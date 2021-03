Examen de l’étendue: regarde vers le bas une grande menace pour l’histoire de l’espace stélaire d’Amazon dans la saison 5

En tant que grand fan de The Expanse, j’ai trouvé le moyen le plus rapide de présenter le spectacle pour les débutants en le comparant à Game of Thrones de la gamme Amazon Science-Fiction, l’un des meilleurs genres des dix dernières années. L’étendue a de larges ambitions, comme Thrones: 300 ans plus tard, le reste du système solaire a été colonisé par les humains et divisé en trois factions principales sur Terre, Mars et la ceinture d’astéroïdes (Belters, pour faire court).

Mais ne pas se concentrer sur les spectacles superficiels – ce qui est facile à réaliser étant donné les batailles interplanétaires dans l’espace et la mystérieuse technologie extraterrestre qui peut éteindre des masses – La portée croissante du spectacle a toujours transmis des idées de réflexion sur l’humanité.

La revue:

De nombreuses pièces peuvent être mises en place pour soutenir le processus, mais les gens doivent vendre une histoire qui se déroulera des siècles dans le futur. Heureusement, l’une des séries TV-Science-Fi les plus durables «The Expanse» entre dans sa saison 5, avec ses acteurs et son équipe qui travaillent comme elle depuis plus d’une demi-décennie.

Sans évoquer les événements clés que les lecteurs de la série de livres de James SA Coreys ont probablement anticipés depuis des années, il est difficile de parler de la véritable portée de la saison 5. Mais il suffit de dire que de ces épisodes deux personnes apparaissent comme encore plus indispensables pour le montrer, même si d’autres personnages peuvent être au cœur des événements.

Le premier est Amos (Wes Chatham), le dernier membre du quatuor Roci, dont le retour sur Terre n’est pas seulement une indication de son passé auparavant clairsemé, mais aussi de son histoire continue. Chatham a joué un rôle important pour empêcher que l’arc de la 4e saison ne devienne une aventure de rotation des roues. Amos voyant comment les changements géopolitiques ont affecté la vie de la Terre met en évidence ce qui est impliqué lorsque les événements sont très concentrés cette saison.

Et sans aucune note à Bobbie Draper (Frankie Adams), qui se cimente toujours pour être l’un des fondements de la série, il n’est pas question de «The Expanse». Dans ce cas, sa poursuite du commerce illégal des armes est essentielle Dans ce cas, sa poursuite du trafic illégal d’armes devient essentielle pour empêcher tous les différents fils du spectacle.

La série peut répondre à l’exigence fondamentale de la science-fiction: vous devinez où se termine le voyage.

