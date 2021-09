Examen de la nouvelle Royal Enfield Classic 350: l’icône modernisée est une course de gentleman distingué

01 sept. 2021 20:18:31 IST

La pandémie a été un flou de jours. En novembre 2019, le Royal Enfield Meteor 350 a été l’un des premiers véhicules que j’ai examinés, quelques semaines seulement après mon adhésion. Tech2. Vingt et un mois depuis, nous avons le Classic 350 rafraîchi, qui était le vélo que je voulais depuis le début. Cela a pris du temps, mais ça valait la peine d’attendre. J’espère que RE récupérera ce Meteor de 21 mois chez moi le plus rapidement possible et le remplacera par un brillant Halcyon Green C350. Vous pouvez imaginer d’après le ton jusqu’à présent que cela va être une critique généralement positive. Le TL; DR est le suivant : si vous avez toujours voulu une Royal Enfield, ou si vous en avez possédé une dans le passé et que vous êtes toujours fidèle, le nouveau Classic 350 est un excellent choix. Voici pourquoi.

Le Classic 350 est toujours classique

Il y en aura qui déploreront un certain manque de « caractère ». Si c’est vous et que vous aimez vous frotter régulièrement les mains avec du kérosène, arrêtez-vous ici et allez acheter un autre paquet de cigarettes à votre mécanicien. Après vingt ans à démonter des carburateurs au bord de la route avec mon RD350, je suis tout à fait prêt à ne plus jamais recommencer. Et avec le nouveau Classic 350, vous n’aurez probablement jamais à le faire. Cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait qu’il est à injection de carburant, mais le fait est qu’il s’agit d’un tout nouveau moteur, tout comme celui du Meteor 350. Il est solide, fluide, heureux de tourner, produit une puissance décente et couple (20,2 ch et 27 Nm). Toutes les choses que l’ancien Classic n’est pas.

Alors pourquoi est-il encore authentique ? Royal Enfield s’est donné beaucoup de mal pour ne pas changer les choses que les gens aiment, et le design est clairement au premier plan de la liste des priorités ici. Au premier et même au deuxième coup d’œil, le 2021 Classic 350 ressemble tout à fait à l’ancien. Il y a des changements, bien sûr. Aux roues, au cadre, le moteur est un peu différent, tout comme le bras oscillant, il y a des freins à disque à l’avant et à l’arrière, et une myriade d’autres changements. Mais tout est réuni pour recréer une très belle moto. Vous avez le réservoir classique, les fourches télescopiques gainées, la nacelle qui abrite les instruments (Royal Enfield l’a toujours appelé quelque chose que j’ai vite oublié), le petit pic en métal au-dessus de la lampe frontale – tout rappelle les Royal Enfield d’autrefois, tous les totems de leur héritage dans le motocyclisme, et tous des clins d’œil parfaits à ce qui a précédé. Même le grand échappement chromé a l’air aussi propre que possible dans un monde BS6, et sonne même bien. Il s’agit d’une Royal Enfield sur laquelle vous serez heureux de balancer une jambe.

Le Classic 350 est nouveau dans tous les bons endroits

Tout comme le Meteor 350, auquel il emprunte beaucoup, une grande partie du Classic 350 est toute nouvelle. Le moteur et le cadre sont principalement empruntés à cette moto, avec un empattement légèrement plus court et une position assise plus haute. C’est la même moto de base avec une géométrie légèrement différente et le format est différent. Vous vous asseyez plutôt que dans la moto. Parmi les autres éléments empruntés, citons l’appareillage de commutation, les poignées du guidon et sur le modèle haut de gamme, l’écran de navigation Tripper; seulement cette fois, il est bien intégré dans le combiné d’instruments. Nous sauterons la discussion technique pour cette revue, car le système de navigation Tripper et l’intégration de l’application sont identiques à ce que nous avons vu sur le Meteor 350.

Autre nouveauté, les roues, qui peuvent être coulées ou câblées, selon le modèle que vous choisissez. Personnellement, j’aime le combo de roues à rayons métalliques avant de 19 pouces/arrière de 18 pouces. Les deux options d’alliage coulé ne semblent tout simplement pas congruentes avec l’image du Classic, mais il existe de nombreuses options et 11 coloris parmi lesquels choisir. La suspension est également révisée par rapport au Meteor 350 pour s’adapter au nouveau format, mais ressemble visuellement à n’importe quel classique. Donc vraiment, la moto n’est pas si différente du modèle bien-aimé (et parfois troublé) qu’elle remplace. Il a juste modernisé les éléments gênants et l’amour est maintenu en vie.

En déplacement : tout est pardonné

Pendant 67 ans, Royal Enfield a fabriqué la même moto de base, avec une porte tournante d’idiosyncrasies pour divertir les fidèles et, bien, fidèles. J’ai appris à conduire une moto sur une Bullet 350 de 1984 modifiée pour ressembler beaucoup à un Meteor moderne (et un peu mieux, dans ma mémoire). J’ai réussi à le démarrer sans me casser le fémur et je n’ai laissé qu’une petite quantité d’huile partout où je me suis garé. J’ai également entendu parler des familles et des difficultés des mécaniciens avec lesquels nous rompions régulièrement le pain et nous avons généralement passé un bon moment à conduire un passager alors que le propriétaire – un ancien pilote de RD350 – se tordait le cou dans les rues de Mumbai. Mais quand est venu le temps d’acheter une moto, j’ai acheté une RD350 d’occasion. Le Bullet était tout simplement trop lent, trop commun, trop idiosyncratique et peu fiable à mon goût. Alors, j’ai acheté un vélo qui était tout cela, mais qui était rare et très rapide. Problème résolu.

Si le Classic 350 d’aujourd’hui était disponible en 2001, j’aurais peut-être fait un choix différent. Le Classic 350 d’aujourd’hui est susceptible d’être fiable, pas trop lent, propre, efficace et surtout, il est susceptible de fonctionner lorsque vous en avez vraiment besoin. En 21 mois de (principalement) confinement, le Meteor 350 dans mon hangar n’a jamais manqué de démarrer du premier coup. Je ne l’utilise pas beaucoup parce que la position de conduite avec le pied en avant ne me convient tout simplement pas. Le Classic 350 résout ce problème pour moi, tout en ayant l’air bien, bien mieux.

À des vitesses allant jusqu’à 100 km/h, je n’ai eu aucune plainte avec le Meteor 350, et cela continue d’être le cas avec le Classic 350. Il tire intelligemment grâce à son couple généreux à bas régime, se sent plus lisse que n’importe quel Bullet que vous ayez jamais monté, et les engrenages ne manquent jamais. Je veux dire littéralement, jamais. Au-delà de 100 km/h, la Classic est un peu désavantagée grâce à la roue arrière plus grande de 18 pouces (la Meteor utilise une arrière de 17 pouces), ce qui se traduit par des démultiplications différentes et une progression plus laborieuse à haute vitesse.

Néanmoins, j’ai trouvé que si vous tiriez correctement la moto en quatrième position, vous pouviez atteindre des vitesses élevées en cinquième sans problème. Mais c’est une chose, et a été remarqué par tous les journalistes qui ont fait du vélo. Ce n’est pas un compromis et pourrait être considéré comme harmonieux avec le caractère de la Classique.

Il s’agit toujours d’une moto de route que vous pouvez emmener en tournée. En fait, plus que les anciennes classiques, puisque le nouveau moteur est un joyau absolu. Le couple est disponible en bas et vous pouvez le faire tourner sans vous sentir stressé. Plus vous allez vite, plus le vélo semble être fluide, jusqu’à ce qu’il soit proche de la limite. Cela devrait le rendre beaucoup plus confortable sur de longues distances. À 90 km/h presque constants, je me suis retrouvé frais à la fin de notre longue journée de pilotage.

Notre trajet de presse s’est déroulé le long de la NH4 jusqu’à Jadhavgadh, puis sur des routes rurales à travers des prairies luxuriantes sur le dernier tronçon. L’autoroute est sacrément bonne, jusqu’à ce qu’elle ne le soit pas, et d’ici là, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Des cratères de huit pouces sur un tarmac par ailleurs parfait sont suffisants pour provoquer des accidents, mais le nouveau Classic 350 les a traités à grande vitesse avec un sang-froid surprenant; l’élégance, même, là où le vieux Classic aurait été une vraie poignée… à supposer que vous ayez réussi à vous accrocher. La configuration de la suspension est exemplaire pour ce qu’elle est : des doubles amortisseurs de base à l’arrière et une fourche télescopique de 41 mm à l’avant. Cela fonctionne vraiment très bien en combinaison avec le nouveau châssis plus rigide. L’ancien Classic avait un châssis que je peux décrire comme al dente.

Les freins du nouveau Classic 350 sont bons. Le consensus est qu’ils manquent de mordant, mais sont adéquats et ont fait le travail avec compétence, s’assurant qu’il n’y avait pas de moments poilus. Pour une raison quelconque, mes plaintes concernant les leviers charnus n’ont pas refait surface, bien qu’elles soient à peu près aussi fraîches pour moi qu’elles l’étaient en 2019.

Du point de vue ergonomique, le nouveau Classic 350 me convient parfaitement. Le guidon est à portée de main avec une position de conduite légèrement inclinée vers l’avant. Les jambes du cavalier sont un peu en avant du centre de gravité, et parfaitement utiles pour se lever quand on arrive à voir un cratère de huit pouces à temps. J’ai parcouru un peu plus de 200 km au cours de la journée de conduite par temps sec et humide, et je suis sorti indemne, détendu et impressionné par le Classic 350.

Mises en garde : peu nombreuses et réparables

Heureusement, j’ai peu de choses pour remplir cette section, et tous ces problèmes ont été universellement reconnus et seront probablement résolus au moment où les unités de production atteindront les propriétaires. En bref, les rétroviseurs se desserrent et ne s’ajustent pas beaucoup, l’écran Tripper est mal incliné à moins que vous ne soyez très grand, et les repose-pieds en caoutchouc ont tendance à être glissants avec des bottes d’équitation. Je ne suis pas non plus fan des pneus d’origine ; ils n’inspiraient pas confiance.

Verdict : il y a une place en forme de Classic 350 dans mon parking

Comme je l’ai évoqué dans ma revue Meteor, Royal Enfield s’est transformée avec succès en une marque de style de vie ambitieuse au cours des dernières années. L’équipement qu’ils nous envoient pour examen (y compris l’incroyable kit avec lequel j’ai roulé, dont je ne peux pas encore parler) est de premier ordre, avec une bonne construction et une armure de classe mondiale. C’est le genre de choses que je serais heureux de porter (et que je fais souvent) en conduisant d’autres motos parce que c’est de bonnes choses. Avec le Classic 350 (lancé à un prix de départ de Rs 1,84,374), j’ai l’impression que le vélo a enfin rattrapé la vitesse. C’est une moto appropriée et ambitieuse que je serais heureux de recommander à toute personne intéressée. Zut, je serais heureux de le conduire tous les jours quand je n’ai pas envie de ressembler à un poseur sur mon vélo d’aventure qui est principalement garé. Le Meteor a sa place, mais pas dans mon garage.

Royal Enfield, veuillez faire le nécessaire.

