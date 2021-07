Examen du microphone USB de bureau JBL Commercial CSUM10 : démarrez votre podcast ici

29 juillet 2021 14:58:05 IST

On pourrait penser que quelqu’un qui doit littéralement consacrer une pièce entière à ranger des boîtes sur des boîtes d’équipement technologique (sans compter les voitures d’essai garées à l’extérieur) n’aurait pas besoin de sortir et d’acheter son propre équipement. Mais juste au moment où le verrouillage s’est légèrement assoupli et qu’Amazon a commencé à fournir du matériel non essentiel, j’ai repêché ma carte de crédit poussiéreuse et j’ai acheté pour 25 000 roupies du matériel de podcasting. Tout – une interface USB, une perche, un microphone XLR, de beaux écouteurs de surveillance. La sortie rapide du contenu, cependant, n’a jamais eu lieu. Ce qui s’est passé, c’est un énorme enchevêtrement de fils sur ma table à manger / mon bureau, laissant peu d’espace pour le repas expérimental de verrouillage occasionnel. Le microphone USB JBL ‘Commercial’ CSUM10, au nom étrange, élimine cependant le désordre.

Avez-vous besoin d’un microphone dédié ?

Oui et non. Bien qu’un microphone de haute qualité puisse ajouter une netteté supplémentaire de type radio à votre voix, ce n’est pas tout à fait acquis. Cela dépend beaucoup de votre environnement et de votre configuration. Idem pour votre bureau Zoom appels. Si vous êtes dans la chambre d’écho d’une pièce avec un chien et des enfants qui crient, votre cher microphone ne fera pas grand-chose.

Vous pouvez vous contenter du microphone intégré à votre ordinateur portable, webcam ou casque Bluetooth si vous le souhaitez. Mais vous devrez faire très attention, rester près du microphone et garder les choses calmes autour de votre maison pour obtenir une qualité décente. La JBL s’occupe de certaines de ces questions.

Une solution tout-en-un

Le JBL CSUM-10 est essentiellement un microphone avec une carte son intégrée. Il possède une prise casque et deux boutons pour régler le gain du microphone (sensibilité au son) et le volume du casque. Le seul autre port est un UBS-C (oui !) qui se connecte à votre ordinateur ou autre appareil. Ensuite, il suffit de dire à votre ordinateur d’utiliser le périphérique JBL pour l’entrée et la sortie, et vous êtes prêt à partir. Cela vous permet de nettoyer une partie du câblage qui va autrement dans plusieurs appareils. Si vous utilisez des haut-parleurs, vous n’avez même pas besoin d’utiliser la sortie casque.

Un bonus à l’utilisation d’un microphone USB est qu’ils fonctionnent généralement avec les smartphones et les tablettes. Le JBL a été récupéré immédiatement par mon iPhone ainsi que par les appareils Android, et j’ai pu l’utiliser avec des applications telles que Instagram et Club-house. La mise en garde est que bon nombre de ces applications ne sont pas conçues pour les microphones externes, elles passent donc au microphone interne du téléphone au moment où une autre personne est impliquée dans la conversation, comme un invité en direct ou d’autres haut-parleurs dans une salle Clubhouse. Mais c’est une limitation logicielle. Le micro JBL est ici irréprochable.

Bonne forme physique

Le CSUM10 ressemble vaguement au microphone Blue Yeti préféré de la foule, mais il est beaucoup plus petit. Il mesure un peu moins de 7,5 pouces avec une empreinte de 3,75 pouces de diamètre sur votre bureau. Il y a une fente pour que le câble sorte de derrière le microphone, gardant les choses bien rangées. Ce petit paquet a effectivement remplacé un énorme bloc de technologie de mon bureau. Rien ne vaut tous ces fils supplémentaires.

Le micro est également suffisamment court pour ne pas être dans le cadre si vous utilisez un plan serré pour votre contenu. Cela peut être un inconvénient, si vous voulez un certain « look » lorsque vous êtes sur des appels ou votre podcast. L’unité est entièrement en métal et suffisamment lourde pour ne pas être facile à gifler ou à renverser. C’est solide et ça sent la qualité. Le seul plastique qu’il contient se présente sous la forme de boutons, de boutons et de pivots pour le support.

Juste les bonnes fonctionnalités pratiques

J’ai déjà utilisé un microphone USB plain-Jane et j’ai raté un contrôle de gain manuel pour régler le volume de ma voix. Jouer avec les commandes de mon PC Windows à travers les paramètres de l’application et du système d’exploitation n’est pas amusant. Un simple bouton fait l’affaire, et le CSUM-10 a cela. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un microphone à condensateur, qui a tendance à être extrêmement sensible. Si le micro est à quelques centimètres de votre visage, il est peu probable que vous ayez besoin d’amplifier le gain. Le microphone peut être monté sur un support, mais il est livré avec un simple socle de bureau. Le réglage est limité à l’inclinaison dans une direction. Je l’ai utilisé comme ça et je le trouve parfaitement satisfaisant pour une utilisation sur ordinateur. La sortie casque est propre et forte, et mon casque de monitoring AKG K361 semble bénéficier du peu d’amplification supplémentaire qu’il reçoit du micro.

Il y a aussi un bouton de sourdine dédié sous les deux boutons avec une LED qui devient rouge (du blanc) lorsque le son est mis en sourdine. C’est super utile, et aussi facile à oublier (comme je l’ai souvent fait). Assurez-vous de regarder la LED pour vous assurer que vous transmettez (ou non). Le bouton de sourdine est une coupure matérielle dédiée et ne vous met pas en sourdine dans Zoom ou MS Teams comme le feraient certains des casques les plus avancés. Votre son s’éteint.

L’une de mes fonctionnalités préférées – et encore inutilisée – est peut-être un bouton supplémentaire à l’arrière du corps du microphone qui fait passer le microphone du mode cardioïde au mode omnidirectionnel. La prise cardioïde se produit lorsque le microphone capte le son principalement à l’avant de l’unité et très peu (le cas échéant) à l’arrière. C’est ainsi que je l’utilise la plupart du temps lorsqu’il est placé devant moi, et il fonctionne très bien en noyant tout bruit de claquement de clavier ou de mouvement de souris derrière le microphone. Le mode omnidirectionnel est utile si vous menez une interview sur table avec quelqu’un, ou peut-être un podcast avec un invité, car le son sera capté dans toutes les directions. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un microphone à condensateur, il captera donc également beaucoup de bruit ambiant.

Performance

Le CSUM10 fonctionne admirablement dans la plupart des situations. Il est facile à mettre sur un côté de votre clavier, pointé dans votre direction générale, et à avoir une conférence téléphonique parfaitement claire sur l’application que vous choisissez. Besoin de plus de distance ? Ajoutez simplement du gain. Cependant, avec une grande puissance vient une grande responsabilité, vous devrez donc éteindre votre ventilateur si vous ne voulez pas que le bruissement du vent dans votre audio. La distance et le gain devront être expérimentés dans vos circonstances spécifiques. Si vous voulez vraiment cette voix radio, vous devrez regarder un microphone dynamique collé jusqu’à vos lèvres, et peut-être un peu de traitement.

Au cours d’un enregistrement de podcast test, j’ai réglé le gain juste en dessous du deuxième index sur le bouton, et j’étais parfaitement audible, mais je n’avais pas ce son extra-croustillant que j’aime. Je vais probablement ajouter un peu plus de gain et voir comment cela fonctionne. La directivité cardioïde était suffisamment large devant le microphone pour qu’il ne soit pas pointilleux sur l’endroit où il est placé. Dead North est idéal, mais d’un côté ne l’a pas trop dérangé.

Un excellent point de départ flexible pour l’enregistrement audio

J’ai expérimenté un tas d’options d’enregistrement sonore, du plus simple au inutilement compliqué. J’ai trouvé que le JBL CSUM10 était une solution idéale pour la plupart des personnes travaillant et créant à domicile. Il est modeste dans son encombrement, dispose d’un ensemble de fonctionnalités idéal pour le rendre utilisable sur le bureau, ou même dans une chambre d’hôtel en déplacement, connecté à un smartphone. Combiné à l’application Broadcast de Nvidia qui exploite les puissantes capacités d’IA de ses GPU RTX pour éliminer le bruit et l’écho, le JBL CSUM10 me donne l’impression d’être dans un studio silencieux, dans la plupart des cas. Mais cette configuration coûte beaucoup plus cher que les Rs 5 299 que le microphone coûte actuellement sur Amazon. Je recommanderais ce microphone à tous ceux qui débutent dans le podcasting ou souhaitent ajouter un appareil décent et pratique pour les appels Zoom quotidiens au bureau à domicile.

.

