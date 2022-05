Examen des écouteurs de sport sans fil Philips TAA4216BK : vraiment à l’épreuve de la salle de sport avec une batterie de secours solide

17 mai 2022 12:49:51 IST

Prix ​​: Rs 4 695

Note : 3,5/5

Avantages:

– Résistance à la poussière et à la transpiration IP55

– Excellente batterie de secours et temps de veille

– Prise en charge de la charge rapide via le port USB-C

– Qualité sonore supérieure à la moyenne

– La conception pliable les rend faciles à transporter

-Peut être utilisé comme casque filaire avec un câble Aux

Les inconvénients:

– Scène sonore étroite et détails inférieurs à la normale dans l’audio

– Ne prend en charge que les codecs SBC

– Qualité d’appel moyenne

La plupart des véritables écouteurs sans fil ainsi que des écouteurs tour de cou sans fil affichent un indice de protection IP pour la résistance aux fluides. Cette fonctionnalité est encore rare lorsqu’il s’agit de bons vieux écouteurs supra-auriculaires ou supra-auriculaires. Bien que de nombreux utilisateurs préfèrent encore les grands garçons, ils s’abstiennent de les porter pendant les entraînements pour les protéger des dommages causés par la sueur. Philips cherche à cibler cette foule avec ses nouveaux écouteurs de sport sans fil TAA4216BK qui offrent une résistance à la poussière et aux éclaboussures IP55 et font un compagnon de gym idéal. Regardons de plus près.

Casque de sport sans fil Philips TAA4216BK – Construction, design, confort : 7/10

Le Philips TAA4216BK est solidement construit en plastique de bonne qualité avec une finition mate lisse. Le poids a également été maîtrisé à un peu plus de 200 grammes. Les oreillettes remplies de gel reposent bien sur l’oreille avec une pression légèrement supérieure à l’idéal. La prise en main plus serrée est compréhensible étant donné qu’il s’agit d’un casque de sport, et on ne voudrait pas qu’il vacille pendant les joggings ou les entraînements. Le bandeau a un rembourrage en caoutchouc qui élimine l’inconfort au sommet de votre tête.

Les oreillettes peuvent être tournées et pliées, ce qui facilite le transport du produit et ne prend pas non plus beaucoup de place dans votre sac. Une pochette de transport manque ici, ce qui aurait été un ajout utile. L’oreillette droite accueille toutes les touches de contrôle de lecture et les connecteurs. Une entrée auxiliaire de 3,5 mm et un port USB-C sont situés sous un rabat en caoutchouc à côté d’un microphone et d’une LED d’état. Un câble de chargement USB et un câble auxiliaire sont présents dans l’emballage.

Casque de sport sans fil Philips TAA4216BK – Principales caractéristiques : 6,5/10

L’USP de ce casque de sport est sa résistance à la poussière et aux fluides classée IP55. Ainsi, on peut cesser de s’inquiéter de la sueur ou d’une légère bruine endommageant ce produit et le porter pendant les entraînements. Au-delà de cela, le Philips TAA4216BK est une paire de base d’écouteurs sans fil Bluetooth 5.0 prenant uniquement en charge le codec SBC. Oubliez aptX, la société n’a même pas pris la peine de fournir un support pour AAC ici. Il n’y a pas non plus de support multipoint.

Oui, ce produit peut également être utilisé comme casque filaire à l’aide d’un câble auxiliaire. L’oreillette droite héberge trois boutons physiques qui incluent les bascules de volume et un bouton de lecture/pause qui sert également d’interrupteur d’alimentation ainsi qu’un bouton d’appairage Bluetooth. Appuyez longuement sur les touches d’augmentation et de diminution du volume pour passer respectivement aux pistes suivantes et précédentes. Ce casque est simple d’utilisation même pour un novice.

Philips TAA4216BK Casque de sport sans fil – Performance : 7/10

La portée sans fil de ces écouteurs est assez bonne jusqu’à la marque annoncée de 10 mètres avec une ligne de visée dégagée ; aucune plainte là-bas. L’association de cet appareil avec un téléphone ou une tablette est également un processus standard et simple. Vous ne disposez pas d’une application compagnon pour configurer ce produit ou mettre à jour son micrologiciel. Chaque oreillette héberge un pilote dynamique de 40 mm et les réserves globales de la batterie s’élèvent à 350 mAh qui prétendent offrir 35 heures de temps de jeu ; une affirmation que nous vérifierons sous peu.

Généralement, lorsque vous pensez à un produit audio pour la salle de sport, un son riche en basses est quelque chose qui vous vient immédiatement à l’esprit. Le Philips TAA4216BK n’est pas un produit typique dans ce sens. Les basses ici sont adéquates et serrées mais pas exagérées, ce qui est une bonne chose. Les bassheads peuvent regarder ailleurs. Une plage de sonie d’environ 60 à 70 % suffit dans la plupart des cas. La qualité sonore globale convient parfaitement pour une écoute occasionnelle ou pendant les entraînements, si vous n’êtes pas du genre à vous concentrer sur des détails audio plus fins.

C’est également une bonne option pour regarder des séries Web et des films. La latence est suffisamment faible et il n’y avait pas de décalage notable entre la vidéo et l’audio lors du visionnage de contenu sur diverses plates-formes OTT. Il y a une grande clarté dans les dialogues et il y a un bruit considérable dans les séquences d’action. En musique, les graves sont bien restitués et ne dépassent pas leurs limites. Grâce à cela, la réponse des médiums est assez propre, principalement les voix. Les aigus sont corrects mais disparaissent un peu plus tôt qu’ils ne le devraient.

Le détail de l’audio n’est pas le point fort de ce casque, pas plus que la séparation des instruments, qui est au mieux moyenne. C’est probablement le résultat d’une scène sonore étroite qui donne l’impression que la sortie est entassée dans un endroit plus petit. Si vous écoutez principalement Bollywood, EDM ou Pop, le Philips TAA4216BK sonne plutôt bien et vous n’aurez pas beaucoup de raisons de vous plaindre. Des genres comme le rock, le métal et d’autres types d’instruments lourds ne sont pas trop agréables ici. Mais n’oublions pas que nous avons affaire à un casque de sport et que la sortie globale convient parfaitement à cet effet.

Philips TAA4216BK Casque sport sans fil – Qualité d’appel : 6/10

Comme la plupart des écouteurs intra-auriculaires, la qualité des appels est à peu près acceptable dans les zones plus calmes. Les choses se passent généralement bien à l’intérieur et les personnes aux deux extrémités de l’appel s’entendent avec une clarté raisonnable. Dans les environnements bruyants et venteux à l’extérieur, la clarté diminue considérablement car le microphone capte beaucoup de bruit ambiant ainsi que le bruit du vent. La personne au téléphone s’en est beaucoup plainte. Ainsi, lorsque vous êtes à l’extérieur, il est préférable de vous déplacer dans un coin plus calme ou de répondre directement à l’appel sur votre téléphone.

Casque de sport sans fil Philips TAA4216BK – Autonomie de la batterie : 9/10

La durée de vie de la batterie est là où ce produit Philips brille. La société affirme que la batterie du TAA4216BK peut durer jusqu’à 35 heures, et l’estimation n’est pas trop éloignée de la réalité. Il a duré plus de 30 heures de lecture à 60 à 70% de volume pendant la majeure partie de mes tests. Ainsi, si vous les utilisez environ 3 heures par jour, vous n’aurez peut-être pas à chercher un chargeur pendant 10 jours. Le temps de veille est encore meilleur, ce sur quoi je suis tombé par hasard.

En raison de certains événements imprévus, je n’ai pas pu utiliser ce casque pendant deux à trois semaines après avoir commencé à le tester. À ma grande surprise, il n’y a pratiquement pas eu de baisse du niveau de la batterie pendant cette période. J’ai vérifié à nouveau le niveau de la batterie après une heure d’utilisation pour vérifier les rapports incorrects, mais non, il a une excellente autonomie en veille. Ce casque prend environ 2 heures pour se recharger complètement à l’aide d’un chargeur USB-C standard.

Il prend également en charge la charge rapide ; une charge de 15 minutes peut vous donner 2 heures de lecture, selon l’entreprise. En réalité, il a duré près de 3 heures après 15 minutes de charge. C’est une excellente option au cas où ils n’auraient plus de jus juste avant de vous rendre à la salle de sport. Quelques minutes de ravitaillement devraient suffire pour une séance d’entraînement complète.

Casque de sport sans fil Philips TAA4216BK – Prix et verdict

Le casque de sport sans fil Philips TAA4216BK est officiellement au prix de Rs 8 999 avec une garantie d’un an. Mais ne vous inquiétez pas, il peut souvent être repéré pour aussi peu que Rs 4 695. Qui devrait l’acheter ? Si vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil sous Rs. 5 000, ce n’est pas un produit avec lequel vous devriez vous embêter. Mais la plupart des écouteurs qui sonnent le mieux n’ont pas d’indice de protection IP et vous courez le risque que la sueur les endommage.

Ce produit Philips peut vous soulager de cette anxiété grâce à son indice de protection IP55. Je ne peux penser à aucun autre casque supra-auriculaire dans ce budget avec cette fonctionnalité et une qualité sonore comparable. N’oublions pas son excellente batterie de secours et son autonomie en veille, sa charge rapide et sa construction robuste. Donc, si vous recherchez une paire d’écouteurs à l’épreuve des salles de sport, le Philips TAA4216BK constitue un cas solide pour lui-même.

Toutes les alternatives sans fil auxquelles je peux penser dans ce budget appartiennent à un facteur de forme différent – ​​soit des écouteurs tour de cou sans fil, soit de véritables écouteurs sans fil. Quant à ce dernier, deux options viennent tout de suite à l’esprit sous Rs 5 000. Les OnePlus Buds Z2 et Realme Buds Air 3 offrent tous deux une résistance aux éclaboussures IPx5 et une qualité de son et d’appel nettement meilleure. Vous bénéficiez également d’une suppression active du bruit si vous aimez parfois vous isoler du monde qui vous entoure.

