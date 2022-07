Examen de garder la respiration

Le drame de survie suit un schéma prédéterminé. Déposez une personne ou un groupe terrifié dans un environnement hostile et regardez-le se désintégrer. Ajoutez quelques difficultés interpersonnelles et hop ! Vous avez une émission assez simple à suivre pour presque tous les publics… Mais cela ne signifie pas toujours que vous avez un produit décent, et malheureusement, la dernière tentative de Netflix dans le genre, Keep Breathing, est tout au plus passable.

La série limitée est un récit sans inspiration de ce que Lost a fait en premier, qui consistait à laisser les gens «ordinaires» essayer de survivre dans les bois, mais il manque les composants mystiques qui ont rendu cette série convaincante. C’est un mélange étrange de mélodrame et d’action qui parvient à rendre la survie dans la nature encore moins fascinante que les souvenirs de notre héroïne. Le résultat? Heureusement, cette série monotone ne compte que six épisodes.

Avant de retourner à sa vie normale, l’avocate Liv (Melissa Barrera) s’est donné pour objectif de rencontrer quelqu’un proche de la nature canadienne; cependant, son vol a été annulé. Elle se tourne vers deux hommes rencontrés à l’aéroport qui voyagent dans la même direction par désespoir. Ils décident à contrecœur de l’emmener, mais lorsque l’avion s’écrase, tout va mal. Liv doit continuer à vivre seule aussi longtemps qu’elle le peut car les deux hommes finissent par mourir de leurs blessures et l’avion coule. avec peu de perspective de sauvetage

C’est tout un tarif de survie très typique: l’avocat qui travaille d’abord s’efforce de s’adapter aux circonstances tout en déplorant les erreurs qui les ont amenés à ce point. Keep Breathing met en lumière la détermination de la jeune avocate à survivre dans la nature, même si cela signifie brûler des montagnes d’argent qu’elle trouve dans ses bagages et enterrer l’oxycodone qu’elle a trouvée avec. Il est entrecoupé de vignettes vibrantes qui nous donnent un aperçu de la vie de Liv avant la catastrophe.

Car il s’avère qu’il est difficile de survivre seul dans les bois. Chaque fois que vous regardez, cette émission s’efforce extrêmement de vous rappeler cette vérité et à quel point son personnage principal essaie de s’assurer qu’elle survit. Liv plonge à plusieurs reprises sous l’eau pour récupérer l’équipement de l’avion, pour se retrouver face à face avec un ours affamé qui consomme ses réserves de nourriture. Au début, elle ne sait pas où chercher refuge. Rien ne peut lui faire oublier la mort de sa mère absente, de son père adoré ou des squelettes dans son placard. Cependant, elle y parvient parce que Keep Breathing veut que nous soutenions Liv même si elle est la survivante la plus douce qu’on puisse imaginer.