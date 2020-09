Examen du Vivo X50 Pro: quand un joli appareil photo compte le plus

L’innovation en matière d’appareil photo a été l’un des points focaux de nombreux fabricants de smartphones ces derniers temps, que ce soit Samsung qui ait introduit un appareil photo à zoom 100x dans le Galaxy S20 Ultra (Critique), ou Huawei qui a lancé un combiné avec un zoom optique 60x. Alors que les autres étaient occupés à ajouter de plus en plus de téléobjectif, Vivo a proposé une astuce de fête unique avec son premier système de caméra à cardan dans le Vivo X50 Pro.

Essentiellement, Vivo a décidé d’améliorer la stabilisation de l’image et de la vidéo tout en conservant la capacité de zoom 60x. Et franchement, à Rs 50000, vous payez le privilège d’être un des premiers utilisateurs, car le reste des spécifications de l’appareil sont très proches du OnePlus Nord, qui ne coûte que la moitié du prix!

Le Vivo X50 Pro a deux bonnes choses à faire: le système de caméra stabilisatrice à cardan et son design absolument magnifique.

Du point de vue du design, le Vivo X50 Pro tue

Le Vivo X50 Pro peut ressembler à un autre combiné phare de loin (un téléphone grand et mince avec un module de caméra rectangulaire), mais une fois que vous le tenez, votre opinion est susceptible de changer. J’aime beaucoup le fait que le téléphone ne soit pas un aimant à empreintes digitales, grâce à son dos au fini mat. Le combiné ne mesure que 8,04 mm d’épaisseur, pèse 181,5 g, possède un dos en verre de qualité supérieure, un subtil dégradé de couleur grise, des bords en aluminium incurvés et un écran incurvé par perforation. Physiquement, il est de premier ordre.

Ce n’est pas parfait, cependant. Il y a certaines choses qui pourraient déranger certains acheteurs. Le module de caméra en saillie oscille lorsqu’il est placé sur une surface plane, comme de nombreux autres appareils de son genre. La bosse ne fait rien pour l’apparence du téléphone et ajoute un élément d’inconfort lorsque vous posez votre smartphone 50k sur son attraction principale. Gifler l’étui en silicone transparent inclus a résolu ce problème pour moi. Je tiens également à souligner que la caméra X50 Pro parvient toujours à être meilleure que le module caméra Galaxy S20 Ultra, qui ressemble à un oiseau nocturne qui s’intéresse particulièrement à vous.

Je me joins au mouvement croissant contre les écrans incurvés avec cette revue. Je sais qu’ils ajoutent à la valeur esthétique des téléphones et améliorent la « sensation de main », mais ils ne sont pas pratiques. Cela devient frustrant de taper sur quoi que ce soit vers le bord de l’écran. Ensuite, il y a les touches accidentelles (je ne me souviens pas combien de fois j’ai accidentellement appuyé sur la flèche arrière en regardant Lucifer sur Netflix!), Et je ne peux pas me débarrasser du sentiment que les bords incurvés rendent le téléphone plus fragile. J’aurais préféré un écran plat, comme beaucoup de presse technologique.

Enfin, l’absence de classification IP pour la résistance à l’eau ou à la poussière est un échec. Cela pourrait décevoir quelques acheteurs car à 50k, c’est une omission flagrante.

Passant à autre chose, comme tout autre smartphone phare, la prise casque 3,5 mm est toujours hors de propos. Mais pour éviter les tracas liés à l’achat d’une nouvelle paire d’écouteurs Bluetooth, la société inclut une paire d’écouteurs filaires et un dongle dans la boîte. Sur le bord inférieur de l’appareil, vous verrez un port de type C pour le chargement et une seule grille de haut-parleur.

Dans l’ensemble, j’aime l’apparence de l’appareil; il est agréable, léger et pas très glissant, et l’étui en silicone inclus est un bonus pour une personne maladroite comme moi. Avec un écran de 6,56 pouces, c’est un téléphone grand et cela limite l’utilisation d’une seule main.

Affichage absolument magnifique

L’écran Super AMOLED de 6,56 pouces est tout sauf petit, mais il présente également certains avantages. Il a des lunettes minces et une très petite caméra perforée dans le coin supérieur gauche qui disparaît en quelque sorte après un certain temps. C’est un bon choix pour ceux qui aiment regarder des émissions ou des films en frénésie, ou lire beaucoup de livres électroniques.

J’ai activé le taux de rafraîchissement de 90 Hz et honnêtement, je n’ai jamais regardé en arrière! Avec tout le défilement fluide et les animations fluides, j’ai été impressionné. Bien que, après le OnePlus Nord, l’Oppo A53 et de nombreux autres combinés de milieu de gamme, ce ne soit plus une fonctionnalité hors concours.

Avec une résolution de 2 376 x 1 080 pixels, l’écran rend des couleurs vives et éclatantes. La luminosité ne déçoit pas, même lors de son utilisation à l’extérieur. Le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran est également rapide et est placé juste à droite.

La technologie du cardan fonctionne

Revenons à la grande histoire ici: le système de caméra à cardan. Il est conçu pour rendre vos images et vidéos plus stables et, lors de mes tests, il fait ce qu’il dit sur la boîte.

Le smartphone comporte une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un appareil photo principal à capteur Sony IMX598 de 48 MP, un objectif ultra large de 8 MP, un objectif de portrait de 13 MP et un téléobjectif de 8 MP qui permet un zoom hybride 60X. Dans une lumière idéale, il clique sur des images décentes. J’ai remarqué un très bon contraste, des couleurs, mais je pense qu’un peu de netteté faisait défaut. Lorsque vous effectuez un zoom avant sur l’image, vous commencez à voir de la douceur. Certains pourraient également se plaindre des couleurs perforées dans certains scénarios, mais cela ne rendait pas les images irréalistes.

Les images prises en basse lumière parviennent à conserver les couleurs et même les détails dans une large mesure, tout cela grâce au système de caméra à cardan. Même dans des conditions très noires, les résultats étaient époustouflants! Cependant, les images ne sont pas parfaites et montrent toujours des détails flous lorsque vous effectuez un zoom avant. J’ai aimé les images, dans l’ensemble. Vous obtenez également quelques options de filtre pour le mode nuit.

Cliquez ici pour voir les exemples de caméra Vivo X50 Pro:



J’ai comparé cet appareil photo avec l’appareil photo OnePlus 7 qui possède également un capteur Sony IMX586 de 48 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. Le Vivo X50 Pro remporte clairement la bataille, en particulier dans la capture des détails et des couleurs. Dans les prises de vue en basse lumière, le Vivo X50 Pro gagne toujours juste et carré, car il montre des détails étonnamment adéquats tout en maintenant l’équilibre des couleurs.

Prise de vue normale:

Prise de vue en portrait:

Bien sûr, le X50 Pro est livré avec des cloches et des sifflets comme le mode « SuperMoon » qui vous permet de capturer la Lune avec un zoom 60x. Les résultats sont époustouflants, et je dois admettre que cela a un peu grandi sur moi pendant un certain temps. Mais à moins d’impressionner vos amis à l’occasion, son utilisation est limitée. Vous verrez également un mode « Étoilé », mais cela me ressemblait plus à un gadget, car les images avaient beaucoup de bruit. Pas même insta-digne.



Le Vivo X50 Pro est livré avec un appareil photo selfie de 32 MP. Il produit de belles images avec une bonne précision des couleurs. Cependant, cela fait briller et adoucir un peu les visages. Pas anormalement, mais j’apprécierais plus de netteté. Le mode portrait permet également de capturer des images accrocheuses aux détails fins et aux couleurs vives. Cependant, la séparation des sujets n’est pas toujours précise et finit souvent par adoucir vos cheveux. Je m’attendais à mieux du Vivo X50 Pro car son principal attrait est l’appareil photo. Est-ce que je me plains? Un peu. Est-ce que je l’aime toujours? Putain, oui!

Pour la vidéo, la stabilité promise est tout à fait évidente. Il adoucit les mouvements tremblants pendant que vous marchez et même lorsque vous filmez une vidéo à partir d’un véhicule en mouvement. Le système de cardan fonctionne très bien lorsque le mouvement tremblant est latéral. Les détails et les couleurs capturés sont bons. Alors oui, la technologie du cardan n’est pas qu’un gadget, elle fonctionne la plupart du temps. Il n’éliminera pas complètement les secousses et les secousses, mais fait un très bon travail en compensant les légers mouvements.

L’idée de la technologie du cardan dans un smartphone est encore balbutiante, et je suis sûr que la société la perfectionnera dans les futurs combinés.

Des performances au pair

Le Vivo X50 Pro est alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 765G de milieu de gamme. Le combiné fonctionne sur le système d’exploitation Funtouch OS 10.5 basé sur Android 10 et offre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le Snapdragon 765G n’est pas le processeur le plus rapide et les concurrents de prix tels que le OnePlus 8 (Snapdragon 865) et le Mi 10 (Snapdragon 865+) ont clairement un avantage en termes de performances par rapport au X50 Pro. C’est là que Vivo a fait le compromis pour maintenir le prix bas.

Pour ce que ça vaut, si vous n’aimez pas les jeux lourds, le 765G est toujours une bonne option. Il gérera bien toutes les tâches quotidiennes sans aucun retard ni problème de chaleur.

Cela ne m’a pas déçu en basculant entre les applications ou en jouant RoadRash et Asphalte. j’ai regardé Maudit sur Netflix pour tester la qualité de l’image et du son, et ma conclusion est que Vivo aurait dû travailler davantage sur ce dernier. Les couleurs étaient correctes et lumineuses. Bien que l’audio soit assez fort, je n’ai pas été impressionné par la qualité du son. Ce n’est en aucun cas un facteur décisif, mais il y a place à amélioration.

Le FuntouchOS basé sur Android 10 est livré avec un tiroir d’applications, un mode sombre, des options de personnalisation pour les notifications, des animations d’empreintes digitales et plus encore. Le système d’exploitation est globalement bon, mais il est livré avec un bloatware et je n’ai personnellement pas la patience de le gérer.

Avec cet appareil, Vivo a plongé ses orteils dans des eaux de 5 g, mais comme nous n’avons pas de telles eaux en Inde, la fonctionnalité n’est pas pertinente pour les utilisateurs indiens.

Batterie assez bonne

Le Vivo X50 Pro est livré avec une batterie de 4315 mAh qui prend en charge 33W Vivo FlashCharge 2.0.

Avec environ 4 à 5 heures de temps d’écran, SMS, surf Instagram, en cliquant sur des images, en jouant à des jeux comme Asphalte, écouter de la musique sur Spotify, la vie de la batterie a été écrasée en moins d’une journée. C’est avec le taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz activé. L’appareil consomme environ 5 à 10% de la batterie pendant la nuit en veille.

Le chargeur rapide a rempli la batterie déchargée à 50 pour cent en environ 25 minutes. Comparé à des rivaux tels que le Mi 10 (batterie de 4780 mAh avec une charge rapide de 30 W), le Vivo X50 Pro n’est pas exactement une bête de batterie, mais grâce à FlashCharge 2.0, ce n’est pas si mal.

Verdict

Avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et une autonomie de batterie utilisable, une nouvelle technologie de cardan qui fonctionne réellement et bien sûr un design magnifique, c’est un prétendant. Vivo offre beaucoup à 50k sans réellement couper trop de virages ou sous-performer dans aucun domaine.

Le Vivo X50 Pro est un bon téléphone mais pas pour tout le monde.

Je ne recommanderai ce smartphone qu’à ceux dont les principales priorités sont l’appareil photo et le design. La technologie de la caméra à cardan est agréable à avoir, mais ne change pas la donne. L’appareil dispose d’un chipset récent, de suffisamment de RAM et de stockage et d’une connectivité 5G pour lui donner un peu de longévité.

Cela dit, Vivo X50 Pro est clairement exagéré pour ceux qui sont dans un état d’esprit de milieu de gamme. Ces acheteurs sont mieux servis par le OnePlus Nord qui, au prix de départ de Rs 24999, offre des spécifications similaires avec un affichage de taux de rafraîchissement de 90 Hz, une puce Snapdragon 765G, jusqu’à 12 Go de RAM, une batterie de 4115 mAh prenant en charge une charge de distorsion 30T et une configuration quadri-caméra.

Le Vivo X50 Pro n’est pas convaincant lorsqu’il est comparé à des joueurs de sa gamme de prix. Par exemple, prenez le OnePlus 8. Il entre dans cette fourchette de prix et offre un meilleur rapport qualité-prix. À 50K, il offre non seulement un chipset puissant (Snapdragon 865 SoC), mais fournit également jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une connectivité 5G. Même le Mi 10 5G, qui est un smartphone phare, offre jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une configuration quadri-caméra de 108 MP, un SoC Snapdragon 865+ et une connectivité 5G sous 55K.

En bref: achetez-le parce que c’est un joli appareil photo, ou regardez ailleurs.

