Examen de Tiny Echo PC – Des messagers du monde entier

Une histoire minimaliste peut-elle faire tourner les têtes? En vous apportant ici l’analyse de Tiny Echo, nous essayons de répondre à cette question.

Coupable, vous savez déjà qu’il existe de nombreux types de jeux: des tireurs pleins d’action en abondance, des tireurs stratégiques dans lesquels chaque décision compte, des RPG dans lesquels vous perdez des heures et des heures avec votre monde … il y a à donner et à donner, en s’adaptant aux goûts de chacun qui. Cependant, il existe des titres qui parient plus pour offrir une expérience intime que pour offrir un gameplay intéressant en soi. Cela, malgré ce que cela peut paraître, n’a pas à être mauvais, car son but est plus de transmettre des émotions ou un message, en utilisant le médium du jeu vidéo comme ça. Et je suppose qu’après avoir fait ça Analyse Tiny Echo, On pourrait bien inclure ce titre dans cette catégorie.

Que faire?

Et, pendant que vous jouez le titre, vous ne savez pratiquement rien. Pas même à la fin, vraiment, puisque son récit brille par son absence. Vous entrez dans votre jeu et vous devez jouer avec les choses à l’écran pour voir ce que vous avez à faire. Vraiment ce que vous devez faire, vous l’obtenez rapidement: livrer des lettres. Mais le pourquoi, ce qui vous y mène et ce que vous réalisez réellement avec cette fin, vous ne comprenez pas avant la fin, mais cela laisse de nombreuses portes ouvertes à votre propre interprétation.

Ceci, plus qu’un défaut, je le considère comme une vertu. Mais bien sûr, vous devez vouloir jouer à quelque chose comme ça. Ce style de jeux, que nous pourrions bien comparer à des choses comme Journey, pourrait bien en ennuyer beaucoup, car il est complexe de donner vie à quelque chose comme ça. J’ai déjà vu à plusieurs reprises comment un jeu essaie d’exprimer quelque chose comme ça, mais échoue lamentablement, comme c’est le cas avec Vane, que nous avons analysé il y a quelque temps. Tout cela n’est pas anodin, car je pense que c’est quelque chose que je dois vous expliquer très clairement.

Pour moi, personnellement, cette interaction avec l’environnement qu’offre Tiny Echo était intéressante. Comme vous pouvez le deviner, alors que je livrais des lettres, je me demandais pourquoi, à la fin, et les théories ont survolé ma tête. Pendant les quelques heures que dure le jeu, c’est ce véritable intérêt qui m’a poussé à parcourir les étapes ici et là.

L’environnement, ce labyrinthe personnel

Mais vraiment, distribue-t-il simplement des cartes ici et là? Oui et non. Vous voyez, la fin, comme je l’ai dit, est de remettre toutes les lettres, mais certaines ne peuvent pas être livrées tout de suite. Vous devrez résoudre quelques « puzzles » dans certains domaines pour ce faire. Ne considérez pas les énigmes comme élaborées, dignes du professeur Layton. Imaginez quelque chose de plus … simple.

Cela peut être d’amener X choses à Y, d’interagir de manière spécifique avec un élément de l’environnement … la grâce de cela, comme je le dis, c’est que le jeu ne nous dit vraiment rien. La seule chose qui nous est indiquée est la façon dont la caméra se déplace et rien d’autre. C’est pourquoi ce sera nous qui devrons expérimenter. Que se passe-t-il si je touche cet élément de la scène? Et si je fais ceci, qui n’a pas fonctionné, mais après avoir fait cela? Notre imagination et notre capacité de déduction nous aideront vraiment à le faire. Mais je ne vais pas le nier, sachant que vous pouvez interagir avec certaines choses peut être difficile à voir au début. Alors vous allez sûrement essayer de toucher l’écran ici et là.

Quand quelque chose est très prudent

Mais s’il y a un élément que je veux mettre en évidence de tout ce voyage dans Tiny Echo, c’est sans doute son côté le plus artistique. Pourquoi le nier, j’ai un faible pour les jeux qui parient sur différents styles visuels et les remplissent de vie. Bien sûr, nous avons ici un cas. Les scénarios donnent vie à les voir, coupables. Nous en avons peu, car comme je vous l’ai dit, quelques heures de jeu ne peuvent pas donner pour entrer dans mille choses si vous voulez offrir une expérience ciblée. Mais la vérité est que chacun d’eux est une peinture.

Sérieusement, le style à l’huile donne à tout un air assez onirique, intime et personnel, ce dont Tiny Echo sait profiter. Vous pouvez voir de quoi je parle avec les images que je vous laisse dans l’analyse, car on ne peut nier qu’elles ont quelque chose de spécial. Ajoutez à cela le design des personnages, qui dans de nombreux cas ressemblent à des poupées en origami, et vous avez le mélange complet.

Le son remplit également sa fonction ici, nous proposant quelques thèmes qui sont détendus, calmes et qui, en général, invitent au calme et à la tranquillité. Le fermoir parfait pour laisser le titre bien fermé.

Faire passer le message

Enfin, je tiens à dire à nouveau que Tiny Echo n’est pas un jeu pour tout le monde. Si vous recherchez de l’action, beaucoup d’interaction ou une histoire magique qui vous piège dans son développement, oubliez même de regarder ce jeu. Ici, tout simplement, vous trouverez une histoire minimaliste, d’interprétation libre, dans laquelle vous appréciez davantage le voyage et les questions que vous vous posez pendant celui-ci, même si c’est assez éphémère.