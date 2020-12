Examen du contrôleur RAZER Wolverine V2 pour Xbox Series X

RAZER lance sa manette Wolverine V2 pour les consoles de jeux Xbox et PC. Nous analysons ce périphérique axé sur les plus professionnels.

La marque RAZER nous présente une nouvelle télécommande. La nouvelle version de son Wolverine, une commande plus axée sur les professionnels, ou les personnes plus exigeantes, avec quelques options intéressantes. Après l’avoir testé pendant des jours et dans de nombreux jeux, dans cette revue du contrôleur RAZER Wolverine V2 Je vais vous montrer ses bienfaits et quelques ombres.

Télécommande PRO

Le Wolverine V2 est destiné aux joueurs qui souhaitent aller plus loin en jouant. A première vue, la télécommande est « agréable à voir », en noir et avec les boutons Xbox en couleur. De plus, il faut applaudir la bonne prise en main et le toucher qu’il a. Aussi que tous les boutons ont leur « clic » et sont à courte distance. C’est quelque chose que d’autres contrôles de ce type offrent déjà. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, ce qui vous choquera, c’est que la télécommande n’est pas sans fil.

Wolverine V2 est tout le temps connecté à notre Xbox Series X, Xbox One ou PC par câble et cela a une explication. Selon les experts, et comme ce périphérique s’adresse au plus grand nombre de professionnels, le câble a une réponse de plus en plus grande. Donc, si nous voulons faire avec cette commande, nous devons être clairs à ce sujet.

Pour moi personnellement, c’est quelque chose qui ne me dérange pas. De plus, la plupart du temps, je joue avec le DualShock 4 ou le contrôleur Xbox One connecté via USB. Le câble RAZER Wolverine V2 mesure trois mètres de long, mais même si vous avez des enfants, des chats, des chiens ou un autre être qui court dans la pièce, ce n’est pas une bonne option.

L’un des avantages est son prix (120 €). D’accord, il n’a pas un million d’options comme l’autre télécommande PRO sur le marché, mais pour le prix, nous avons une très bonne télécommande. Si c’était sans fil, et avec la ou les batteries à l’arrière, cela aurait rendu le produit encore plus cher.

Puisque nous sommes à l’arrière de la manette, voici le truc sympa du RAZER Wolverine V2. Nous pouvons raccourcir la course des déclencheurs arrière. Ceci dans le tournage de jeux vidéo, que ce soit à la première ou à la troisième personne, nous permet d’avoir plus de précision et de « déclenchement plus facile » lors du tir d’un ennemi. Nous avons également deux boutons supplémentaires disponibles sur la partie des déclencheurs: Les boutons M1 et M2.

Avec une application gratuite, nous pouvons attribuer ces boutons, mais ici nous avons un problème. Sur Xbox Series X et Xbox One, je n’ai pas trouvé de moyen d’attribuer le bouton que je veux aux M1 et M2. Par exemple, je joue beaucoup à des jeux vidéo de combat. Eh bien, mon idée était de mettre M1 et M2 les poignées des personnages dans Tekken 7, mais je ne pouvais pas du tout. Par défaut vient le bouton A et X.

Tir très bien. Combattez pas tellement

Ci-dessus, j’ai dit que les jeux de combat sont l’un de mes genres préférés (avec Hack & Slash). La plupart du temps, les bons concurrents de ces jeux joueront avec Arcade Stick, mais rares sont ceux qui sont vus dans l’EVO ou dans d’autres tournois qui jouent avec une manette.

Ici, nous avons deux problèmes. Cela ne m’affecte pas, mais si vous voulez vous consacrer à la compétition et avoir le RAZER Wolverine V2 à l’esprit, la plupart des tournois sont sur PlayStation 4. Et très probablement, après un certain temps, ils seront sur PlayStation 5. Xbox est l’oublié un peu, et les tournois se font rarement sur PC. Le Wolverine V2 est un contrôleur pour Xbox Series X, One et PC. Qu’il ne soit pas compatible au moins avec PS4 me semble une erreur.

Poursuivant les jeux de combat, la traverse Wolverine n’est pas la meilleure. Ici par un glissement de terrain, la nouvelle traverse du contrôleur officiel Xbox Series X ou du DualShock 4 et DualSense l’emporte. Vous pouvez mettre les « demi-lunes » ou « quart de lune » pour faire des attaques et des spéciaux dans les jeux que j’ai essayés. Mais « neneos », la plupart du temps j’ai lamentablement échoué car il faut très bien marquer les diagonales. (Pour les connaisseurs de Dragon Ball FighterZ, je parle des coups 236 et 214).

Une autre chose est de jouer avec le joystick. Je sais que les joueurs de jeux vidéo combattent. Ils s’y sont habitués et avec le Wolverine V2, ils n’auront aucun problème.

Liste des jeux dans lesquels le Wolverine V2 a été testé

Assassin’s Creed: Valhalla

Le diable peut pleurer v

Dragon Ball Fighterz

Fortnite

Forza Horizon 4

Guilty Gear Xrd Revelator

Radio Jet Set

Instinct de tueur

Phantasy Star Online 2

Skullgirls

Overdrive au coucher du soleil

Tekken 7

Conclusion – RAZER Wolverine V2

Il doit être clair que le RAZER Wolverine V2 s’adresse à un public qui veut quelque chose de plus. La décision d’être câblé peut nous choquer, mais c’est logique. Pouvoir changer le cours des déclencheurs est une huée, et c’est aussi une bonne option si l’on veut aller un peu plus loin lorsqu’il s’agit de se consacrer à ce «jeu». Comparé à d’autres contrôleurs, le Wolverine V2 est bon marché.

Le contrôleur a des ombres qui ne peuvent pas être négligées comme la traverse pour les jeux de combat, qui n’a pas de boutons adaptatifs à l’arrière du contrôleur (quelque chose d’assez utilisé) et qui est un contrôleur pour les consoles Xbox et PC lorsque le gros La plupart des tournois sont sur PlayStation 4 (Fighting Games), sauf si le jeu en cours est exclusif au PC ou à la machine de Microsoft (Killer Instinct).