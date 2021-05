Examen du Core i9-11980HK: le processeur phare d’Intel le supprime avec les ordinateurs portables Ryzen

Intel ne dérange pas avec ses nouveaux processeurs 10 nm «Tiger Lake H» pour les ordinateurs portables de jeu et les ordinateurs portables de travail. Nous avons déjà vu comment le Core i7-11800H de 11e génération d’Intel offre des performances impressionnantes par rapport à son aîné de 10e génération et échange des coups avec les puces pour ordinateurs portables Ryzen massivement améliorées d’AMD – mais comment le nouveau Core i9-11980HK haut de gamme fonctionne-t-il?

Aujourd’hui, nous vous donnerons un avant-goût de l’endroit où le Core i9-11980HK d’Intel atterrit, mais nous ne pouvons pas le faire sans vous en donner la lecture. Les gens ont tendance à se concentrer sur un processeur en tant que composant monolithique, mais ce n’est pas le cas, en particulier dans les puces conçues pour des horloges à boost opportunistes en fonction de la quantité de refroidissement et de puissance qui leur sont fournies. C’est pratiquement tous ces jours-ci.

Mettez un processeur Intel ou AMD dans un ordinateur portable plus gros avec plus de refroidissement et de puissance et vous avez tendance à obtenir de meilleures performances. Déposez exactement le même processeur dans un ordinateur portable minuscule et mince avec moins de puissance et de refroidissement et vous avez tendance à obtenir des performances inférieures. N’oubliez donc pas de tenir compte de l’ordinateur portable autour de votre processeur de choix lors de toute évaluation.

Comment (et quoi) nous avons testé

Avec cela à l’écart, notre aperçu est fourni via un ordinateur portable Intel doté du processeur Core i9-11980HK haut de gamme à 8 cœurs de 11e génération. L’ordinateur portable est livré avec un écran de 16 pouces, résolution 2560×1600 avec un rapport hauteur / largeur 16:10, alimenté par un GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3080 avec un TGP de 65 watts. Il comprend également une paire de SSD PCIe 4.0 de 512 Go et 32 ​​Go de RAM DDR4 / 3200. L’ordinateur portable d’Intel pèse un poids relativement léger à 4,6 livres et est alimenté par un bloc d’alimentation de 180 watts.

Bien qu’il porte un logo Intel sur son couvercle et sa lunette en aluminium, ce système est clairement également fabriqué par MSI et probablement basé sur la nouvelle série Creator 16 de MSI.

Gordon Mah Ung Notre ordinateur portable d’évaluation Intel comporte le nom de l’entreprise sur le couvercle.

Notre pile de cahiers de comparaison provient du même ensemble de résultats de test que nous avons vu dans notre examen des performances de la puce Core i7 de 11e génération. Tous utilisent 8 cœurs. Aucune puce à 6 ou 4 cœurs n’était autorisée:

Asus ROG Zephyrus G14 avec Ryzen 9 4800HS, GeForce RTX 2060 Max-Q et 16 Go de DDR4 / 3200. Il a un écran de 14 pouces et un poids de 3,6 livres.

Asus ROG Flow X13 avec Ryzen 9 5980HS, GeForce GTX 1650 Max-Q, 32 Go de LPDDR4X / 4266. Il a un écran de 13 pouces et un poids de 3 livres.

Asus Strix Scar G17 avec Ryzen 9 5900X, GPU GeForce RTX 3080 pour ordinateur portable avec un TGP de 130 watts et 32 ​​Go de DDR4 / 3200. Il a un écran de 17,3 pouces et un poids de 6 livres.

Gigabyte Aorus 17G avec Core i7-10870H, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 avec un TGP de 105 watts et 32 ​​Go de DDR4 / 2933. Il a un écran de 17,3 pouces et un poids de 6,1 livres.

Dell XPS 17 9700 avec Core i7-10875H, GeForce RTX 2060 Max-Q et 32 ​​Go de DDR4 / 3200. Il a un écran de 17 pouces et un poids de 4,6 livres.

Gigabyte Aorus 17G avec Core i7-11800H, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 avec un TGP de 105 watts et 32 ​​Go de DDR4 / 3200. Il a un écran de 17,3 pouces et un poids de 6,1 livres.

Tous les ordinateurs portables exécutent Windows 10 2H02 19042.928, avec un ordinateur portable sur 19042.985. Chaque ordinateur portable a été mis à jour avec les derniers pilotes et BIOS disponibles directement auprès des fabricants avant les tests, et nous avons comparé les systèmes en sélectionnant le ventilateur et les paramètres de performance les plus sains de chaque ordinateur portable. Nous avons choisi de ne pas faire fonctionner les ventilateurs de chaque ordinateur portable à 100% car nous ne pensons pas que beaucoup le feront à moins qu’ils ne détiennent des actions dans une société d’aides auditives. (Consultez nos benchmarks Core i7 pour une discussion plus approfondie sur les profils d’alimentation et de ventilateur.)

Intel Le Core i9-11980HK est le processeur haut de gamme d’Intel pour les ordinateurs portables de jeu et de travail.

Une note technique sur les vitesses de suralimentation

Intel permet en fait à ses processeurs d’ordinateur portable Core de 11e génération de fonctionner sur n’importe où de 35 watts à 65 watts selon le modèle de processeur et la façon dont le fabricant d’ordinateurs portables configure son système.

Le réglage du niveau de puissance un (PL1) de l’ordinateur portable Intel a été réglé sur 65 watts, tandis que le PL2 a été réglé sur 109 watts. Pensez aux paramètres de niveau de puissance d’Intel comme les engrenages d’une voiture. Ce portable fourni par Intel atteint son TDP de 109 watts pour de courtes augmentations de 2,4 millisecondes ou moins lorsque vous avez besoin de performances maximales. Une fois que la charge ou la chaleur s’accumule trop, il passe à la vitesse suivante de 65 watts pendant 56 secondes – ou tau – jusqu’à ce que la chaleur ou la consommation d’énergie s’accumule à nouveau trop, puis il redescend à 45 watts jusqu’à ce que le la charge de travail se termine. Le régime maximum ou les watts, ainsi que la durée pendant laquelle le moteur reste là, sont essentiellement déterminés et réglés par le fabricant de l’ordinateur portable.

Dans notre suite particulière d’ordinateurs portables testés, le Core i7-11800H a été réglé sur un PL1 de 70 avec un tau de 64 secondes et un PL2 de 109 watts et un tau de 2,44 ms. Le Core i7-10870H avait un PL1 de 62 watts pendant 64 secondes et un PL2 de 135 pendant 2,44 ms. Enfin, le PL1 du Core i7-10875H est réglé à 75 watts pendant 56 secondes avec le PL2 réglé à 135 watts pendant 2,44 ms.

Gordon Mah Ung Le système Intel que nous avons testé est assez fin, le clavier à la base étant environ 1 mm plus épais que le minuscule Asus ROG Flow X13.

Pour l’AMD, le Ryzen 9 4800HS et le Ryzen 9 5980HS ont rapporté des PL1 de 54, avec des PL2 à 65. Le Ryzen 9 5900X avait à la fois PL1 et PL2 rapportés à 80 watts. Les processeurs d’AMD ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière que ceux d’Intel. Au lieu de cela, les puces suivent intelligemment la force avec laquelle elles peuvent augmenter en fonction de trois mesures clés:

Package Power Tracking, qui dicte la puissance maximale pouvant être fournie au socket du processeur, mesurée en watts.

Courant de conception thermique, qui est la quantité maximale d’énergie que les circuits de tension de la carte mère peuvent fournir au processeur mesuré en ampères.

Courant de conception électrique, qui correspond à la quantité d’énergie que la puce peut tirer sur une courte période de temps. L’EDC est également mesuré en ampères.

Dans le même ordre que ci-dessus: le Ryzen 9 4900HS devait être réglé à 42 PPT, 51 TDC, 90 EDC. Le Ryzen 9 5980HS était réglé sur 42 PPT, 51 TDC, 105 EDC. Le Ryzen 9 5900HX a été réglé sur 54 PPT, 74 TDC, 127 EDC.

Si tout cela vous endort, c’est bien. La plupart des gens ne savent pas combien de soupapes leurs blocs moteurs ou combien de boost produit le Turbo. La seule chose qui compte, c’est ce qui se passe lorsque vous écrasez la pédale d’accélérateur pour prendre l’autoroute. Voyons donc.

Gordon Mah Ung L’ordinateur portable Intel que nous avons utilisé pour les tests semble être basé sur le magnifique nouvel ordinateur portable Creator 16 de MSI, doté d’un clavier miniLED et d’un écran 2560×1600.

Performances de modélisation 3D

Nous allons commencer par le benchmark Cinebench R20 de Maxon. C’est un test de rendu 3D populaire qui va plus vite plus vous lui lancez de cœurs. Les ordinateurs portables avec un meilleur refroidissement et une puissance plus puissante font généralement mieux, et nous voyons ici que le Core i7-11800H dans l’Aorus G17 plus épais surpasse le Core i9-11980HK dans l’ordinateur portable Intel plus fin. Ce n’est pas seulement Intel non plus, car nous voyons que l’ordinateur portable plus mince avec un Ryzen 9 5980HS à l’intérieur perd également face au Ryzen 5900HX dans l’ordinateur portable plus épais. Comme nous l’avons dit: la conception d’un ordinateur portable compte!

La vraie victoire d’Intel vient ici lorsque vous comparez les nouveaux processeurs Core de 11e génération aux composants plus anciens de 10e génération, qui sont tout simplement à leur limite.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Passant au populaire et gratuit Blender, nous rendons le benchmark Barbership Interior en utilisant le moteur de rendu Cycles par défaut. Le Ryzen 9 5900HX remporte à nouveau la victoire générale, ce qui ne nous surprend pas car l’Asus Strix Scar 17G et son Ryzen 9 sont tout simplement bestiaux en performances. Le test prend environ 10 minutes (ou plus) pour s’exécuter sur ces ordinateurs portables. Notre test Blender met également l’accent sur tous les cœurs, de sorte que le Core i9 de 11e génération traîne légèrement le Core i7 de 11e génération malgré le numéro de modèle plus élevé. Ce qui est particulièrement impressionnant, ce sont les performances du Ryzen 9 5980HS dans le minuscule Asus Flow X13.

IDG Des barres plus courtes indiquent de meilleures performances.

Nous exécutons le moteur de rendu de traçage de rayons V-Ray 5 sur les processeurs, ne pas le GPU. Comme les deux tests précédents, V-Ray aime également les cœurs de processeur. Le Core i7 de 11e génération ne fait que grincer de la puce Ryzen 9 5900HX, le Core i9 de 11e génération du petit ordinateur portable d’Intel se débrouillant plutôt bien.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Notre dernier test de modélisation 3D multicœur est POV-Ray 3.7. Cette référence remonte à l’Amiga et peut générer de superbes graphismes par lancer de rayons basés sur seulement quelques lignes de texte. Est-il aussi populaire que Cinebench de Maxon, qui est basé sur son moteur commercial Cinema4D, ou le Blender open-source qui bénéficie d’une base d’utilisateurs large et active? Probablement pas, mais c’est toujours un test utile puisque POV-Ray voit une certaine utilité. (C’est dans le test PCMark 10 d’UL par exemple.) Ryzen a clairement un avantage ici, avec le Ryzen 9 5980HS dans le Flow X13 fin et léger dépassant le Core i9 de 11e génération à hauteur de 29%. En fait, l’ancien Ryzen 9 4900HS est pratiquement mort même avec le Core i9 de 11e génération.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Nous pourrions faire des allers-retours avec encore plus de benchmarks de modélisation 3D, mais il faudrait généralement donner l’avantage aux costauds Ryzen 9 5900HX et Ryzen 9 5980HS. Les nouvelles puces Tiger Lake H de 11e génération se rapprochent la plupart du temps, certains résultats mettant Intel à égalité ou en avance. Venant du battement brutal que Ryzen a donné aux anciennes puces Core de 10e génération, nous dirions que c’est une victoire pour Intel.

Cependant, ce monde n’utilise pas tous les cœurs, c’est pourquoi nous examinons également les performances à un seul thread à l’aide de POV-Ray. Là où les charges entièrement centrées favorisaient auparavant les ordinateurs portables gros et épais, nous voyons maintenant que les ordinateurs portables plus minces avancent légèrement car ils ne sont plus aussi menottés par les limitations de puissance et de chaleur. Le Core i9 de 11e génération dépasse à juste titre le Core i7 de 11e génération et est presque à égalité avec le Ryzen 9 5900HX.

Nous constatons également que les anciens ordinateurs portables 14 nm de 10e génération se débrouillent relativement bien, car ni l’énergie ni les contraintes thermiques ne sont limitées dans cette référence.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Notre dernier test de rendu utilise Cinebench R20 défini sur un seul thread. Le Core i9-11980HK de 11e génération et le Ryzen 9 5980HS ouvrent la voie. Le Core i9-11980HK franchit également ce joli grand nombre rond de 600, ce qui est toujours une belle étape.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

