dorothy, autant que son père s’y oppose.

Quant au reste des héros, Cyborg affronte Roni après avoir découvert qu’il avait tué une personne importante pour obtenir une partie du liquide qui le maintient en vie. Aussi, CLiff semble retrouver sa vie personnelle, alors que sa fille l’invite à son mariage, et Rita semble avoir assumé sa nouvelle identité: L’apiculteur. Larry, eh bien, il a à nouveau un flashback dans lequel il apparaît avec son fils, mais il ne nous en dit pas beaucoup plus non plus.

Ainsi, les prochains chapitres marqueront la fin de la saison, et les deux intrigues ouvertes les plus importantes seront de mettre fin à la puissante Dorothy et de voir comment Jane tente de sortir du puits souterrain. Il faudra attendre vendredi prochain pour voir le résultat sur HBO.

