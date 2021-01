Examen en solitaire: une version amusante ténébreuse du thriller de survie sur la route

Les thrillers sur la route sont un sous-genre amusant avec peu de ratés, et alors que beaucoup préfèrent les séquences d’action électrisantes et le charme loufoque chez leurs assaillants psychotiques, récemment publié Seul s’appuie sur un cadre isolé et boisé et une sensation sans émotion pour entraîner le public sur une route plus sombre vers la survie.

Étant donné que nous sommes toujours assis au cœur de la période strictement de diffusion des films qui se poursuivra de manière imprévisible, je suis reconnaissant pour tout ce qui est nouveau et intéressant à distance sur une plate-forme que j’utilise. Seul récemment apparu sur Hulu, me frappant comme, à son pire possible, un film thriller psycho-chase conventionnel pour passer le temps. C’est plus sombre, plus étrange et bien sûr plus cool d’un point de vue stylistique qu’un coup d’œil au résumé de l’intrigue ne l’indiquerait.

Seul est un thriller de harceleur brutalement intense avec des anecdotes familières mais un ton et une approche particulièrement froids qui se prêtent à une vision sombre et captivante. Le réalisateur John Hyams, qui a une longue histoire dans la direction de la télévision, se coince dans un maillage de sensations fortes si agressives qu’il ressemble à un film différent d’un acte à l’autre. Ce qui commence comme un Duel-La chasse sur la route devient une sombre victime piégée dans la saga du sous-sol d’un bâtard sadique, pour revenir à une course violente d’un thriller psycho. Ce qui reste constant, c’est la sensation écrasante de vide, assistée par un cadre isolé et un score effrayant et minimal qui, pour la plupart, n’est que des sons de la nature et du souffle. Il n’y a pas de charme ni beaucoup d’émotion dans aucun des personnages d’Alone. Aucune étincelle de vie dans aucune interaction. Très peu de moments comiques pour alléger la charge, à moins que votre avenue soit strictement sèche et terriblement sombre. À son crédit, Seul est aussi palpitant qu’un film si sans vie pourrait l’être, et la crudité malsaine de tout cela est passionnante.

Jessica (Jules Willcox) est un jeune écrivain récemment veuf qui fuit la ville pour se soigner et travailler sur un roman. En conduisant dans le nord-ouest du Pacifique, elle est tourmentée par un conducteur imprudent. Après un jeu de chat et de souris, l’homme au volant (Marc Menchaca,) est un fluage sans émotion qui échoue lamentablement à allumer un faux charme psychopathe, finit par capturer Jessica et la tient dans le sous-sol de sa cabine isolée. Après son évasion, la poursuite est de retour pour Jessica. La psychopathe à la poursuite est plus intelligente qu’elle n’aurait pu l’imaginer et prête à éliminer quiconque interfère avec sa chasse.

Lire le Seul synopsis, vous devez reconnaître ici les tropes communs. Ils sont présents tout au long de ce voyage atrocement tendu, mais ces rebondissements séculaires qui renforcent l’action ont tous une poussée méchante unique. C’est un événement désespéré après un événement désespéré pour la pauvre Jessica, dont nous ne nous soucions principalement que par principe. C’est une jeune femme triste qui traite une terrible tragédie, qui conduit juste pour se vider la tête, et maintenant elle traverse l’enfer; se battre pour sa vie aux mains d’un fluage sans cœur et diabolique qui ne pouvait pas prendre la peine de lancer une blague ou de se divertir de temps en temps.

Cependant, Jessica n’est pas du genre à ressentir profondément au-delà des circonstances évidemment tragiques. Notre stalker psychotique résident / tueur sans nom, joué par le talentueux Marc Menchaca, n’est pas du genre à avoir de l’affection non plus. Certains scénaristes et réalisateurs empruntent la voie «faire de ce gars un cinglé étrangement sympathique», ou essaient de donner à un tueur des qualités comiques de rachat. Pas l’équipe d’écriture / réalisation de Mattias Olsson et John Hyams. Ce psychopathe est un étron mort-dans-les-yeux, d’une méchanceté exaspérante. Les autres que nous voyons le long de cette bataille forestière pour la survie ne sont que de simples pions dans le jeu, bien que le chasseur Robert (Anthony Heald) soit un personnage doux et convaincant qui apporte au film un bref moment de cœur.

Au début, nous sommes plongés dans un jeu de route potentiellement mortel qui déclenche une séquence mordante. Avec les frissons en cours, nous avons hâte de rencontrer ce fou torturant une veuve au volant. Considérant les vieux films qui s’attaquaient auparavant à ce maniaque tourmentant des inconnus sur la route, c’est à dire Duel, Le Hitcher, ou Panne, on est amené à croire qu’un personnage vicieusement coloré est prêt à se montrer.

Entrez dans un fluage non charismatique aux tons mayonnaise avec une moustache et des lunettes de pédo.

Notre gars dans Seul est tout sauf coloré, mais sa déconnexion répugnante du sentiment, sa manière grossière de manipuler et sa livraison fade de pensées sans cœur deviennent bientôt cruciales pour l’intensité glaciale du film.

Lorsque la poursuite se transforme en captivité, c’est lorsque le ton commence à avoir plus de sens et à s’installer efficacement. Peu importe où vous la notez sur une échelle convaincante, vous ne pouvez pas vous empêcher de rechercher avec enthousiasme la survie de quelqu’un une fois qu’il est enfermé dans le sous-sol d’un homme fou. J’admets que le film frappe une accalmie inquiétante au milieu du verrouillage de la cabine. VuUn territoire de torture semblable à celui-ci semble possible, ce qui m’aurait complètement découragé d’une poursuite scénique initialement excitante. Au lieu de cela, le harceleur psycho moustachu choisit simplement d’être un cinglé qui attrape Jessica et chuchote beaucoup. Bien que ce soit un peu effrayant, donc en accord avec le facteur global de perturbation, le changement d’élan peut faire sortir un spectateur s’il n’était pas pleinement engagé.

Heureusement, Seul se remet en fuite, et des plans sinueux de bois immobiles et sans fin ajoutent une fraîcheur désespérée au frisson de la chasse. Jessica est une combattante et pleine de ressources. L’homme moustachu est un fils de pute incroyablement méchant qui n’abandonnera pas. Le besoin incessant de tuer et la volonté implacable de vivre en font une course rigide avec des surprises sombres et des moments incroyablement brutaux. Hyam’s élabore le long jeu de la survie stratégique – excitant, mais soigneusement rythmé pour garder les choses étranges alors que l’anxiété est élevée.

Le dernier tiers du film contient des niveaux de violence considérablement accrus et un combat impressionnant de la part des deux personnages, pour lesquels les choses sont devenues personnelles. Bien que Seul monte l’énergie jusqu’à la haute tension à l’approche de la fin, elle reste fidèle à la forme grise, évitant les synthés ou les sons dramatiques. Une touche de carillon léger suffit pour que l’ambiance reste tendue.

Jules Willcox et Marc Menchaca sont super comme Jessica et le fou. Jessica trouve son chemin de terriblement triste, à terriblement peur, à abattre mais résolue à tuer un homme. Jules gère cette gamme et fait de Jules le survivant intelligent que vous voulez voir réussir et chercher à se venger. En tant que personnage, Jessica a déjà perdu sa joie de vivre au début du film, il est donc difficile de l’aimer vraiment. Et que dire de Marc en tant que psychopathe? Il fait un travail debout comme le vide de tout sentiment, un maniaque désagréable qui retient les femmes captives dans une cabine isolée. Est-il menaçant et un peu effrayant? Sûr. C’est tout ce que nous pouvons demander. Est-ce que j’aime généralement un comportement plus sauvage ou plus de ruses de mes kidnappeurs fous? Oui, mais peut-être que je suis juste de la vieille école.

Seul, dans l’ensemble, est une version amusante et ténébreuse du standard poursuivi par un thriller maniaque. Il suit le plan général, bien qu’il soit tourné à travers une lentille plus grise, avec une violence brute, de nouvelles sensations fortes et moins de fioritures. Cela a l’air du côté le plus pénible des films de poursuite, et ce n’est peut-être pas un film sur lequel vous reviendrez pour un plaisir répété. De toute évidence, il n’y a tout simplement pas grand-chose à ressentir tout au long du visionnage, à part la vengeance attendue. Dans l’état actuel des choses, Alone est une aventure à sensations fortes avec des graphismes soignés, quelques chocs et une intrusion intéressante.

