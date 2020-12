Ex-petite amie de Johnny Galecki: Qui est Alaina Meyer?

Un autre couple hollywoodien mord la poussière.

La théorie du Big Bang La star Johnny Galecki, 45 ans, et sa petite amie de 23 ans depuis plus de deux ans, Alaina Meyer, ont décidé d’arrêter.

Une source a confirmé la rupture, et a déclaré que Galecki et Meyer, dont le fils aura un an en décembre, co-parent leur enfant ensemble malgré la fin de leur relation.

Alors que Johnny Galecki est un incontournable d’Hollywood depuis son enfance (nous vous regardons, Les vacances de Noël), nous sommes curieux d’en savoir plus sur son ex, Alaina Meyer.

Qui est l’ex-petite amie de Johnny Galecki, Alaina Meyer?

Lisez la suite pour découvrir ce que vous devez savoir sur la mère d’un enfant de 23 ans.

Elle est originaire de Californie.

Alaina Marie Meyer est originaire de San Diego, Californie.

Elle aime la musique.

Johnny et Alaina ont peut-être une différence d’âge de 22 ans, mais cela ne semble pas avoir d’importance lorsqu’il s’agit de partager des choses qu’ils aiment tous les deux.

Non seulement le couple a souvent coordonné les couleurs de ses tenues jusqu’à ses baskets, mais il partage également un intérêt pour une musique similaire.

Les deux ont assisté au concert de Jack White au Santa Barbara Bowl le 20 août 2018.

Elle aime les chevaux et les motos.

Selon ses profils sur les réseaux sociaux, Meyer aime les chevaux et les motos, les soudures et a travaillé comme responsable de fabrication.

« J’ai monté mon garçon pour la première fois aujourd’hui. J’étais tellement nerveuse de le monter parce que c’est un jeune gars tapageur mais, il a fait tellement bien », a-t-elle légendé une photo d’elle-même chevauchant son nouveau cheval en mars de cette année.

L’article continue ci-dessous

Alaina Meyer est une passionnée de tatouage.

Meyer a un certain nombre de tatouages, dont un grand sur sa cuisse. Elle semble même montrer les initiales de Johnny sur son bras dans une photo Instagram de septembre 2018, sous-titrant: «Parti à la campagne et marqué par ma fille».

Elle et Johnny étaient de grands voyageurs ensemble.

Au début de leur relation, Johnny et Alaina ont adoré voyager ensemble et, en août 2018, ont passé du temps au Waldorf Astoria Hotel de Chicago.

Ils partagent un fils ensemble.

Le fils de Johnny Galecki et Alaina Meyer, Avery, est né le 4 décembre 2019.

Galecki s’est rendu sur Instagram pour partager les nouvelles passionnantes de leur fils, écrivant: « Avec un cœur plein et reconnaissant, nous accueillons notre beau fils dans ce monde incroyable. Merci pour tout votre amour et votre soutien. »

Elle garde l’identité de son fils privée.

Bien qu’elle publie une tonne de photos d’elle-même avec son fils, il n’y a pas de photos de face de la mignonne de presque un an sur son compte Instagram.

La forme physique est importante pour elle.

Alaina Meyer est une grande adepte de l’entraînement et adore rester en forme en faisant du yoga.

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles couvrant le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Elle est profondément dévouée à son labrador chocolat et une passionnée de longue distance. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.