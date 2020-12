Examen de sécurité: Disney + raconte la puissante histoire vraie d’un joueur de football de Clemson

sécurité est l’histoire vraie et inspirante de l’ancien joueur de football de Clemson, Ray McElrathbey. Il a défié toute attente en devenant le tuteur légal de son jeune frère, Fahmarr, lorsque leur mère a été institutionnalisée pour toxicomanie. C’est une histoire poignante sur les liens familiaux et sur la façon dont l’équipe s’est mobilisée pour les soutenir. sécurité nous rappelle la capacité d’une communauté à apporter des changements positifs dans la vie des personnes dans le besoin.

sécurité se déroule en 2006 à l’Université de Clemson, en Caroline du Sud. Freshman Ray McElrathbey (Jay Reeves) emménage dans le dortoir des joueurs et se prépare pour la saison exténuante à venir. Né dans un projet de logement à Atlanta frappé par la pauvreté, Ray a obtenu une bourse complète pour jouer en sécurité au premier programme de football de Clemson. Il prend dix-huit crédits en essayant de commencer pour l’équipe. Ray reconnaît son opportunité et travaille sans relâche pour en tirer le meilleur parti.

Ray ignore les appels de son frère de onze ans, Fahmarr (Thaddeus J. Mixson). Quand il répond enfin, il apprend que leur mère, Tonya (Amanda Warren), a de nouveau été arrêtée pour usage de drogue. Ray rentre immédiatement chez lui pour trouver Fahmarr chez un trafiquant de drogue à proximité. Leur appartement était en désordre sans nourriture dans le réfrigérateur. Ray refuse de laisser son frère aller dans une famille d’accueil. Il accepte de prendre soin de lui pendant que leur mère entre dans un programme de réadaptation de trente jours.

Ray introduit Fahmarr dans son dortoir. Lui et son colocataire, Daniel (Hunter Sansone), font des efforts extraordinaires pour cacher le garçon. Roy a du mal à emmener Fahrmarr dans une école primaire locale, à s’entraîner avec l’équipe et à suivre ses cours. D’autres membres de l’équipe découvrent ce qui se passe et interviennent pour aider les frères. Le personnel d’entraîneurs, l’entraîneur-chef Bobby Bowden (Matthew Glave) et l’entraîneur adjoint Sullivan (James Badge Dale), ont vent des problèmes de Ray. Ils essaient également d’aider, mais sont alertés que l’équipe enfreint les règles de la NCAA. Les violations pourraient conduire à des sanctions écrasantes pour le programme de football. Alors que Ray fait face à la perte de sa bourse, il reçoit des nouvelles plus décourageantes. Sa mère ne sera pas libérée, laissant l’avenir de Fahmarr en danger.

sécurité frappe comme un train de marchandises émotionnel. Ray est l’incarnation du courage et de la résilience. Au début, il refuse catégoriquement l’aide, lui et son frère ne seront pas des «cas de charité». Il faut l’amitié de sa colocataire et l’intérêt amoureux (Corinne Foxx) pour lui faire comprendre que l’aide n’est pas une mauvaise chose. Lui et Fahmarr ne seront pas abandonnés. Leur vie est plus importante que les sanctions de football de la NCAA. Le public passera des larmes à l’exubérance alors que Ray et Fahmarr uniront Clemson, la ville et l’école, derrière eux.

Directeur Reginald Hudlin (Fête à la maison, Marshall) rend le film percutant sans recourir au mélodrame. sécurité ne joue pas comme un prêcheur après l’école spéciale. Il n’y a jamais eu de choix pour Ray McElrathbey. Le bien-être de son frère était primordial. Hudlin délivre fermement ce message, mais montre également les bonnes intentions et la détermination des personnes entourant la famille McElrathbey. «Il faut un village» est un proverbe séculaire qui n’a jamais perdu son sens. sécurité est un exemple éclatant de tout ce qu’un village peut faire. sécurité est une production de Select Films et Walt Disney Pictures. Il sera disponible en streaming le 11 décembre exclusivement sur Disney +.

Sujets: Disney Plus, Streaming

