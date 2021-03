Examen du matériel: Casque sans fil PS5 Pulse 3D – Un casque polyvalent robuste avec un son supérieur à la moyenne

Les jeux vidéo sont un support visuel intrinsèque – l’indice, après tout, est dans le nom. Et pourtant, le son peut faire ou défaire une expérience: quand c’est bon, comme dans The Last of Us: Part II, il vous aspire dans votre environnement, vous procurant un sentiment de présence – mais quand c’est mauvais, comme dans le minuscule Assassin’s Creed Valhalla, cela ne sert qu’à irriter. Bien sûr, un son de qualité mérite une paire de canettes de qualité supérieure, mais l’équilibre entre le budget et la qualité sonore peut être une situation difficile pour de nombreux joueurs. C’est là que, à notre avis, la gamme de casques Pulse de marque officielle de Sony entre en jeu – et sa dernière option, le casque sans fil Pulse 3D axé sur PlayStation 5, ne fait pas exception.

Examen du casque sans fil Pulse 3D: qu’obtenez-vous?

Vendu au prix de 89,99 € / 99,99 €, le casque sans fil Pulse 3D se trouve dans le bas de la gamme de prix en ce qui concerne les casques de jeu sans fil dédiés. Bien qu’il soit plus cher que le casque sans fil Gold abandonné – et, honnêtement, extrêmement rudimentaire – de la génération précédente, il est moins cher que le casque sans fil Platinum, que Sony a promu comme des boîtes compatibles 3D à l’ère PS4.

Et pourtant, il partage beaucoup de points communs avec ce casque: la disposition des boutons compliquée, située autour de l’extérieur de la cupule gauche, est presque identique – et il a le même ensemble de fonctionnalités de base, y compris le son 3D simulé, qui fonctionne en conjonction avec la PS5 est fortement commercialisée Moteur Tempest La technologie. Les bonnets sont légèrement plus compacts, ce qui en fait un ajustement global plus confortable – ce que nous apprécions personnellement – bien que cela signifie que la durée de vie de la batterie est inférieure à ce que vous attendez d’un casque sans fil; Sony annonce environ 12 heures, mais nos tests rapproche la réalité de dix heures.

Il convient de noter que, malgré le marketing centré sur la PS5, cet accessoire peut être utilisé à peu près n’importe où. Le dongle USB inclus peut être branché sur une PS4, un PC ou même un commutateur Nintendo pour l’audio sans fil, tandis qu’un câble audio standard de 3,5 mm est inclus pour tout le reste – comme le PSVR casque, par exemple. De toute évidence, les commandes des canettes ne s’interfacent pas avec tous les appareils, mais l’intégration avec l’interface utilisateur de la PS5 et de la PS4 est l’un des principaux arguments de vente ici, car vous recevez un retour visuel lorsque vous ajustez le volume ou coupez le microphone. .

La charge est effectuée à l’aide d’un câble USB-C inclus, qui est le même que le contrôleur DualSense, et est relativement rapide – bien que nous ayons remarqué une très légère électricité statique dans le canal gauche lorsque nous avons joué en étant branché. Le dongle USB susmentionné est beaucoup plus discret que celui inclus avec le casque sans fil Platinum, mais offre à peu près la même portée; il couvre parfaitement quelques pièces de taille moyenne, mais ne vous attendez pas à entendre encore votre audio en dehors de cela.

Revue Pulse 3D Wireless: comment ça sonne?

Compte tenu de son prix, le casque sans fil Pulse 3D est peu susceptible d’être sur le radar des audiophiles – et il n’essaye pas de l’être. En fin de compte, vous en avez pour votre argent, et vous ne trouverez donc pas ici un son de qualité studio. Cependant, la performance est un tic au-dessus de la moyenne, avec des basses arrondies et une bonne impression d’espace.

L’audio dans les jeux conçus autour du Tempest Engine – comme Demon’s Souls, par exemple – semble grand avec ces canettes, vous permettant d’apprécier le sentiment de présence auquel PlayStation a accroché son panier de marketing. Les jeux avec des paysages sonores stéréo traditionnels, comme Yakuza: Like a Dragon, peuvent sembler beaucoup plus fins en comparaison – et par la suite, le mélange est un peu plus confus. Évidemment, votre kilométrage variera en fonction du jeu, mais l’audio 3D semble beaucoup plus optimisé que, par exemple, une paire d’écouteurs traditionnels – comme vous vous en doutez.

Par rapport au casque sans fil Platinum, nous avons trouvé que le volume était un peu plus bas dans l’ensemble, bien qu’il y ait encore suffisamment de punch aux haut-parleurs – il vous suffira de monter le volume d’un cran plus haut que ce à quoi vous vous attendiez. Malheureusement, les microphones intégrés, bien que fonctionnels, sont de qualité assez médiocre et, bien qu’ils fassent le travail pour le chat traditionnel en jeu, vous ne voudrez pas les utiliser pour autre chose que cela.

Il convient également de mentionner qu’il n’y a pas d’application compagnon pour le casque sans fil Pulse 3D, qui était une option avec les produits précédents de la gamme. Bien que ce ne soit pas un facteur décisif – nous avons toujours trouvé le logiciel basé sur PS4 assez peu intuitif à utiliser – certains peuvent déplorer le manque de contrôle sur leur profil sonore, car vous êtes à peu près à la merci du mix de votre jeu choisi ici.

Examen du casque sans fil Pulse 3D: est-ce confortable?

Les casques officiels de Sony ont fait l’objet de critiques en raison de leur qualité de fabrication, mais nous n’avons jamais connu les histoires d’horreur que nous avons lues à propos du casque sans fil Gold ou du casque sans fil Platinum – peut-être que nous avons juste eu de la chance. Quoi qu’il en soit, vraisemblablement en réponse aux commentaires robustes pointés sur ses prédécesseurs, PlayStation a éliminé les charnières problématiques de ses périphériques précédents au profit d’une bande en plastique flexible.

Ce changement signifie que les canettes sont globalement moins portables, mais devraient, espérons-le, entraîner moins de casse. Après quelques semaines d’utilisation, nous n’avons eu aucun problème: le bandeau en plastique a certainement une sensation bon marché – qui utilise le même jeu de couleurs que le contrôleur DualSense et est orné d’un motif texturé familier – mais nous sommes convaincus que il résistera à l’usure typique.

Les canettes s’adaptent parfaitement à nos oreilles, même si nous osons dire que les plus petites coupelles pourraient poser des problèmes pour les cornes plus grandes. Le casque n’a aucune option de réglage, donc bien que nous ayons eu peu de problème à le porter nous-mêmes, votre kilométrage peut varier – et il n’y a aucun moyen de l’adapter si vous vous retrouvez avec un mauvais ajustement. La texture en simili cuir autour des bonnets est assez confortable, bien que le matériau puisse chatouiller votre peau après de longues sessions; ce sont tous des éléments assez standard pour un casque situé dans le bas de la gamme de prix, bien sûr, et non exclusifs au casque sans fil Pulse 3D.

Notre plus grande critique est réservée aux commandes, qui ont peu de caractéristiques distinctives et peuvent être difficiles à distinguer. Bien que le bouton de sourdine ait un joli ressort, nous nous sommes retrouvés à plisser les yeux dans la lueur de notre télévision en essayant de trouver le bouton d’alimentation – et tandis que les commandes de volume sont dans la position la plus proéminente, un faux mouvement peut vous voir ajuster le mixez le microphone plutôt que d’augmenter le volume comme vous le souhaitiez. Une roue aurait peut-être pu résoudre ce problème.

Examen du casque sans fil Pulse 3D: devriez-vous l’acheter?

La meilleure chose à propos du casque sans fil Pulse 3D est son intégration avec l’interface utilisateur de la PS5 et de la PS4, vous offrant un contrôle sans tracas sur votre audio en jeu. La qualité sonore, pour le prix, est supérieure à la moyenne – bien que les audiophiles voudront chercher ailleurs pour une expérience globale plus riche. L’intégration avec la nouvelle technologie Tempest Engine de la PS5 semble assez bonne jusqu’à présent, bien qu’il y ait un nombre limité de titres pour tester cela pour le moment; Demon’s Souls semble exquis avec ces canettes.

Le casque est polyvalent et peut être utilisé avec un certain nombre d’appareils différents – y compris un PC et une Nintendo Switch – bien que la durée de vie de la batterie soit un peu plus courte que nous le souhaiterions. Les commandes peuvent être encombrantes et la qualité de fabrication a une sensation quelque peu bon marché, même si nous sommes convaincus qu’elle résistera à l’usure typique. Dans l’ensemble, si vous recherchez une mise à niveau significative sur une paire d’écouteurs standard et que vous êtes prêt à payer pour la flexibilité offerte par un casque sans fil, c’est un bon rapport qualité-prix.

Possédez-vous le casque sans fil Pulse 3D? Que pensez-vous de cela et s’alignent-ils sur les nôtres? Pour plus de transparence, PlayStation nous a fourni ce produit pour examen.