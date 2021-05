Examen de Funhouse

Le chanteur de secours et l’ex-mari de célébrité Kasper est invité à participer à la Funhouse, une émission de télé-réalité de style «Big Brother» en ligne. Pour renommer son image et sa réputation ternie, Kasper accepte à contrecœur l’offre. Avec 7 autres célébrités de la C-list du monde entier, il concourra pour le prix de 5 millions de dollars. Au début, le Funhouse est juste comme son nom l’indique, plein de temps sauvages, d’amitiés naissantes, de relations amoureuses et de rivalités brassicoles. À la surprise de tous, le amusant se transforme rapidement en misère lorsque le premier défi laisse l’un des candidats brutalement assassiné

Depuis quelques années maintenant, je suis dans les films d’horreur basés sur les jeux vidéo, Internet ou des personnes sur Internet qui influencent le résultat des victimes involontaires. Sans ami, Web sombre, Came, même depuis 1994 Brainscan pour en nommer quelques uns. Bien qu’il existe de nombreux films de ce type, tous ne sont pas très bons, alors voyons si celui-ci l’est.

Jason William Lee a écrit et réalisé Funhouse pour Magnolia Pictures, sorti sous leur label de sortie Magnet. Funhouse est une émission de téléréalité de type «Big Brother» où un groupe de stars de la décoloration, d’influenceurs et de créateurs de YouTube se réunissent pour gagner un prix de 5 millions de dollars. Tout d’abord, nous avons notre «héros» si vous voulez l’appeler ainsi, Kasper Nordin joué par Valter Skarsgård. Oui, un autre frère d’Alexandre a fait surface, ces Baldwins suédois ne cessent de se multiplier. le reste des invités sont Ximenia Torres (Gigi Saul Guerrero), une blogueuse de la culture pop mexicaine qui expose des célébrités sur son blog, Lonnie Byrne (Khaisa Wilsher), une ancienne candidate à une émission de style Bachelorette qui a été larguée à l’autel, partage maintenant son temps soit en tant qu’influenceuse, soit en ayant des démêlés avec la justice. Jimmy ‘Headstone’ Malone (Christopher Gerard) Un combattant irlandais de MMA qui a bu son chemin hors de l’entreprise. Ula La More (Karolina Benefield) une it-girl Instagram avec plus de 8 millions d’abonnés et qui n’a pas honte d’utiliser son corps pour en obtenir plus. Chat Zim (Amanda Howells) petite actrice philippine qui est maintenant reléguée à des rôles de science-fiction bon marché et est la fille tranquille dans la vraie vie. Dex ‘El Shocker’ Souza (Mathias Retamal) Rappeur gangsta à la retraite chilien qui a trouvé la gloire et a tout gâché sur la drogue et les femmes. Enfin, nous avons Nevin Eversmith (Dayleigh Nelson) Un Youtuber britannique dont la renommée est de faire des vidéos sur des vidéos virales et de les noter, ce qui lui a valu une base de fans de plus de 10 millions d’adeptes, oh et il est aussi un imbécile.

Au fur et à mesure qu’ils parcouraient le casting de personnages de la maison, je pouvais instantanément les associer à des personnes réelles: Tekashi 69, Nicole Arbour, Sam Pepper, Jake ou Logan Paul, vous savez le genre de personnes que beaucoup de gens voudraient à regarder dans cette situation. La première nuit est assez simple, tout le monde se réveille à l’intérieur de la maison alors qu’ils se retrouvent tous dans la salle de réunion, ils apprennent tous qu’ils ont été drogués et jetés dans la maison, ce qui était dans le contrat qu’ils ont signé même s’ils ne l’ont pas lu. et ils sont accueillis par un avatar de panda caricatural, Furcas, qui les accueille dans la «House Of Fun» de Furcas. Furcas leur donne les règles du jeu. qu’au moins une fois par jour, ils doivent entrer dans une salle de style confession et parler à leurs partisans pendant 5 minutes pour obtenir des votes. À la fin de la journée, les votes sont comptés et la personne avec le total le plus bas doit quitter la maison.

Nos invités passent le reste de la nuit à boire et à faire la fête et à se connaître et le lendemain, ils commencent à jouer au jeu. le lendemain du vote, ils apprennent vraiment ce que signifie se faire voter. Attention, alors qu’ils regardent impuissants un invité se faire assassiner, des millions de personnes regardent également une diffusion en direct de cette personne se faire tuer. Alors maintenant, non seulement les invités sont piégés dans cette maison de la mort bizarre, mais les gens à l’extérieur savent maintenant que la vie des gens est entre leurs mains. Dans un véritable reflet de la société, nous pouvons voir ce que la personne ordinaire de tous les jours fera avec ce pouvoir. Certains votent dans l’espoir de garder en vie leur célébrité préférée. certains votent pour garder le plus mignon en vie, et bien sûr pour n’importe qui pour qu’une personne que vous n’aimez pas meurt, mais tous, hommes, femmes, jeunes ou vieux, reviennent voir ce qui se passe.

En fin de compte, Funhouse n’est rien de plus qu’un film d’horreur à petit budget. La plupart des gens qui suivent les médias sociaux et / ou la réalité se lanceront probablement vraiment dans celui-ci. Même si vous ne faites pas correspondre les célébrités du monde réel avec les personnages comme je l’ai fait, vous connaîtrez certainement les types de personnalités que vous pourriez voir à la télévision ou entendre parler aux nouvelles et juger instantanément si elles doivent vivre. ou mourir. À tout le moins – dans quel ordre vous voudriez qu’ils meurent.

Funhouse sera disponible pour diffuser sur plusieurs SVOD services le 28 mai