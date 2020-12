Examen de la barre de son Realme 100W: Une barre de son économique avec un large éventail d’options de connectivité

Ameya Dalvi07 déc.2020 09:43:57 IST

Prix: 6 999 Rs

Évaluation: 3.5 / 5

Il est bon de voir la catégorie des barres de son économiques se réchauffer en Inde en 2020. Ce n’est toujours pas là où j’aurais aimé qu’elle soit, mais elle est certainement en bien meilleure forme qu’à la même époque l’an dernier. Realme a également décidé de jeter son chapeau dans le ring avec un modèle de barre de son solitaire qu’ils ont lancé avec leur téléviseur SLED ce trimestre. Il est temps de vérifier si Realme teste simplement des eaux ou cherche à créer des vagues dans ce segment avec ce produit.

Barre de son Realme 100 W: Design (7/10)

La barre de son s’appelle simplement la barre de son Realme 100W; pas de nomenclature sophistiquée comme certains de leurs téléphones ou écouteurs. Cette barre de son a un design élégant et agréable, avec un corps entièrement noir et une grille métallique à l’avant. La marque de l’entreprise est assez subtile en haut à droite de la barre et en haut à gauche du caisson de basses. Le motif concentrique sur le côté de la barre a l’air cool et ajoute un peu de caractère. La construction est assez robuste et ne semble pas bon marché.

Le bar mesure environ 3 pieds de long et s’intègre parfaitement sous un téléviseur de 43 pouces. Vous obtenez également un subwoofer filaire avec un pilote de 5,25 pouces placé à droite et le port à l’avant. Le subwoofer est sensiblement mince par rapport à la plupart des subwoofers, tout comme dans le cas du Zeb-Jukebar 4000. Les câbles fournis sont suffisamment longs et la barre de son peut facilement être fixée au mur avec une paire de vis et de supports fournis dans le paquet. En parlant de l’emballage, un câble coaxial, ainsi qu’un câble HDMI, sont fournis avec une télécommande sans fil complète et une paire de piles AAA.

Tous les ports d’entrée sont placés à l’arrière de la barre de son. Il y a juste assez d’espace pour connecter les câbles aux ports au cas où vous choisiriez de le fixer au mur; un défaut de conception courant dans la plupart des barres de son économiques. Vous devrez d’abord connecter les câbles, puis les positionner sur le mur. Brancher une clé USB sera encore plus difficile, sauf si elle est petite. Le meilleur emplacement pour le port USB est sur le côté ou en haut de la barre pour un accès facile. Les ports sont encastrés, ce qui vous laisse un peu plus d’espace pour jouer.

Le bouton d’alimentation ainsi que les touches de contrôle du volume, le bouton de lecture / pause et la sélection d’entrée sont placés en haut au centre de la barre de son. Malheureusement, il n’y a aucun affichage d’aucune sorte sur cette barre de son. Au lieu de cela, la société a opté pour cinq lumières LED bleu / vert le long du bord inférieur. Une combinaison différente de voyants bleus et verts indique différentes entrées, et la barre de son vous le précise également lorsque vous en choisissez une. L’un des voyants clignote lorsque vous augmentez ou diminuez le volume, mais il n’y a aucun moyen de vérifier le niveau du volume. J’aurais préféré un simple affichage LED à 7 segments sur ces LED.

Barre de son Realme 100W: spécifications et fonctionnalités (7.5 / 10)

Il existe de nombreuses options de connectivité sur cette barre de son Realme, ce qui vous donne la possibilité d’y connecter une grande variété d’appareils. Vous obtenez Bluetooth 5.0, entrée auxiliaire 3,5 mm, entrée optique, entrée coaxiale, USB et, surtout, HDMI ARC. Cela s’occupe à peu près de tout ce qui en vaut la peine. Il est bon de voir HDMI ARC commencer à être un incontournable des barres de son à petit budget.

La barre de son dispose de quatre haut-parleurs de 2 pouces, chacun évalué à 15 Watts RMS, pour prendre en charge les fréquences hautes et moyennes. Ils fournissent une puissance combinée de 60 W RMS, tandis que le subwoofer de 5,25 pouces délivre un autre 40 W RMS, portant ainsi la puissance nominale totale du système à 100 W RMS. La réponse en fréquence nominale est comprise entre 50 Hz et 24 KHz. Cette barre de son n’obtient aucune certification Dolby, ce qui est le cas de la majorité des barres de son de ce budget.

La télécommande sans fil fournie avec ce système est basique, élégante et raisonnablement bien construite. Les boutons semblent un peu caoutchouteux. Il dispose de boutons pour le volume, de fonctions de lecture audio, de trois préréglages d’égaliseur (Film, Musique, Actualités) et de boutons pour différentes entrées. Il y a aussi un bouton d’alimentation et de sourdine. J’aurais préféré voir les commandes des graves et des aigus ici. Plus d’informations à ce sujet dans la section suivante.

Barre de son Realme 100 W: performances (7/10)

J’ai essayé de lire différents types de contenu via les entrées Aux, Bluetooth et HDMI pour tester la barre de son. La qualité sonore était similaire pour les deux premières entrées, mais était clairement plus élevée de quelques crans sur HDMI. En mode Bluetooth, le volume principal de cette barre de son ne se synchronise pas avec le volume Bluetooth de l’appareil source. Il faut régler les deux volumes séparément, ce que je n’aime pas.

En ce qui concerne la qualité sonore, c’est à peu près acceptable lorsque vous jouez quelque chose via Aux ou Bluetooth. Il convient mieux aux films ou aux séries Web qu’à la musique. Le subwoofer fin peut générer beaucoup de basses, mais ce n’est pas assez serré. En conséquence, la lecture de musique est au mieux utilisable, compte tenu de son prix, mais le son sonne trop fort avec des bas éclipsant toutes les autres gammes de fréquences. Et il n’y a pas de commandes de basses pour l’atténuer, ni de commandes d’aigus pour améliorer la netteté.

Parmi les trois préréglages sonores, «Music» est le seul utilisable. Le préréglage «Film» rend le son creux et «News» le rend trop plat. Même tous les cris sur les chaînes d’information ne sonnent pas correctement sur ce dernier préréglage. Eh bien, cela ne sonne pas correctement sur les meilleurs systèmes de sonorisation, mais vous comprenez. Donc, restez fidèle au préréglage «Musique» à tout moment, quel que soit le type de contenu que vous consommez réellement. Lorsque vous utilisez l’entrée HDMI ici, la barre de son prend vie et se transforme en quelque chose de bien meilleur. Pas génial, mais nettement meilleur que la façon dont cela sonne sur Aux ou Bluetooth.

Lorsque vous regardez des séries Web ou des films, il remplit une pièce de taille moyenne avec un son fort et percutant avec suffisamment de clarté dans les dialogues et un bruit sourd suffisant dans les séquences d’action. Même la musique lue sur YouTube ou d’autres applications de streaming audio sur le téléviseur sonne nettement mieux lorsque l’audio est acheminé via HDMI. Inutile de dire que l’expérience est bien meilleure que ce que vous obtiendriez sur les haut-parleurs du téléviseur. Pour faire court, n’achetez cette barre de son que si vous prévoyez de l’utiliser avec le port HDMI ARC de votre téléviseur 80% du temps.

Realme 100W Soundbar: Prix, alternatives et verdict

La barre de son Realme 100W est disponible à l’achat pour 6 999 Rs avec une garantie d’un an sur le site Web de Realme et les plates-formes de commerce électronique populaires. Le prix est compétitif et vous obtenez une barre de son intelligente avec une grande variété d’entrées audio qui améliore considérablement votre expérience de visionnage télévisé. La qualité sonore globale n’est pas très bonne sur Aux ou Bluetooth, mais elle est assez solide si vous utilisez son entrée HDMI. Achetez-le uniquement si vous prévoyez d’utiliser l’entrée HDMI dans la plupart des cas.

En termes de concurrence, il y en a quelques-uns qui seraient difficiles à battre pour cette barre de son Realme. Le Blaupunkt SBW-01 pour un, si vous pouvez le trouver en stock, se vend à un prix similaire et offre une meilleure sortie sonore, tout en conservant la plupart des ports d’entrée. Il est également certifié Dolby. Une autre option est le Zebronics Zeb-Jukebar 4000, qui est comparable en termes de qualité sonore et d’entrées au Realme, mais vous permet de régler les graves / aigus, et donc d’obtenir un meilleur son. Il se vend également mille roupies de moins.

