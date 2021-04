Examen des points déclencheurs: plus de coups de tête qu’un annuaire de lycée

Barry Pepper prend plus de clichés de tête qu’un photographe d’annuaire de lycée. Point de déclenchement a l’acteur de personnage acclamé dépeignant un assassin d’élite qui ne manque jamais. Le film est un thriller d’action maigre avec plusieurs mystères à la base. Aucun d’entre eux n’est particulièrement intéressant lorsque le méchant secret est ridiculement évident dans le premier acte. Cela dit, Point de déclenchementLe rythme rapide et la violence aiguë de ce film ont un flux quelque peu cinématographique. La fin laissera le public furieux ou assoiffé de plus de plaisir crâne.

Point de déclenchement se déroule d’abord dans une petite ville du nord de l’État de New York. Un homme connu des habitants de la région sous le nom de Lewis (Barry Pepper) vit une vie tranquille. Sa routine quotidienne consiste à bavarder avec la serveuse du restaurant (Nazneen Contractor) avant de s’arrêter à la librairie du village pour prendre le thé. Il rentre chez lui dans une cabine isolée qui est secrètement une forteresse de haute technologie équipée d’une surveillance par drone. Il cache sa voiture sous un filet camouflé.

Un sombre passé se dévoile avec l’arrivée d’Elias Kane (Colm Feore). Lewis est le personnage de Nicolas Shaw, « un agent d’agence » qui se cache depuis plus d’un an. Kane était son maître. Toute l’équipe de Shaw a été systématiquement tuée à cause de lui. Maintenant, le cerveau ténébreux qui l’a mis en place a kidnappé la fille de Kane, Monica (Eve Harlow). Shaw doit revenir dans un monde souterrain mortel de tueurs entraînés pour la sauver et découvrir le maître des marionnettes tirant chaque ficelle.

Point de déclenchement lance la fête rapidement. Les balles et les coups volent alors que Nicolas Shaw essaie de se rappeler comment la chaîne actuelle des événements a commencé. Le film jette doucement des noms et des scènes de flash-back pour construire sur le puzzle du méchant inconnu. C’est un coup d’œil confus à l’exposition qui n’a guère de sens. Heureusement, l’action est divertissante. Shaw se déplace avec furtivité, des éliminations mortelles et un silencieux à couper le souffle. Il est plus Tueur à gages que Rambo.

Barry Pepper est doué pour avoir l’air sérieux. C’est son trait déterminant en tant qu’acteur. Je regarde sa carrière au cinéma et à la télévision depuis le milieu des années 90. Il peut prendre un dialogue mal écrit et le livrer absolument imbécile. Ses représentations de personnages sont solennelles et ont du poids. Point de déclenchement repose fortement sur cette capacité. Quelques situations dans ce film sont absurdes. Pepper fait fonctionner ces scènes grâce à une présence scénique pure. Il arrache l’assassin austère.

Je dois avouer avoir été déçu de la fin. Les coups de feu de Barry Pepper m’ont gardé à bord malgré les problèmes narratifs. À quatre-vingt-cinq minutes, on a l’impression que les cinéastes auraient pu ajouter beaucoup plus de détails au résultat. Mais à l’inverse, il y a quelque chose à dire sur le fait de vouloir plus. Point de déclenchementLe dernier acte d ‘ouvre la voie à un univers plus vaste. Je serais à bord pour les prochaines aventures de Nicolas Shaw. Point de déclenchement est une production de Chicken Soup pour Soul Entertainment, High Park Entertainment et Landmark Studio Group. Screen Media Films sortira Point de déclenchement en salles le 16 avril, suivi d’un début en streaming mondial le 23 avril.

Sujets: Streaming

