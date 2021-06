Examen du garde du corps de Hitman’s Wife: une suite d’action sans cervelle et grossière

Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson reviennent dans une suite sans cervelle et grossière avec une pincée de rires burlesques. Garde du corps de la femme du tueur à gages rééquipe l’étrange couple assassin avec une escroc tout aussi torride dans un complot éculé pour sauver l’infrastructure technique de l’Europe. La comédie d’action regorge de coups de feu, de poursuites et de combats. Le problème est que la violence est trop superficielle et farfelue. Le film embrasse la bêtise jusqu’à la faute. Résultant en un gaspillage complet de sa distribution vétéran d’ensemble hollywoodien.

Garde du corps de la femme du tueur à gages reprend avec Michael Bryce (Ryan Reynolds) ayant perdu sa cote de sécurité et sa licence « Triple A ». Être garde du corps était le seul but de sa vie. Perdu et abattu, il voit un thérapeute qui est rapidement agacé par ses bavardages pleurnichards. Elle lui recommande de prendre des vacances bien méritées sur les belles plages de Capri, en Italie.

Le répit de Michael est ruiné par Sonia Kincaid (Salma Hayek). Le jeune marié Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) a été kidnappé par des gangsters italiens. Ses derniers mots à sa bien-aimée étaient d’obtenir Michael Bryce pour le sauvetage. Michael méprise Darius, le blâme pour tous ses problèmes et a renoncé à utiliser une arme à feu. Sa détermination est mise à rude épreuve alors que le trio dépareillé est entraîné dans l’enquête d’Interpol sur le tristement célèbre milliardaire grec, Aristote Papadopoulos (Antonio Banderas).

Le garde du corps de la femme du tueur à gages lâche plus de bombes F qu’un album de gangster rap. Les personnages crachent le juron dans chaque phrase. Samuel L. Jackson a fait toute une carrière en disant « mère », mais c’est une malédiction de niveau supérieur. Et ce n’est qu’un petit échantillon des jurons multilingues de Salma Hayek. Les gros mots n’ont aucun sens et choquent lorsqu’ils sont utilisés avec tant de désinvolture. La vulgarité ne remplace pas un dialogue faible. Je ne sais pas si les acteurs improvisent ou récitent le scénario, mais le blasphème a peu de valeur comique.

Ryan Reynolds est écrasé, jeté comme une poupée de chiffon et éclaboussé de cervelle à plusieurs reprises tout au long du film. Certains gags sont très drôles. La prestation sarcastique de Reynold fonctionne avec la comédie physique. Les manigances perdent juste de leur éclat au deuxième acte. L’histoire du personnage consistant à récupérer sa licence et son estime de soi devient obsolète. Il n’y a aucune raison pour que Michael Bryce tolère toutes ces absurdités ; en plus d’être un sac de boxe et le poids de toutes les blagues.

Le garde du corps de la femme du tueur à gages ne mâche pas l’action à gros budget. Le film tourne à plein régime sur d’énormes scènes d’action. Je souhaite juste qu’ils ne soient pas si caricaturaux. Les personnages ne sont jamais vraiment en difficulté. Et quand ils sont blessés, comme s’ils sont renversés par une voiture, ils se redressent et continuent à se botter le cul. Aucune action n’est censée être prise au sérieux. Je pense que l’élément comique est exagéré. Les cinéastes devaient réduire la farce et insérer un danger plus réaliste. Le premier film était bien meilleur à cet égard.

Frank Grillo, Richard E. Grant et Morgan Freeman ont des rôles de soutien. Ils sont d’abord humoristiques, puis deviennent fades et oubliables. Cela semble être le principal défaut de tous les aspects du récit. Le langage, l’action et les pièges sont moins drôles au fur et à mesure que le film avance. Le garde du corps de la femme du tueur à gages est une production de Millennium Media et Summit Entertainment. Il sortira en salles le 16 juin par Lionsgate.

