Examen du Samsung Galaxy Tab S6 Lite: fait un bon étui pour les tablettes Android abordables

Samsung a plongé un orteil dans le segment des tablettes “ abordables ” avec la Galaxy Tab S5e l’année dernière. L’idée était d’apporter les fonctionnalités d’une tablette phare à un segment de prix abordable. Cette année, Samsung a lancé la Galaxy Tab S6 Lite – Rs 27 999 pour la variante Wi-Fi uniquement et Rs 31 999 pour le modèle LTE – avec la même intention.

J’ai reçu la Galaxy Tab S6 Lite il y a quelques semaines. Pendant la période d’examen, j’ai passé de bons et de mauvais jours avec l’onglet. Donc, dans cette revue, nous parlerons de tout: qu’est-ce qui est bon sur le Galaxy Tab S6 Lite? Qu’est qui aurait pu être mieux? Est-ce un bon substitut à un iPad ou à une Surface Go?

Allons-y!

Affichage décent et un design magnifique

La première chose que vous remarquez sur tout appareil est toujours sa conception. Vous n’êtes peut-être pas grand sur l’apparence d’un téléphone / onglet / ordinateur portable, mais à mon avis, la conception d’un appareil peut faire ou défaire votre expérience. Le Galaxy Tab S6 Lite fait parfaitement sur ce front.

Lorsque j’ai déballé la Galaxy Tab S6 Lite pour la première fois, ce magnifique dos au fini mat bleu m’a frappé, assez pour m’exciter. (Je ne peux pas vous dire à quel point je suis malade de revoir les variantes de couleur noire de tout ce qui entre; certains jours, il est difficile de les distinguer.) Les bords coupés symétriquement et les coins arrondis s’insèrent naturellement entre mes mains. J’adore l’élégance de l’onglet. Et pour un onglet avec un écran de 10,4 pouces, il n’est pas trop lourd non plus (467g).

La Tab S6 Lite dispose d’un écran LCD IPS de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels. Les couleurs d’affichage sont bien équilibrées. C’est génial pour lire des livres électroniques. J’ai également regardé des tonnes de films et de vidéos sur l’onglet. Ajoutez un support pour smartphone et l’expérience de visionnage vidéo est excellente.

L’appareil dispose de deux grilles de haut-parleur; un en haut et un en bas. Ainsi, lorsque vous réglez l’onglet horizontalement, l’expérience stéréo est vraiment bonne. À plusieurs reprises, les lignes lisses de Jake Peralta ont résonné dans ma chambre sans la moindre distorsion. Tant que vous ne vous attendez pas à des basses puissantes de l’appareil, la sortie audio de la Tab S6 Lite ne vous décevra pas.

Un S-Pen avec une tablette abordable? Oui s’il vous plaît

Je pense que la décision de Samsung de mettre le S-Pen dans la boîte fonctionne très bien pour la Galaxy Tab S6 Lite. C’est assez bon pour donner l’impression que vous utilisez un appareil haut de gamme.

Le S-Pen fourni avec la Tab S6 Lite est léger et ressemble à un crayon dans la main. Il comporte un seul bouton qui peut être utilisé pour ouvrir une liste de différentes applications de doodle sur l’appareil. Sans allumer l’écran ni déverrouiller l’appareil, maintenez le bouton du S-Pen enfoncé et appuyez deux fois sur l’écran pour activer également un mode notes, dans lequel vous pouvez noter rapidement les choses dont vous avez besoin.

Lorsque vous ne l’utilisez pas, le stylet peut être encliqueté magnétiquement sur le côté droit de la tablette pour ne pas le perdre. Notamment, comme le stylet fourni avec la Galaxy Tab S6, ce S-Pen n’est pas sensible à la pression dans les applications de doodle telles que Samsung Notes ou AR Doodle. Cependant, vous avez la possibilité de choisir manuellement différentes tailles de stylet et de pinceau.

via GIPHY

Quand j’ai eu la Tab S6 Lite pour examen, le premier jour, j’utilisais juste le S-Pen pour griffonner et dessiner, mais instinctivement, je tapais pour envoyer des messages ou écrire des mails. Cependant, le deuxième jour de son examen, j’ai commencé à utiliser la fonction d’écriture manuscrite sur la tablette. Cela fait presque deux semaines depuis, et je n’ai rien tapé sur cet onglet. Je ne fais que griffonner ou écrire en cursive.

La reconnaissance de l’écriture manuscrite en texte sur l’onglet est géniale. J’ai écrit couché, j’ai écrit à la hâte, mais tant que vous dessinez l’alphabet, même légèrement comme il devrait être, l’appareil le reconnaît. Vous verrez également des suggestions de mots que vous avez peut-être voulu écrire, au lieu du charabia que vous avez réellement griffonné ainsi que des mots que vous utilisez très souvent.

Le S-Pen me donne également envie d’obtenir un stylet pour mon propre téléphone.

Caméra

Le Samsung Galaxy Tab S6 Lite dispose d’un appareil photo 8 MP à l’arrière et d’un appareil photo 5 MP à l’avant. C’est basique, c’est décent, cela fera le travail, mais ce n’est pas ce que vous cherchez pour prendre des photos Instagram. Mais là encore, pour Instagram, vous avez votre téléphone.

Outre la qualité d’image, l’interface utilisateur de l’application appareil photo n’est pas bien optimisée pour l’onglet. Il est difficile d’atteindre le bouton de la caméra. La qualité d’image est assez moyenne. Les images à faible éclairage sont granuleuses et sombres. Les images nocturnes sont juste sombres. Les selfies ne sont également décents que sous une lumière vive.

Batterie

Le Samsung Galaxy Tab S6 Lite dispose d’une batterie de 7 040 mAh. Il est livré avec un adaptateur 15 W à charge rapide avec un câble de charge de type C. Il faut un certain temps pour passer de zéro à 100%. Quand je l’ai chronométré, l’onglet a mis un peu plus de trois heures pour passer de zéro à 100% de charge. J’ai préféré le mettre en charge du jour au lendemain.

Fait intéressant, malgré le fait de regarder beaucoup de vidéos, de surfer sur les médias sociaux et de gribouiller, l’onglet m’a facilement offert une journée et demie d’autonomie. Cela pouvait aller jusqu’à deux jours parfois.

En tant qu’appareil secondaire, la Galaxy Tab S6 Lite peut durer plusieurs jours.

Performances et interface utilisateur

Le Samsung Galaxy Tab S6 Lite est alimenté par le processeur Exynos 9611 de la société, associé à 4 Go de RAM. Il exécute OneUI 2.0 de Samsung basé sur Android 10. J’ai examiné la version LTE, ce qui la rend très facile à transporter sans avoir besoin de Wi-Fi ou d’un hotspot disponible en permanence.

Dans les jours où je l’ai examiné, j’utilisais deux applications de messagerie, trois Mou espaces de travail, Instagram, Twitter, WhatsApp, Spotify, YouTube, Netflix, Hotstar, et Google Chrome sur l’onglet. Toutes les applications semblaient bien optimisées; et j’ai été surpris de voir à quel point il est bon d’utiliser Instagram sur un appareil grand écran.

Cependant, bien que les performances de l’onglet soient bonnes et facilitent vraiment la tâche mutile, ce n’est pas vraiment sans problème. Google Chrome s’est écrasé sur l’onglet à plusieurs reprises. Même en surfant sur le fil, l’application Instagram s’est figée à plusieurs reprises, je n’ai même pas pu revenir à l’écran d’accueil. J’ai dû éteindre l’écran et me reconnecter à l’onglet. L’application Slack a également cessé de répondre à quelques reprises.

J’ai également joué à quelques jeux sur l’onglet, y compris Ciel, univers Catan, et Hockey aérien. Bien que l’expérience de jeu soit assez bonne avec un grand écran, la grande taille rend également le jeu difficile pendant longtemps car les mains se fatiguent rapidement.

Mais je suis heureux d’ignorer ces faiblesses. Ce qui m’a vraiment bouleversé à propos de la Galaxy Tab S6 Lite, ce sont deux défauts dans son interface utilisateur – l’absence de “ double tap pour se réveiller ” et la reconnaissance faciale.

Imaginez votre onglet assis à côté de vous et que vous souhaitez vérifier l’heure ou voir vos notifications. L’interface utilisateur vous oblige à atteindre d’abord le bouton d’alimentation. Peut-être que cela était acceptable auparavant, mais avec toute la formation que nos téléphones nous ont donnée, cela semble aujourd’hui contre-intuitif. La seule fonctionnalité dont vous disposez sur l’écran de verrouillage sont les notes que vous pouvez prendre avec le S-Pen sans déverrouiller l’appareil. C’est génial, mais ne compense pas l’absence de «double-tap pour se réveiller».

Comme la plupart des appareils Samsung – même les plus haut de gamme – le déverrouillage du visage de la Galaxy Tab S6 Lite est lent et inefficace la plupart du temps. À quelques reprises, cela fonctionnait (et cela me surprendrait littéralement car je serais toujours prêt à ce qu’il affiche une erreur et demande le mot de passe) J’utilisais toujours le mot de passe pour déverrouiller l’appareil. En fin de compte, j’ai choisi de supprimer complètement le déverrouillage du visage. C’était bien de vivre en lock-out, mais ce ne sera pas très en sécurité dans le monde réel.

Si vous utilisez la version LTE, il existe une fonctionnalité de la Galaxy Tab S6 Lite qui est à la fois bonne et moins bonne. Les appels sur l’onglet sont automatiquement reçus sur le haut-parleur. Bien que ce soit une fonctionnalité judicieuse, car vous auriez l’air drôle de répondre aux appels sur un onglet comme un smartphone, avec l’appareil à l’oreille, cette fonctionnalité peut également être très gênante.

Verdict

L’USP de la Galaxy Tab S6 Lite est qu’il apporte la sensation premium de la Galaxy Tab S6 et du S-Pen à un budget légèrement plus abordable. C’est formidable de regarder des émissions, de jouer à des jeux légers à modérément intenses, c’est absolument adapté à la navigation quotidienne sur les réseaux sociaux, cela vous permet de prendre rapidement des notes, il a une taille parfaite pour être une liseuse, il permet à votre doodle très facilement , et dispose d’un algorithme très intuitif pour convertir vos gribouillis en texte.

Mais, pour être «abordable», la Galaxy Tab S6 Lite n’est pas sans compromis. Ses performances vous donnent envie. Son logiciel peut être optimisé davantage. De plus, si vous espérez obtenir un onglet avec un clavier amovible, vous pouvez rayer le Galaxy Tab S6 Lite de votre liste; cela ne vient pas avec un, vous ne pouvez pas non plus l’acheter séparément.

Cela dit, malgré les lacunes de la tablette, je pense toujours que la Galaxy Tab S6 Lite est un bon étui pour les tablettes Android et est un bon substitut à un iPad ou à une Surface Go, surtout à son prix. De plus, le S-Pen est inclus dans le prix du Galaxy Tab S6 Lite – je ne saurais trop insister sur ce point.

Vous pouvez obtenir un iPad modèle de base pour un peu plus d’argent, mais vous devrez payer plus pour un stylet. Un peu plus. Franchement, l’iPad est vraiment le seul jeu en ville en ce qui concerne une tablette raisonnable et bien prise en charge, mais le S6 Lite est dans une position idéale pour les prix avec son stylet inclus. Vous devez le remettre à Samsung pour le S-Pen: cela rend vraiment l’utilisation de la tablette amusante.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂