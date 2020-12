Examen de la prochaine génération et de l’ancienne génération de FIFA 21: football à porte ouverte

Bien que FIFA 21 soit en magasin depuis octobre dernier, nous voulions attendre de le jouer dans la prochaine génération pour obtenir son analyse approfondie.

FIFA 21 a été le jeu chargé de dire au revoir au football sur Xbox One et PlayStation 4 tout en saluant la prochaine génération. Son rival, eFootball PES 2021, ne s’est pas présenté à la rencontre et cette année ne lui a pas mis trop de mal à régner, du moins en termes d’actualité. Nous vous disons dans notre Analyse FIFA 21 nouvelle et ancienne génération.

Nous serions également ravis de célébrer EA ou Konami qui daignent sortir un jeu de football approprié sur Switch, mais cela doit demander beaucoup. Il semble incroyable que sur la console Nintendo on puisse jouer à Doom Eternal, Control (même en streaming) ou The Witcher 3, mais il faut se contenter d’un FIFA d’une autre époque et du désintérêt de Konami.

Quoi qu’il en soit, mettons de côté ce que nous ne comprenons pas pour nous concentrer sur l’analyse de FIFA 21. Le jeu est en magasin depuis octobre. Nous avons volontairement allongé nos impressions pour pouvoir y jouer dans la prochaine génération, où il est arrivé le 3 décembre, même si dans notre cas, nous avons dû attendre un peu plus longtemps car la mise à jour de PlayStation 5 a posé des problèmes à certains utilisateurs. Nous avions la porcelaine, qu’allons-nous faire.

L’avantage d’attendre cette fois pour le publier, c’est que nous avons pu jouer à plusieurs versions du jeu. Nous ne parlons pas de plates-formes, qui aussi, mais des différents correctifs publiés par EA. Il est bien connu que le jeu dans les premiers jours ne se comporte pas de la même manière que les semaines suivantes, et c’est que les correctifs changent une grande partie du gameplay.

FIFA 21 a pris un bon départ dans ses premières semaines. La vérité est que nous ne nous attendions pas à trop de changements de FIFA 20, mais EA Sports a fait du bon travail à cet égard. Il ne s’est pas limité à la mise à jour des modèles, même pas dans une année de transition et de pandémie comme 2020.

Au lieu de cela, il nous a apporté un jeu dynamique, très différent du jeu conservateur de l’année dernière. Dans cette édition, l’attaque, la vitesse et les compétences des footballeurs que nous manipulons sur le terrain prévalent. EA Sports avait atteint un carrefour, une fourchette qui lui offrait deux options pour continuer: rester en tant que simulateur ou adopter la ligne d’arcade sans complexes.

En fait, l’éditeur et le développeur étaient implantés à ce stade depuis plusieurs années, jusqu’à ce que FIFA 21 décide d’emprunter la voie de l’arcade. Il se déguise en simulateur lors de la mise en œuvre de tactiques, de la conception d’attaques ou de défenses, et respecte la réglementation dans presque toutes ses manières. Cependant, l’herbe est jouée à un rythme effréné, où les passes dans le trou et le filigrane sont de la plus haute importance lors de l’attaque. Le jeu lent et cérébral laisse place à des contre-attaques rapides où les buts sont marqués avec une certaine facilité.

Grâce à se débarrasser de ce dilemme, les développeurs ont eu carte blanche pour faire le mode Volta ou les modes de jeu amical où ils appliquent, ici à 100%, des éléments d’arcade comme une balle folle avec des multiplicateurs ou des buts à double valeur ou tripler. Ils ne pourraient pas le dire plus clairement. Nous les avons également eu l’année dernière, mais tous étaient liés par un gameplay trop conservateur, ce qu’ils n’ont pas cette année.

Volta semble différent de l’année dernière à cause de cela. Le gameplay de FIFA 21 est plus typique du football de rue que classique. L’année dernière, à ses débuts, il voulait trop se comparer à FIFA Street, mais cette année il a déjà sa propre identité et est à nouveau accompagné de grandes stars de la planète du football, sous tous ses aspects.

Nous sommes heureux de voir que Volta traite les hommes et les femmes de la même manière. Il y a des filles au sein des équipes et il n’y a aucune plainte sur leur qualité ou sur le fait qu’elles soient supérieures ou inférieures aux garçons. Ils commencent à égalité dans le domaine.

Ce n’est pas le cas tout au long du match. Encore une fois, la présence féminine dans FIFA 21 peut être améliorée, mais cette année, il y a un intérêt à ce qu’elles gagnent en importance dans les prochains matchs. Dans le football à onze contre onze, nous n’avons que le petit groupe d’équipes que nous avions déjà dans les éditions précédentes, et il n’y a aucune trace des clubs qui allaient si bien.

En mode Carrière, nous avons à nouveau une femme comme coach, si nous le voulons, et rien d’autre. Mais la signature d’ambassadeurs pour le jeu ou ce qui a déjà été discuté en Volta nous donne l’espoir qu’ils continueront à étendre leur présence et qu’EA Sports en a bien pris note.

De plus, dans notre pays, nous avons assisté à l’arrivée de la première commentatrice de la saga. Nira Juanco apparaît de temps en temps pour donner quelques détails sur les matchs, bien que sa présence soit assez témoignante et uniquement dans des modes de jeu spécifiques. Si nous ne jouons qu’à FIFA Ultimate Team, nous ne l’écouterons en aucune occasion.

Nous en profitons pour nous débarrasser de cet aspect du jeu. Les conteurs de FIFA 21 sont les mêmes que jamais et ils font comme d’habitude. Si vous les aimez, ils continueront à le faire. Si vous ne pouvez pas supporter les commentaires, vous baisserez rapidement le volume pour Paco González et Manolo Lama. Les deux journalistes sont les voix habituelles de la saga en Espagne. Ils sont fantastiques à la fois dans l’intonation et dans le rythme de la narration, mais il manque de nouvelles fonctionnalités, qu’il s’agisse de nouvelles voix ou d’un renouvellement urgent des phrases les plus écoutées.

La section technique de la FIFA à l’ancienne a déjà atteint la limite. La vérité est que la qualité des animations est fantastique et que les joueurs se déplacent de manière fluide et réaliste sur le terrain. Vous continuez à regarder beaucoup les visages des joueurs. Les stars les plus connues ont un modèle identique, certaines plus réussies que d’autres, bien qu’en général elles soient spectaculaires.

Le niveau de réalisme d’eFootball PES 2021 est certainement plus élevé chez les footballeurs licenciés par leurs clubs. Oui, les visages des joueurs ont plus de détails dans le jeu Konami, mais cela a un truc. Si l’on regarde les faces statiques et en mode veille, il est vrai que le degré de similitude est plus grand en PES. Cependant, dès que ce visage a un mouvement minimum, il perd toute sa ressemblance. Le travail de FIFA 21 sur les animations faciales est clairement supérieur.

Nous arrivons au moment de parler de FIFA Ultimate Team, le mode de jeu le plus joué de loin et, bien sûr, le plus lucratif pour EA. Cette année, il a un bon nombre de nouvelles. Le catalogue des matchs amicaux pouvant être joués dans FUT a été élargi et une coopérative très intéressante a été ajoutée pour jouer avec des amis.

Bien que la nouveauté qui nous a le plus plu, c’est la disparition de la fatigue entre les jeux. Notre équipe est entièrement disponible une fois la partie terminée, éliminant le besoin de récupérer les joueurs d’un coup, soit avec des cartes, soit en les laissant sans jouer. Maintenant, nous pouvons avoir une équipe plus courte et dépenser nos pièces pour obtenir l’équipe de départ la plus compétitive possible.

Il est vrai que nous entrons ici au centre de la polémique. Que ce soit avec des devises dans le jeu ou de l’argent réel, nous parlons de FUT comme un paiement manuel. Un modèle de base fait ce qu’il fait. Si nous voulons briller dans Division Rivals ou affronter un week-end FUT Champions avec des garanties, nous avons besoin, en plus d’une grande compétence, d’une série de joueurs déterminés qui, à de très rares occasions, sortiront en pack.

Cette année, le SBC a été augmenté et il y a plus de footballeurs dans les buts. D’une certaine manière, c’est apprécié, mais nous n’y trouverons pas de soi-disant méta-carte. Pour ce faire, nous devrons tenter notre chance dans les enveloppes ou aller au marché des transferts, où ils demanderont une grande quantité de pièces. J’ai passé de nombreuses années à jouer à FUT et je n’ai jamais eu un tel joueur dans une enveloppe. Bien sûr, je n’y ai pas dépensé un euro. Y aura-t-il quelque chose à voir avec ça? Je ne peux pas en être sûr, mais cela semble suspect. Si Ronaldos sortait comme des petits pains, les comptes d’EA seraient affectés.

En guise de nouveauté, une grande personnalisation du stade FUT a également été incluse. Il y a des tifos répartis sur plusieurs zones des peuplements, dont on peut changer la couleur. Des éléments ont été ajoutés sur le terrain tels que des feux d’artifice derrière les buts et pour arrêter de boucler la boucle, vous pouvez changer la couleur des filets et des lignes dans le champ. C’est un moyen d’étendre le gameplay, mais certains éléments doivent toujours rester inchangés. L’herbe doit être verte (heureusement qui ne peut pas être changée) et les lignes blanches comme neige. Jouer avec une zone violette est effrayant.

Le jeu sur PS5 et Xbox Series X | S est fondamentalement le même, bien qu’il s’agisse vraiment de jeux différents. Cela se voit, par exemple, dans les patchs, propres aux nouvelles consoles. L’amélioration se situe avant tout au niveau graphique. Et cela montre beaucoup en termes de définition. Quiconque a joué le titre old-gen en premier et a fait le saut vers la prochaine génération remarquera immédiatement les changements.

Les joueurs sont beaucoup plus définis, ils ont des améliorations dans leurs visages, notamment dans les éléments du visage tels que la barbe ou le mouvement des cheveux. Le principal problème que nous avons constaté avec le saut de génération est qu’étant un code différent, les joueurs PS4 ou Xbox One ne peuvent pas faire face à ceux de la PS5 ou de la famille Series.

C’est la première version des nouvelles consoles. Un premier regard sur ce que peut être l’avenir, bien qu’ancré dans le passé. FIFA 22 sera plus représentatif à cet égard et ce sera lorsque nous pourrons parler plus clairement de ce que sera le beau jeu sur consoles.

Je ne veux pas quitter l’analyse sans parler du jeu en ligne. C’est vraiment un mal de dents pour les joueurs et les développeurs. Jouer à FIFA 21 en ligne, c’est être frustré en toute sécurité. Nous voulons tous et faisons tous, mais le jeu se comporte différemment que lorsque nous jouons avec l’IA. Lag fait sentir sa présence et transforme les joueurs qualifiés en malles sans taille.

Sur PS5, cela améliore considérablement la probabilité de trouver des correspondances similaires à celles de l’IA. C’est, avant tout, grâce à la connectivité améliorée dont dispose la console elle-même. Même s’il n’est pas exempt d’avoir des jeux dans lesquels jouer dans des conditions est très compliqué. Ce que je vais dire est probablement impopulaire, mais il est également vrai que la faute dans la grande majorité des cas revient aux joueurs. EA peut construire un système de serveur bien meilleur. Non seulement cela peut, mais cela devrait, mais les joueurs se torpillent avec des téléchargements pendant le jeu, des connexions Wi-Fi faibles ou un NAT bâclé.

Bref, FIFA 21, malgré les correctifs, est un jeu très agréable. C’est amusant et l’option la plus claire d’avoir un nouveau football sur consoles cette année. C’est de plus en plus un jeu d’arcade et il abandonne clairement la simulation, mais il semble le plus approprié pour l’avenir de la saga, surtout au niveau compétitif, où les jeux défensifs et les jeux 0-0 sont ennuyeux.

Vous avez peut-être remarqué que nous n’avons pas parlé des licences cette année, ce qui est implicite dans la FIFA. La nouvelle serait qu’il n’en avait pas de plus en plus, si peu de choses peuvent être dites, sauf qu’il est écrasant d’avoir autant d’équipes parmi lesquelles choisir. FIFA 21 fait ses adieux à la PS4 et à la Xbox One avec un jeu remarquable, bien meilleur que prévu.