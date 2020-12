Ex-petit ami de Meghan King Edmonds: Qui est Christian Schauf?

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas pour les anciens Vraies femmes au foyer du comté d’Orange star Meghan King Edmonds au cours des deux dernières années.

Après son divorce désordonné avec Jim Edmonds l’année dernière, Edmonds a commencé à sortir avec Christan Schauf, et il semblait que la relation du couple était sérieuse.

Cependant, la star de la télé-réalité et son beau mec ont appelé à démissionner, mais le couple insiste sur le fait qu’ils sont en « bons termes ».

Alors que chaque RHOC fanatique a suivi le parcours post-divorce de Meghan à travers les tabloïds et les médias sociaux, nous sommes curieux d’en savoir plus sur son ex-petit ami, Christian Schauf.

Qui est l’ex-petit ami de Meghan Edmonds, Christian Schauf?

Le divorce d’Edmonds a fait la une des journaux en 2019.

En octobre dernier, Edmonds a décidé de quitter son mariage après l’avoir accusé de l’avoir trompée avec leur nounou – et ce n’était pas non plus le premier scandale de tricherie que le couple avait connu.

Le couple partageait trois enfants et était marié depuis cinq ans à ce moment-là, et maintenant, Jim sort avec l’ancien ami de la famille Kortnie O’Connor.

Christian Schauf est le premier homme avec qui Meghan King Edmonds est sorti depuis son divorce.

En mai 2020, plusieurs points de vente ont rapporté qu’Edmonds avait commencé à sortir avec Christian Schauf, marquant la première fois qu’elle était en couple depuis qu’elle et Jim se séparaient.

Bien que la base d’origine d’Edmonds soit à Los Angeles, Edmonds s’est récemment envolé pour son domicile dans l’Utah pour être avec lui, et il semble qu’ils sont actuellement en quarantaine ensemble pendant que ses enfants sont avec Jim.

Christian Schauf est un entrepreneur.

Non seulement Schauf héberge un podcast appelé La vie inexplorée, mais il possède également sa propre entreprise, Uncharted Supply Co, qui vend des produits destinés à aider les personnes qui se retrouvent dans n’importe quelle situation en pleine nature.

Son site Web lit:

«Notre fondateur, Christian Schauf, a lancé l’entreprise après avoir traversé le Colorado au milieu d’un blizzard et vu des dizaines d’automobilistes malheureux bloqués sur le bord de l’autoroute, accroupis pendant une longue et froide nuit. Bien que les équipes de secours soient sûrement en route, elles étaient à la merci de Dame Nature jusqu’à l’arrivée de ces équipes. Il devait y avoir un meilleur moyen.

Il n’a pas pu trouver de solution facile, alors il en a créé une: le SEVENTY2 ™ Survival System. Un kit de survie de 72 heures que n’importe qui pourrait utiliser en cas de situation dangereuse. Testé par des experts et approuvé par des experts, de ce système est née Uncharted Supply Company. »

Il est tout au sujet du plein air et de l’aventure.

Étant donné que l’entreprise de Schauf est axée sur la préparation dans la nature, il n’est pas surprenant que passer du temps à l’extérieur soit également l’une de ses passions.

Son compte Instagram est rempli de photos de lui faisant de la randonnée, du vélo, du vélo et participant à toutes sortes de sports d’hiver.

Pendant que lui et Edmonds sortaient ensemble, elle le rejoignait souvent dans ses aventures, et il semblait que les deux avaient vraiment apprécié la compagnie de l’autre.

C’est un amoureux des chiens.

Schauf montre souvent son adorable chien, Barron, sur son Instagram, et le chiot a même son propre compte!

Meghan King Edmonds et Christian Schauf ont récemment appelé à démissionner.

Mais cela ne veut pas dire qu’il y avait un drame impliqué.

Après qu’il ait été rapporté que Schauf et Edmonds se sont séparés parce qu’il ne pouvait pas gérer l’attention, il a remis les pendules à l’heure, en disant: «Je n’ai jamais eu de problème avec aucune forme de publicité».

«Nous menons des vies très différentes et le savions quand nous nous sommes rencontrés», a-t-il ajouté. «Parfois, cela arrive. Je ne souhaite que le meilleur à Meghan et aux enfants et nous sommes en bons termes.

Meghan a fait écho à ce sentiment dans son histoire Instagram, affirmant que le couple avait décidé de se séparer « de la manière la plus aimante et la plus saine ».

«J’ai vécu une belle relation qui s’est épanouie avant qu’elle ne se termine et je le tiendrai toujours avec la plus haute estime et le plus grand respect», a-t-elle écrit.

Nicole Pomarico est un écrivain de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.