Le projecteur Optoma UHD35+ est un peu étrange dans le monde du cinéma maison numérique en ce qu’il est dépourvu de fonctionnalités «intelligentes» de quelque nature que ce soit. Il n’y a pas de mise au point automatique, de correction automatique du trapèze, d’accéléromètre pour le nivellement, de Chromecast intégré, d’Android TV ou de quoi que ce soit d’autre. Bizarrement, je n’ai manqué aucune de ces fonctionnalités.

Ce que l’UHD35+ a, à la place, c’est une lampe lumineuse et puissante, un objectif pointu et une gamme d’entrées et de sorties qui vous permettront d’utiliser à bon escient votre installation de cinéma maison coûteuse.

En parcourant la fiche technique, il est évident qu’il s’agit d’un kit impressionnant. Il utilise une lampe de 4 000 lumens avec une roue chromatique RGBWRGBW et la technologie DLP, prétend prendre en charge le 4K 60 Hz ainsi que le FHD à 240 Hz et un temps de réponse de 4,2 ms. Vous bénéficiez de la prise en charge de HDR10, HLG, de vraies couleurs 10 bits, d’un rapport de contraste revendiqué de 1,2 mn à 1, et plus encore.

En plongeant un peu plus dans la fiche technique, je constate que le projecteur a une résolution native de 1080p et un taux de rafraîchissement qui atteint 120 Hz, la résolution 4K étant atteinte par XPR.

XPR décale essentiellement les pixels en diagonale à 120 Hz pour obtenir une résolution 4K totale perceptible à 60 Hz. C’est comme la technologie de super-résolution que vous voyez dans les caméras de smartphone, où le capteur d’image se déplace pour capturer une image plus détaillée et plus haute résolution.

Quoi qu’il en soit, cela fonctionne et les images, qu’elles soient en 4K ou en FHD, sont nettes et claires. Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse étaient également excellents, et je n’ai remarqué aucun scintillement ou déchirure dans les jeux, les films ou les séquences à 60 ips diffusées à partir de YouTube. Le contenu HDR a l’air fantastique, mais je souhaite que l’image soit plus lumineuse.

En parlant de ça, j’ai mesuré une luminance projetée maximale de 259 cd/m^2 sur un écran de projection gris réfléchissant en mode SDR. Les niveaux de noir sont de 0,410 cd/m^2, ce qui donne un rapport de contraste de 631:1. Les lectures ont été effectuées via un Xrite i1Display Pro Plus, le projecteur étant placé à exactement cinq pieds de l’écran de projection. Les modèles ont été générés via le logiciel i1Profiler. La luminosité et le contraste s’amélioreront avec le contenu HDR.

En dehors de cela, les couleurs sont suffisamment précises pour les films et les jeux, et seul un œil critique remarquera que les tons bleus sont légèrement décalés.

Le processus d’installation était assez simple. Les pieds en caoutchouc à la base du projecteur sont montés sur des vis, ce qui vous permet de régler finement le niveau et l’angle de projection. Des boutons de correction trapézoïdale sont présents sur la télécommande (rétroéclairée) et le panneau supérieur du projecteur, et la mise au point est réalisée via une grande molette de mise au point à l’avant de l’objectif. Un autre cadran vous permet de régler le grossissement de 1x à 1,1x. Compte tenu de la netteté et de la luminosité du projecteur, obtenir une mise au point précise a demandé un effort minimal.

Concernant le placement, je pense que ce projecteur est mieux monté au plafond. C’est un gros appareil avec une longue portée, ce qui signifie qu’il se retrouvera assez près de vous s’il n’est pas monté au plafond. C’est un problème pour deux raisons :

1. Il fait très chaud, ce qui signifie que le ventilateur devient très bruyant

2. La gestion des câbles sera un cauchemar, surtout si vous disposez d’une configuration home cinéma appropriée

Aussi impressionnant que soit le projecteur pour Netflix binging, je pense que cela prend tout son sens lorsque vous jouez à des jeux dessus. Cette projection massive et sans scintillement redéfinit « immersif » et est particulièrement convaincante lorsque vous jouez à des simulateurs de vol ou à des jeux de course. Je ne pense pas que le contraste soit assez bon pour les jeux compétitifs, alors évitez de jouer CS : GO ou s’aventurer dans Verdansk sur cet appareil.

Ma seule plainte avec l’UHD35+ s’applique à tous les projecteurs. Aussi lumineux soit-il, il ne peut rivaliser avec un téléviseur au prix similaire en termes de commodité ou de précision des couleurs. L’installation, idéalement, nécessite un support de toit et un câblage qui serpente à travers le plafond et dans votre récepteur AV. Vous aurez besoin de noircir la pièce pour une utilisation dans la journée, et même alors, une luminosité réfléchie de 250 nits et un rapport de contraste de 600:1 est quelque chose que même un téléviseur à petit budget réussira sans trop d’efforts. Oh, et la télécommande est un peu collante.

Si vous avez investi ou êtes prêt à investir dans un environnement de projection, avec des stores occultants, un récepteur AV, etc., je pense que l’Optoma UHD35+ est un excellent achat, surtout si vous êtes un joueur.

