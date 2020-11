Examen de la barre de son Zebronics Juke Bar 9700 Pro Dolby Atmos: idéal pour les films / séries Web, pas pour la musique

Ameya Dalvi11 nov.2020 12:40:25 IST

Prix: 17 999 Rs

Évaluation: 3.5 / 5

Il n’y a pas si longtemps, nous avons examiné la barre de son d’entrée de gamme de Zebronics, la Zeb Jukebar 4000, et avons été très satisfaits de ce qu’elle offrait à un prix très compétitif. Aujourd’hui, nous inspectons de près leur produit phare qui non seulement affiche une puissance de 450 W nettement plus élevée, mais se vante également de la prise en charge de Dolby Atmos dans la fourchette de prix inférieure à 20K en Inde; quelque chose que je ne me souviens pas avoir vu auparavant. Voyons si la marque Dolby Atmos n’est qu’un gadget marketing ou si le Zeb-Juke Bar 9700 Pro offre vraiment une expérience cinématographique à la maison.

Barre de son Zebronics Juke Bar 9700 Pro Dolby Atmos: conception et ensemble (6/10)

Le Juke Bar 9700 Pro n’a pas un design frappant et se sent un toucher plasticy près des côtés et à l’arrière. Il a un corps rectangulaire avec une calandre en métal noir / gris foncé à l’avant et quelques carrés gris clair sur les côtés. Le dos en plastique est sujet aux rayures. Le logo Zebronics est placé à gauche de la barre, tandis qu’un logo Dolby Atmos distinct peut être repéré à droite. La construction est robuste et la barre de son est assez lourde à près de 4 kg; presque autant que le subwoofer. Le bar mesure 96 cm de long – environ la longueur d’un téléviseur de 43 pouces. Vous obtenez un subwoofer filaire avec un pilote de 6,5 pouces placé sur le côté droit.

Les câbles fournis sont assez longs et vous avez la possibilité de fixer la barre de son au mur avec le support et les attaches fournis dans l’emballage. Cependant, les ports seraient difficiles d’accès une fois fixés au mur, car tous les ports d’entrée sont placés à l’arrière de la barre de son. Il y a juste assez d’espace pour connecter les câbles, et vous devrez les connecter avant de suspendre l’unité au mur. Le port USB est également placé à l’arrière, et brancher une clé USB serait une tâche ardue. Vous aurez peut-être besoin d’un câble d’extension USB pour ce faire. Placer le port USB sur le côté aurait eu un meilleur sens de conception.

Le bouton d’alimentation, les touches de contrôle du volume et le bouton de sélection d’entrée se trouvent en haut de la barre de son. Il y a un petit écran LED blanc à 7 segments à l’avant qui affiche le mode d’entrée ainsi que le niveau de volume / graves / aigus, entre autres. Il vous informe également lorsque la barre reconnaît un signal Dolby Atmos, lorsque ces lettres défilent sur l’écran. Une télécommande sans fil est également incluse dans l’emballage, qui est exactement comme celle que vous obtenez sur leur modèle d’entrée de gamme.

Barre de son Zebronics Juke Bar 9700 Pro Dolby Atmos: spécifications et fonctionnalités (9/10)

Il existe de nombreuses options de connectivité sur cette barre de son certifiée Dolby Atmos, la plus frappante étant trois ports HDMI, dont l’un prend en charge l’entrée ARC. En outre, vous obtenez Bluetooth 5.0, entrée auxiliaire 3,5 mm, entrée optique et USB. Il a la plupart des bases couvertes dans ce département. La barre de son a une configuration 4.1.2, avec deux paires de haut-parleurs frontaux de 5,71 cm pour prendre en charge les fréquences hautes et moyennes, et une paire de haut-parleurs orientés vers le haut de 5,08 cm qui fonctionnent comme des canaux de hauteur. Ils peuvent fournir une puissance combinée de 300 W RMS, tandis que le subwoofer ajoute 150 W RMS supplémentaires à l’équation, portant la puissance nominale totale du système à 450 W RMS. La réponse en fréquence nominale est comprise entre 45 Hz et 20 KHz.

Le Juke Bar 9700 Pro est accompagné d’une télécommande sans fil complète que vous obtenez avec la plupart des barres de son Zebronics. Il a une qualité de construction décente, avec des commandes pour le volume, les basses, les aigus, les préréglages d’égaliseur (musique, film, actualités, 3D), la sélection d’entrée et la lecture audio. Il y a aussi un bouton d’alimentation et de sourdine. Je ne peux penser à rien d’important que l’entreprise ait manqué ici. Prenez bien soin de la télécommande, car les fonctions de réglage audio ne sont pas accessibles sans elle.

Barre de son Zebronics Juke Bar 9700 Pro Dolby Atmos: performances (7/10)

J’ai essayé plusieurs sources d’entrée pour tester la barre de son, mais vous ne tirez le meilleur parti de cet appareil que via l’entrée HDMI, car c’est ainsi que vous lui transmettez un signal Dolby Atmos. J’ai principalement utilisé un Amazon Fire TV Stick 4K pour tester cette barre de son. Vous pouvez soit brancher le Fire TV Stick sur le téléviseur et activer « Passthrough » sur HDMI ARC pour permettre à la barre de son de traiter l’audio, ou brancher le stick dans l’un des ports HDMI de la barre, puis envoyer le signal vidéo au téléviseur via ARC. Je suggérerais ce dernier, en particulier lors de la lecture de contenu à partir de Prime vidéo, car la qualité audio est nettement meilleure.

Il y a cependant un hic. La barre de son ne peut pas renvoyer le signal Dolby Vision au téléviseur via HDMI; probablement un problème de licence. Tout le contenu Dolby Vision sur Netflix jouera en HDR10 lorsque le Fire TV Stick est branché sur la barre. Dans un tel scénario, rebranchez la clé dans le téléviseur ou utilisez le Netflix app sur le téléviseur pour de meilleurs résultats. C’est un peu compliqué et technique, mais il faut le dire, et j’ai essayé de le garder aussi simple que possible.

Malheureusement, le contenu Dolby Atmos sur les services OTT en Inde est rare pour le moment. Seulement quelques émissions et quelques films sur Prime vidéo offre cette norme audio, et j’ai utilisé tout ce qui était disponible pour tester les capacités Atmos du Juke Bar 9700 Pro. Je suis heureux d’annoncer que la barre de son gère très bien Atmos. La sortie est forte, claire et percutante la plupart du temps. Bien que l’on ne puisse pas s’attendre au même effet de son surround qu’avec les enceintes arrière physiques, il offre une expérience hautement immersive dans une pièce de taille moyenne à grande. L’audio positionnel est bien meilleur que les barres de son moyennes, et on peut ressentir l’effet surround virtuel avec des coups de feu et des explosions. Le coup de tonnerre dans l’une des scènes de Carnival Row a en fait secoué la pièce à 50% de volume, me rappelant que la sortie de 450 watts RMS n’est pas qu’un chiffre.

Passer du contenu Atmos au contenu Dolby Digital Plus, même s’il ne sonne pas aussi bien que l’ancien, il n’y a pas non plus de baisse énorme de la qualité audio. La barre de son le gère bien et offre une expérience agréable. Dans les deux cas, les dialogues sont clairs et il y a amplement de bruit sourd dans les basses fréquences. Cela étant dit, j’aurais préféré des basses plus serrées du subwoofer. La nature vibrante de la basse est évidente dans le contenu en dehors d’Atmos et Dolby Digital Plus. Vous pouvez réduire les graves et les aigus entre -5 et 5, mais abaisser les graves au minimum n’aide pas non plus autant que je le souhaiterais. Cela affecte le plus la lecture de la musique, et c’est loin d’être agréable sur cette barre de son. Mais alors, cette barre de son est destinée aux films et aux séries Web, plutôt qu’à la musique.

Bien qu’il existe d’autres entrées audio disponibles sur cette barre de son, je ne voudrais pas perdre votre temps à en parler. L’entrée Aux fonctionne bien ici, mais vous n’obtiendrez pas de signal Dolby là-dessus. Cette barre de son est conçue pour être utilisée avec HDMI ARC pour un effet maximal; c’est gaspillé autrement. Un mot sur la connectivité Bluetooth: alors que l’appairage était rapide et que la connexion était stable, il y a un retard notable entre l’audio et la vidéo dans ce mode. Il est préférable de limiter au maximum la lecture de musique à partir de votre téléphone. De plus, le volume principal de cette barre de son ne se synchronise pas avec le volume Bluetooth de tous les appareils source. Cela fonctionne bien pour certains, mais dans d’autres cas, vous devez régler le volume de la source et celui de la barre de son individuellement; pas très efficace, ça.

Pour résumer les performances, je peux dire que c’est très bon lors de la lecture de flux audio Dolby Atmos ou Dolby Digital Plus. La plupart des autres contenus OTT avec une qualité audio raisonnablement bonne sont également agréables sur cette barre de son, bien qu’avec un peu plus de basses que l’idéal. Il vaut mieux éviter la lecture de musique ici, en particulier les pistes riches en basses.

Barre de son Zebronics Juke Bar 9700 Pro Dolby Atmos: prix et verdict

La barre de son Zebronics Juke Bar 9700 Pro Dolby Atmos est au prix de Rs 17 999 avec une garantie d’un an et se vend souvent sur Flipkart pour quelques milliers de moins. Le prix peut sembler un peu élevé pour une barre de son d’une marque moins connue dans ce segment – par rapport aux Sonys et aux JBL du monde – mais alors, vous n’obtenez pas une barre de son Dolby Atmos de la part de ces types. le 9700 Pro se vend. Cette barre de son Zebronics offre plusieurs entrées audio, y compris 3 ports HDMI, une sortie audio puissante de 450 W et une expérience audio immersive lors de la lecture du bon type de contenu; quelque chose d’extrêmement rare dans cette fourchette de prix.

Cela dit, ce n’est pas un produit pour tous. Achetez ceci si vous recherchez une sortie audio Dolby Atmos avec un budget limité, et plus important encore, si vous avez un appareil source comme un Fire TV Stick 4K ou un lecteur Blu-ray compatible Dolby Atmos pour en tirer le meilleur parti. barre de son.

